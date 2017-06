Advarer mot å godta «kuppbud»

Boligselgere vil nemlig tape på å godta et bud for tidlig, mener administrerende direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Selger du før budrunde, får du aldri testet markedet. Du risikerer å selge for en lavere pris enn du kunne fått. Hvis du har flere interessenter som vil by på boligen din, så er sannsynligheten høy for at du også vil få en god sluttpris, sier Geving.

Han advarer mot boligsalgstrenden som blir brukt stadig oftere.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl Geving. Foto: CF-Wesenberg

– Dette er noe vi på det sterkeste fraråder. Vi anbefaler å gjennomføre en budrunde og ta den tiden som kreves for å få til en trygg bolighandel, sier Greving.

– Hadde ikke drømt om det

Selv om de siste tallene fra Eiendom Norge viser at boligprisene har kjølnet, omtales markedet i Buskerud fortsatt som brennhett.

Tall NRK har hentet inn fra flere av de største eiendomsmeglerne i fylket, viser at 1 av 10 boliger som selges i fylket, blir forsøkt kjøpt før den åpne visningen.

Morten Helland-Hansen er blant dem som lot seg kuppe da familien skulle selge boligen i Drammen. Han angrer ikke på det.

– Jeg hadde ikke drømt om det. Det var ikke i vår villeste fantasi. Men vi har skjønt at markedet er sånn i Drammen nå, og sjansen for at det kunne skje var der.

900.000 over prisantydning

Familien på fem fra Drammen solgte nylig huset sitt. Da hadde seks familier bedt om privat visning. Tre av dem startet en privat budkrig i et forsøk på å kuppe boligsalget før den åpne visningen skulle finne sted.

Huset i Strømsåsen på 152 kvadratmeter hadde en prisantydning på 4.850.000. I løpet av noen få timer ble den solgt 900.000 kroner over prisantydning.

Familien Helland-Hansens hus ble solgt i en privat budkrig. Foto: Mads Even / Boligklikk

– Jeg er tilhenger av offisielle visninger og gjennomføringen av det. Men det fristet når budet var så stort som det vi fikk. Og så tenker man jo på familien og framtiden, sier Helland-Hansen.

I snitt har en enebolig i Buskerud en omsetningstid på 14 dager, og over 70 prosent av boligene selges over prisantydning.

Presset marked

Daglig leder i DNB Eiendom, Fredrik Wister Ørmen, opplever i økende grad at kjøpere prøver å kuppe et boligsalg.

– Det er et veldig presset marked, og mange kjøpere kan til dels være litt desperate, sier han.

Morten Helland-Hansen solgte familiens bolig før den offisielle visningen. Foto: Per-Håkon Solberg / NRK

Ørmen viser fram en bolig som nylig gikk over én million kroner over prisantydning.

– Hadde selger akseptert et kuppforsøk på tradisjonelle 10 prosent, så hadde de tapt penger på det, fastslår Ørmen.

Han mener det spesielt er én type kjøpere som er med å presse prisene i Drammen.

– Har man solgt i Oslo og Akershus, så er man villig til å betale godt. De vil ha drømmen om hus og hage og er villige til å betale for å få det, i nærheten av Oslo.