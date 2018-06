– Snart «høysesong» for tvangsekteskap

På gressplenen utenfor Åssiden videregående skole i Drammen sitter flere ungdommer. De har venner som er redde for å bli giftet bort mot sin vilje.

– Det er helt vanlig, sier en av jentene.

En av guttene, Mahmoud Matar, har selv en vond opplevelse knyttet til tvangsekteskap.

Mahmoud Matar var forelsket i en jente som ble giftet bort til en annen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Jeg var forelsket i en jente. Hun ble tvunget til å gifte seg med en annen gutt. Det var vanskelig for meg. Jeg kommer ikke til å gjøre det hvis jeg får en datter i framtiden. Jeg skulle ønske at ingen måtte oppleve det.

Advarer

Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet har nylig sendt ut et brev som skal videre til alle landets skoler, helsestasjoner og fastleger.

Der oppfordres de som er jobber med barn og unge, om å være oppmerksomme på dem som kan være i faresonen.

«Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å komme i situasjoner hvor de blir utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på det, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse», står det i brevet.

Les også: Ap vil forby arrangerte ekteskap inngått under psykisk press

– Flere tar kontakt

Minoritetsrådgiver Gudmund Rype i Drammen sier flere ungdommer tar kontakt med ham nå som sommeren står for døren.

Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet har også laget en informasjonsvideo om tematikken. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Nå er det tre-fire saker som er av den alvorlige karakteren. Vi må passe på så de ikke reiser ut, sier han.

Rype råder ungdommer til å la være å reise dersom de kjenner på uro i forbindelse med turen.

– De forteller at foreldrene har planlagt en hjemtur, men at det har vært lite åpenhet i familien om hvorfor de skal reise, sier han.

Plikt til å varsle

Dersom noen først har reist ut av Norge, er det veldig vanskelig for norske myndigheter å hjelpe dem, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H)

– Ingen skal bli giftet bort mot sin vilje. Og alle har vi en plikt til å varsle, sier hun.

Det er spesielt i sommerferien at ungdommer kan bli utsatt for tvangsekteskap, sier Helleland.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) viser fram informasjonsvideoen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Vi står foran en høysesong. Det er mange som sendes til foreldrenes opprinnelsesland, mot sin vilje, for å bli giftet bort. Så nå handler det om å gi informasjon til alle. Og har man mistanke om at noe sånt er på gang, så må man ikke vente med å si ifra.

– Snakk om det

Det er også laget en informasjonsvideo om ungdommer og tvangsekteskap. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) ber dem som jobber med ungdommer, om å være årvåkne.

– Vi ønsker at lærerne skal være ekstra oppmerksomme nå før sommerferien. Vi mener de bør sette seg ned med ungdommene og snakke om hva som kan skje og hvor de kan få hjelp hvis de er redde.