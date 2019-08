– Vi mener det er drapsforsøk

– Vi vet jo ikke hva de har funnet på, og om flyene er flygbare.

Ole Rennehvammen eier ett av flyene på flyplassen og ser på hærverket som svært alvorlig.

– Oljelokkene på flyene er åpnet, så vi er veldig usikre på om de har helt noe i tanken. Nå må vi har en stor gjennomgang av flyene før vi kan fly igjen, og det koster, sier Rennehvammen.

– Dette er nesten som drapsforsøk. Vi vet ikke hva som er gjort med flyene.

Gjerningspersonene har tatt seg inn i hangaren der det står fire fly og to biler. Rutene på de to bilene er knust.

Det var Laagendalsposten som omtalte saken først.

Geilo Lufthavn Dagali der Dagali Opplevelser holder til. Foto: Elisabeth Kristiansen

– Aldri opplevd noe lignende her

– Dette er ikke annet enn hærverk og pøbelstreker, sier daglig leder for Dagali Opplevelser, Elisabeth Kristiansen.

De leier deler av flyplassen. I løpet av sine ti år her, har hun aldri opplevd noe lignende.

Dagali Opplevelser har bilder fra flere videoovervåkingskameraer på området. Hun forteller at de på bildene kan følge dem som har gjort hærverket.

Gjerningspersonene har dyttet bilene inn i hverandre, slik at de har fått skader. Foto: Elisabeth Kristiansen

– Jeg kan se at de to personene først prøver å starte gokart-bilene, men får det ikke til. Da går de videre og dytter biler inn i hverandre, de kaster stener og knuser bilruter på to biler. Vi kan også se at de er inn og ut av flyene.

Hun forteller at oljelokkene på flyene er blitt åpnet, og brannslukningsapparatene er tømt utenfor og inne i flyene. Spillolje er sølt over headset og flyradioer.

– Nå må vi begynne å låse inn alt vi har her. Det er fryktelig trist, sier Elisabeth Kristiansen.

Ønsker opplysninger om en mørk SUV

Jan Koldal, seksjonsleder i politiet i Hallingdal. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Politiet har sikret seg DNA-spor og bilder fra videoovervåkingskameraene.

– Vi ser svært alvorlig på innbruddet og hærverket. Vi har en god del å jobbe ut fra, men er likevel interessert i tips, sier Jan Koldal, seksjonsleder i politiet i Hallingdal.

– Eierne av flyene vet ikke hva som er gjort med flyene. Derfor må flyene nå undersøkes.

Politiet ønsker opplysninger om en mørk SUV med takboks og kufangere foran som er sett i området søndag kveld.