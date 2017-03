– Skiturister mangler erfaring om norske forhold

– En del er ikke vant med norske værforhold, og dermed har de ikke erfaring eller utstyret som er nødvendig for å komme trygt tilbake fra tur, sier skredekspert Kjetil Brattlien ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) til NRK.

To utenlandske skiløpere ble denne uken tatt av snøskred. Onsdag ble en tysk kvinne reddet ut i live etter å ha blitt tatt av et snøskred under en skitur i Hol i Buskerud.

Skredekspert Kjetil Brattlien ved Norges Geotekniske institutt (NGI). Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Torsdag ble en italiensk mann tatt av skred i Lyngen i Troms. Han døde fredag av skadene.

Flest menn

Hvert år siden vinteren 2011/2012 har utenlandske skiløpere mistet livet i snøskred i Norge, viser tall NRK har hentet inn fra NGI.

Av de i alt 20 skiløperne som omkom, var elleve utlendinger.

De elleve var fra Italia, Tyskland, Sverige, Finland, Østerrike, Frankrike og Sveits. Ti av elleve var menn. Fem mistet livet i samme snøskred i mars 2012.

Komplisert natur

En av årsakene til at flere utlendinger omkommer, er at det har blitt svært populært med toppturturisme, sier Brattlien.

– Det er en bekymringsfull trend at Norge reklameres som et frilufts-eldorado og tiltrekker seg utenlandske skifolk, hvor dessverre for mange omkommer i ulykker som skyldes at naturen i Norge er stor, komplisert og iblant veldig krevende å ferdes i.

En rapport fra NGI viser også at rundt 70 prosent av alle dødsulykkene i snøskred mellom 2003 og 2013, skjedde i vårmånedene mars, april og mai. De fleste dødsfallene skjedde også hovedsakelig i helger eller høytider.

En tysk kvinne ble onsdag tatt av snøskred vest for Haugastøl i Hol kommune. Kvinnen ble reddet ut i live etter fire timer. Foto: Eric McNair-Landry

Mangelfull varsling

Nettstedet varsom.no, som varsler om skredfare, har også en engelsk versjon. Men tekstvarselet, altså vurderingene til ekspertene som har laget varselet, finnes i dag ikke på engelsk.

– Når man markedsfører Norge som et friluftsland som skal tiltrekke seg vinterturister, så må man også bruke tiltak for å informere om farene som finnes, sier Brattlien:

– Vi har kvista løyper omkring, hytter, skredvarsling, værvarsling, veldig mange ting som tilsier at man kan ferdes trygt i norsk natur. Men man må være klar over disse tingene for å kunne nyttegjøre seg det.

– Som betong

Skredfaren har vært betydelig over nesten hele landet denne uken. Også i helga kan store deler av Sør-Norge bli rammet av skred.

Den tyske turisten som ble begravd av snømassene under en skitur vest for Haugastøl i Hol onsdag, ble reddet ut i live etter fire timer i snøen.

Snø i snøskred er som betong, og det er liten mulighet for å bevege seg under snømassene, forteller lege Camilla Underland i Hemsedal til NRK.

– Det er et under at hun overlevde.