– Omfattende korrupsjonssak

Drammenspolitiet ber om at statsadvokaten tar ut en tiltale om grov korrupsjon mot de to tidligere saksbehandlerne i byggesaksavdelingen i Drammen kommune. Dette er en svært omfattende sak, sier politiadvokat Hans Lyder Haare. Det er godt over 10.000 dokumentsider i saken, som skal oversendes statsadvokaten i slutten av uken.