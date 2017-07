– Turister stjeler geitebjeller

I mange år gikk geitene til bonde Reidar Stenberg rundt med bjeller rundt halsen. Men det har de måttet slutte med.

– Turister nappet bjellene av og tok de med seg som suvenir, sier han.

Geitene får ikke ha bjellene i fred og går nå uten. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Stenberg har 200 geiter og driver Prestholt Geitestøl ved foten av Hallingskarvet. Ifølge ham er det flere bønder som også opplever at geitene deres blir frastjålet bjellene.

– Turister har med seg litt godteri og litt mat til geitene. Da holder de seg i ro, og da er det lett å ta bjella, sier han.

Sosiale geiter

Det er ikke snakk om store kostnader på bjellene, men de er et symbol, forklarer bonden.

I en flokk er den én geit som får bjeller, og dette er sjefen.

– Folk tenker sikkert ikke over det, men geitene får en sjefsrolle. Så det som skjer når den blir fratatt bjella, er at du degraderer geita, sier Stenberg.

Reidar Stenberg tester en ny bjelle på en geit, men den var ikke vant til lyden og fikk panikk. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Geiter er veldig sosiale dyr, og det er dermed enkelt å ta fra dem bjellene, i motsetning til for eksempel sauer, sier bonden.

Han tror turister har ett mål for øye når de napper av geitebjellene:

– Det er vel et minne for dem for stedet de har vært på.

– Satt på for en grunn

Hege Gonsholt, bonde og styremedlem i Telemark Bondelag, sier hun har hørt om at geitebjeller blir stjålet på kjente turiststeder.

– Når man skal ta med geitene tilbake på stølen eller til melking, så er det greit å høre etter bjellene. Geitebjellene har en annen lyd enn sauebjellene. De er satt på for en grunn, de er ikke bare til pynt, sier Gonsholt.

Hun har også rundt 200 geiter. Flere av disse har radiobjeller slik at de kan søkes etter på nett. Disse har geitene fått ha i fred.

Bonde og styremedlem i Telemark Bondelag, Hege Gonsholt. Foto: Børre Karterudseter / NRK

Geitene har trolig et system i flokken og en leder uansett om de har bjelle på eller ikke, tror Gonsholt.

Men hun er klar på hva hun mener om tyveriene som skjer andre steder:

– Det er rett og slett respektløst å ta det med som suvenir.

Kjenner ikke lyden lenger

Ved Prestholt Geitestøl skal Stenberg sette på en ny bjelle på en geit.

– Vi var på Moen bjellefabrikk på Moi, hvor jeg er fra. Jeg kjøpte en bjelle som jeg tenkte jeg skulle henge på en geit. Men jeg veit ikke om jeg tør, jeg er redd for at hun stikker av ganske fort.

Og han har rett. Med ett blir det fullt kaos og høy breking når geitene hører bjellene.

– Det var en lyd de ikke var vant til, de fikk panikk, sier Stenberg.