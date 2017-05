Dagfinn Kolberg oppfordrer alle som har robotgressklipper om å ikke bruke dem på kveldene, for da er pinnsvinene ute og ferdes. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Robotgressklipperen smyger seg sakte rundt over plenen og gjør egentlig lite av seg, men for smådyrene som kommer ut når lyset begynner å senke seg kan det være livsfarlig. For denne maskinen har ikke øyne og ser ikke forskjell på en ball eller et pinnsvin.

– Det er jo eksempler på det at disse robotklipperne og kantklippere har skalpert pinnsvin. Det kan trygt kalles en trussel, forteller Dagfinn Kolberg, pinnsvinvenn nummer én.

I fjøset på gården i Vestfossen bor et pinnsvin i en pappeske med høy og isolasjon. Han har sovet lenge i vinter, men etter at han våkna til live 10. april, har han levd godt på kattemat og andre godbiter som Dagfinn forer med:

– Han var cirka halvannet år da jeg fant han. Det er Bolla Pinnsvin, sier Kolberg.

– Robuste dyr

Men Bolla Pinnsvin skal ikke gå lenger enn under gjerdet til naboen før farene truer. Der bor en grønn robotgressklipper.

– De er robuste disse dyrene, men skalpering det går som regel dårlig. Denne saken dukket opp i media i fjor. Da var det en svensk veterinær som hadde fått inn flere pinnsvin som hadde blitt skalpert av robotklipper.

Foto: TROLL VETERINÆR KLINIKK / NTB SCANPIX

Mai er paringstid

Dagfinn oppfordrer alle som har robotgressklippere om å la den stå parkert på kvelden og bare bruke den på dagtid.

– Pinnsvin er i aktivitet på litt ut på kvelden, og hele natta. De er nattaktive dyr, men kommer ut mens det er lyst på denne tiden av året.

Han slipper pinnsvinet ut av fjøset. Mai er paringstid.

– Du må gi den en sjanse?

– Han fortjener det, avslutter Kolberg.