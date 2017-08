–Husker ingen kniv

25-åringen som er siktet for å ha drept kjæresten sin i Flå, sier han ikke husker noen kniv. Men han innrømmer straffskyld for drap sier hans forsvarer advokat Sindre Løvgaard. Mannen har i tidligere avhør sagt at han ikke husker noe fra selve drapshandlingen og ifølge forsvareren har han gjentatt dette i det nye avhøret.