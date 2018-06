– Urovekkende enkelt å ta båtførerprøven

– Det er bare å registrere navn og nummer, så er du en aktør som kan tilby kurs og avholde teorieksamen, forteller Erik Knudsen, regionleder i Redningsselskapet.

Etter en solfylt vår har antall redningsoppdrag skutt i været, og flere personer har omkommet på sjøen enn i trafikken hittil i år. Kravet for å kjøre fritidsbåt er det samme som for ti år siden. Nå vil Redningsselskapet ha nye regler.

BEKYMRET: Regionleder øst i Redningsselskapet, Erik Knudsen, hevder det er mange useriøse båtførerkurs i Norge. Foto: Redningsselskapet

Ønsker strengere krav

Redningsselskapet, som selv utfører båtførerkurs, mener at de populære lynkursene som ofte foregår på konferansehotell ikke holder mål.

I tillegg vil de at det blir obligatorisk å avlegge en praktisk test sammen med teoriprøven.

– Et lynkurs på fem timer dreier seg utelukkende om å lære seg eksamensoppgavene rett før selve testen, og går ikke inn på andre områder som generelt sjøvett, sier Knudsen.

Fakta om båtførerprøven Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK Ekspandér faktaboks Båtførerprøven er et sertifikat for å kunne føre fritidsbåt under 15 meter. Gjelder personer født 1.1.1980 eller senere og som skal føre båt med mer enn 25 hk eller over åtte meter lengde. Kvalifikasjonsbevis utstedt i annen EØS-stat, er gyldig i samsvar med bevisets innhold. I dag er det firmaet Norsk Test AS som utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. (Kilde: Sjøfartsdirektoratet)

Han mener også at det bør stilles strengere krav til de som holder båtførerkurs.

– Det som er skremmende er at det ikke er satt noen krav, og at hvem som helst kan holde kurset. Det er ingen krav om kompetanse, bakgrunn eller sertifikater, forteller Knudsen.

SELVLÆRT: Cato Haugen (48) kjøpte båt for ett år siden og reiser ofte ut med barna i Drammensfjorden. Han trenger ikke å ta båtførerbeviset fordi han ble født før 1980, men mener likevel at det bør være en praktisk test før man får beviset. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Useriøse aktører

Kristine Moe i kurssenteret Tryggombord mener deres tilbud på ni timer med forberedelser holder mål, men at kurs på fem til syv timer er altfor lite.

– Jeg vet at det foregår noe useriøst rundt om i landet, men det kurset vi tilbyr er et bedre alternativ til ungdom slik at de slipper å velge kurset som valgfag på videregående.

– Bør man avlegge en praktisk test for å bestå båtførerprøven?

– Ja, uten tvil. Jeg vet ikke hvorfor det ikke har skjedd ennå.

– Ikke noe vi kan gjøre noe med

Heidi Therese Bless, overingeniør i Sjøfartsdirektoratet, forteller at de hele tiden jobber med holdningskampanjer for å bedre forholdene på sjøen – men;

HOLDNINGER: Heidi Therese Bless i Sjøfartsdirektoratet forteller at de prøver å forbedre ulykkesstatistikken med holdningskampanjer. Foto: Bjarte Amble/Sjøfartsdirektoratet

– Vi får dessverre ikke gjort noe med kriteriene til selve prøven ettersom dette er en politisk beslutning.

Et søk etter båtførerprøven på nettet viser at intensive kurs på fem til syv timer topper resultatlistene, men Bless gjør oppmerksom på at det ikke er et krav å melde seg på kurs.

– Det er ikke krav til å ta et kurs i forkant av båtførerprøven, og heller ikke noen krav til hvem som avholder kurset.

Det vil si at hvem som helst kan holde et kurs i forkant av teoriprøven.

– Vi forsøker å informere så godt vi kan om dette. Helst skal man velge et kurs som passer det nivået man selv er på, sier Bless.