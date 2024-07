– Våpendeler skal ikke sendes til Israel fra Norge

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Rødt krever svar fra regjeringen om Norge har sendt amerikanskeide våpendeler som har blitt oppbevart i Norge direkte til Israel.

Danmark har bekreftet at de har sendt våpendeler til Israel gjennom en organisasjon kalt Lightning Sustainment Center, som er styrt av den amerikanske regjeringen, som også Norge er en del av.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram bekrefter at det finnes amerikanske reservedeler på norske flybaser, men Forsvarsdepartementet er ikke kjent med at deler har blitt sendt til andre land enn til USA.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke fornøyd med svaret fra forsvarsministeren og krever et tydeligere svar.

Et internasjonalt samarbeid om F35-kampflyer gjør at medlemslandene er forpliktet til å sende reservedeler til land som har behov for delene.

I dag kan det være Israel.

Krever svar fra regjeringen

Som en del av avtalen har de fleste land et lager der de bevarer deler til kampflyene, i tilfelle det skulle være behov for reparasjon eller vedlikehold.

– Vi krever at regjeringen skal si nei hvis amerikanerne ønsker at våpendeler som oppbevares her i Norge skal sendes til Israel.

Det sier tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som i et skriftlig spørsmål har krevd svar fra forsvarsministeren, om det har blitt sendt reservedeler fra Norge til Israel.

Forrige uke bekreftet Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen at det har blitt sendt reservedeler direkte til Israel fra Danmark.

Danmarks forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, viser til en driftsorganisasjon kalt Lightning Sustainment Center, som skal være styrt av den amerikanske regjeringen og har som oppgave å fordele reservedeler mellom F-35s brukerland etter behov. Foto: Alvur Haraldsen / Reuters

Eies av USA

I brevet til Folketinget forklarer den danske forsvarsministeren at alle land som bruker F-35-fly har et lokalt reservedelslager, og at disse delene eies av det amerikanske forsvaret.

Ifølge forsvarsministeren endres eierskapet først når delene har blitt montert på et fly, og det er derfor ikke opp til danske myndigheter å bestemme hva som gjøres med ubrukte deler.

I tillegg viser han til en driftsorganisasjon kalt Lightning Sustainment Center, som skal være styrt av den amerikanske regjeringen og har som oppgave å fordele disse reservedelene mellom F-35s brukerland etter behov.

Ifølge både den norske og den danske forsvarsministeren er det amerikanskledede Lightning Sustainment Center som regulerer hvilke fly delene skal brukes på. Foto: F-35 Lightning II Joint Program Office

Norge deltar som partnerland i F-35-programmet sammen med rekke andre land, blant dem Nederland, Danmark, Storbritannia og USA.

I tillegg er flere andre land en del av programmet, blant dem Israel, da de har F-35-fly og er i en prosess med å få flere utlevert fra USA.

ISRAELSKE F-35-FLY I LUFTA: Israel er nå i en prosess der de skal få utlevert 75 F-35-fly fra USA. Flere norske selskap bidrar til produksjonen av kampflyene. Foto: IDF

Bekrefter amerikansk kontroll

NRK har tatt kontakt med Forsvarsdepartementet som henviser til svaret gitt i Stortinget.

Der bekrefter forsvarsminister Bjørn Arild Gram at det finnes amerikanske reservedeler på norske flybaser, og at disse eies av amerikanske myndigheter.

Det er amerikanske myndigheter som bestemmer hvilke fly delene skal brukes på. Da disse delene er eid i fellesskap, kan det teoretisk sett være mulig at deler som befinner seg i Norge kan bli brukt av andre land, skriver forsvarsministeren i svaret sitt.

Gram sier at Forsvarsdepartementet ikke er kjent med at reservedeler har blitt sendt til andre land enn til USA.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram bekrefter at det finnes amerikanske reservedeler på norske flybaser, og at disse er under amerikanske kontroll. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

NRK har ikke fått svar fra Forsvarsdepartementet om Norge vil sende reservedeler til Israel, om en slik forespørsel skulle komme fra USA.

Vil at Norge skal si nei

Moxnes er ikke fornøyd med svaret fra forsvarsministeren.

– Det er ikke et krystallklart svar på et enkelt spørsmål om det samme har skjedd i Norge, sier han.

I sitt svar bekrefter forsvarsministeren at det er det amerikanske Lightning Sustainment Center som styrer delene som befinner seg i Norge.

– Forsvarsministeren bekrefter at vi er en del av dette samarbeidet. Da må vi få et ordentlig svar på om dette også har skjedd i Norge, og om vi vil gjennomføre en slik ordre fra USA, sier Moxnes.

Rødt har vært imot kjøp av F35-kampfly fordi de mener at dette er først og fremst angrepsfly som Norge ikke har behov for.

– Vi bør vurdere om vi skal trekke oss fra dette samarbeidet, men først er det viktig å forsikre at våpendeler skal ikke sendes til Israel fra Norge.

– Vil ikke en utmelding av dette samarbeidet gjøre Norge mindre trygt?

– Man må se på kostnadene av dette samarbeidet, men det viktigste nå er at man passer på at våpendeler ikke sendes til Israel.

«INGEN EKSTRA F-35-DELER TIL ISRAEL» Demonstranter hadde samlet seg utenfor rettssaken i Haag i Nederland. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Stanset leveranse av reservedeler

Nederland er også en del av det internasjonale samarbeidet rundt F-35 kampflyene, på lik linje med Norge og Danmark.

I februar beordret en ankedomstol den nederlandske regjeringen til å stanse eksporten av F-35-deler til Israel, etter at det kom en forespørsel fra USA om at reservedelene skulle sendes til Israel.

Ankedomstolen mente da at det var sannsynlig at eksporten ville føre til brudd på folkeretten.

De amerikanskeide reservedelene oppbevares på et lager i Nederland og sendes deretter til andre land gjennom eksisterende eksportavtaler, blant annet til Israel.

Kongsberg Gruppen og F-35-fly

Ti F-35 kampfly over Oslo sentrum på markeringen av Norges frigjørings- og veterandagen i år. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Her hjemme i Norge er det Kongsberg Gruppen, sammen med Forsvaret, som skal være ansvarlige for vedlikehold av de norske F-35-kampflyene.

NRK har tatt kontakt med Kongsberg Gruppen om saken, men de ønsker ikke å kommentere den.

De har tidligere fortalt at de aldri har solgt våpen eller våpensystemer til Israel.