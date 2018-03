– Vær så snill. Hjelp oss, sier den afghanske familiefaren.

Sammen med sin kone og tre barn bor han nå i et kjellerlokale i Hønefoss kirke. Han frykter for livene deres hvis de returneres til hjemlandet.

– Min kone skulle egentlig tvangsgiftes med en annen mann. Broren hennes kommer til å drepe oss, forteller mannen.

Han blir ikke trodd av norske utlendingsmyndigheter. Tingretten har bestemt at familien skal sendes tilbake til Afghanistan.

Hentet av væpnet politi

I februar ble den afghanske familien hentet ut av bedehuset Betania i Fitjar, der de hadde levd som kirkeasylanter. Tidlig om morgenen tok bevæpnet politi seg inn i huset.

Politirazziaen mot bedehuset ble møtt med skarp kritikk fra kristen-Norge.

Prester mente at den mangeårige tradisjonen om at politiet ikke går inn i kirker for å hente ut asylsøkere ble brutt. Politiet mente på sin side at bedehuset ikke kan karakteriseres som en kirke, og daværende justisminister Sylvi Listhaug gikk ut og kritiserte norske menigheter for å sette seg over norske domstoler.

Den afghanske familien har flyttet inn i nyoppførte Hønefoss kirke, også kalt "Himmeltrærne". Foto: Svein Ommundsen / NRK

Ønskes velkommen

Familien ble fraktet til transittmottaket på Hvalsmoen. Etter kort tid rømte de derfra, og søkte tilflukt i Hønefoss kirke. Sogneprest Tor Magnus Amble ønsker familien velkommen.

Sogneprest i Hønefoss Tor Magnus Amble Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Jeg forholder meg bare til at de ber om hjelp og frykter for sine liv. Det er ikke vår oppgave å overprøve domstolene, men jeg har ikke opplevd noe med denne familien som ikke er tillitvekkende, forteller sognepresten.

Han vet ikke hvor lenge familien kan bo i kirken.

Mangler språk

Familien konverterte til kristendommen etter at de kom til Norge. Den afghanske familiefaren hevder det vil være livsfarlig for dem å oppholde seg i det muslimske hjemlandet.

UNE mener dette bare er noe ekteparet har funnet på, for å unngå å bli sendt ut av landet. Familien forstår ikke hvorfor de ikke blir trodd.

– Min sønn slutte å snakke etter flukten fra Afghanistan. Han har ikke språk. Vi trenger hjelp, sier faren til NRK.

Sandberg ber familien reise ut frivillig

Fungerende justis-, beredskaps- og innvandringsminister Per Sandberg sier han forstår at familien har det vanskelig, men at han ikke vil instruere UNE i enkeltsaker. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Per Sandberg (Frp), som er fungerende justis-, beredskaps- og innvandringsminister, sier til Ringerikes Blad at beste for alle parter er om familien reiser hjem frivillig.

– Norsk lov må gjelde for alle. Alle som blir sendt ut har fått en grundig vurdering av sin sak, sier Sandberg.

Han sier til avisa at han ikke kommer til å instruere Utlendingsnemnda (UNE) i saken.

Vedtaket om utsendelse er anket til lagmannsretten. Trolig kommer ikke saken opp før i juni neste år.