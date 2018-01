Advarer etter to snøras på en halvtime

På bare en halvtime onsdag ettermiddag rykket nødetatene ut på to snøras fra hustak i Buskerud.

En mann hadde måket snø fra taket da snøen kom rasende ned og begravde ham ved 17.20-tiden. Da politi og ambulanse kom til stedet i Bingen i Øvre Eiker, hadde han blitt gravd fram etter å ha ligget under snøen i rundt 10 minutter.

Han virket uskadd, opplyser politiet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Andre utrykning

Rundt 17.50 fikk politiet melding om enda et snøras fra tak, denne gangen i Mjøndalen i Nedre Eiker. En mor fryktet at tenåringssønnen hadde blitt tatt av raset, som var 4–5 meter høyt og bredt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Naboer gravde etter gutten, som plutselig kom gående noen minutter senere. Han hadde gått forbi før eller etter at raset var gått.

Det ble gravd etter en tenåringsgutt i denne snøhaugen, som raste ned fra et hustak i Mjøndalen. Gutten var heldigvis ikke tatt av raset. Foto: Vegard M. Aas / Presse30.no

– Det var dramatisk, naboer og politiet har spadd etter gutten. Det er en stor lettelse at han ikke ble tatt av raset, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Stor fare for is- og snøras

Det var ikke første gang politiet har fått meldinger om snøras fra tak onsdag.

En mann ble tatt av ras etter å ha måkt snø fra huset sitt på Øvre Eiker. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi har fått flere meldinger i dag om at det har rast fra tak, og at det henger istapper fra tak. Det er en gjennomgående snakkis i dag. Vi oppfordrer folk til å være sammen med noen og ta forholdsregler når de måker tak for tiden, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Også Oslo 110-sentralen advarer for at det nå er stor fare for is- og snøras fra tak. Gårdeiere har plikt til å sperre av og fjerne is og snø fra byggene sine, skriver de.

Publikum i Oslo oppfordres til å melde fra til Bymiljøetaten om ekstra stor rasfare.