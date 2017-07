– Utnytter sesongarbeidere bevisst

Arbeidstilsynet ser alvorlig på at utenlandske sesongarbeidere utsettes for sosial dumping. I sommer er det funnet flere tilfeller der arbeidere mangler skikkelig tilgang på kjøkken, dusj og sanitærforhold. Tilsynsleder Tove Svensli sier at noen bønder bevisst utnytter dem.