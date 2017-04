– Skiløperen har selv ansvaret

En tolv år gamle jente som ble alvorlig skadd i en alpinulykke på Sjusjøen Skisenter i går, døde i natt av skadene. Dagen før omkom en mann i 20-årene i alpinanlegget i Hemsedal.

I alt har seks personer mistet livet i norske alpinsentre denne vinteren.

Sen påske og lite snø kan by på ekstra utfordringer i skibakken, og veien til steinrøysa er kort. Men det er umulig å sikre seg mot alt, mener kommuneoverlege i Hemsedal, Harald Lystad.

Harald Lystad, kommuneoverlege i Hemsedal. Foto: NRK

– Folk må holde den hastigheten og den kontrollen på skiene hvor de vet at de kan stoppe. Noen steder vil man kunne falle ut av løypa, og et sted må løypa slutte og skogen begynne. Og der er det både stein og trær. Man kan ikke på noen som helst måte hindre at slike ulykker kan skje, dessverre, sier han til NRK.

Etterforsker ulykkene

Tolvåringen som døde etter alpinulykken på Sjusjøen Skisenter, skal ha kjørt inn i et tre i utkanten av løypa. Jenta skal ha kjørt slalåm sammen med en venninne i bakken.

Det skal ikke være noen vitner til selve ulykken, og årsaken til utkjøringen er derfor ikke kjent. Politiet har imidlertid vært i kontakt med skisenteret og mener de ikke kunne ha sikret løypa på noen annen måte.

Politi og Røde Kors på Sjusjøen etter at en ung jente ble funnet skadet ved et tre i alpinbakken. Foto: KRISTIAN VARDSVEEN STORØDEGÅRD / NRK

Mannen i 20-årene som omkom i alpinanlegget i Hemsedal mandag, falt i bratt terreng, skled nedover løypa, havnet utfor og traff en stein i stor fart. Politiet har opplyst at de undersøker om det kunne vært gjort noen sikkerhetstiltak i løypene.

– Små feilmarginer

Alpinanleggenes landsforening mener sikkerheten i skianleggene generelt er god. Det er gjestene som må være forsiktige, sier generalsekretær Camilla Sylling Clausen.

Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes landsforbund. Foto: NRK

– Det vil alltid være forbundet med fare å kjøre på ski. Når mennesker er i fart, så innebærer det en risiko. Vi ber alle våre gjester om å kjøre etter evne og anpasset etter forholdene og ta hensyn til hverandre, sier hun til NRK.

Clausen får støtte fra kommuneoverlegen i Hemsedal:

– Det er små feilmarginer, men til syvende og sist er det løperen selv som har ansvaret, sier Lystad.