– Noen ulveflokker må vi kunne ha

Miljøminister Vidar Helgesen (H) har hisset på seg ulvemotstandere etter at han sa nei til å skyte fire ulveflokker i Hedmark. I dag har hundrevis reist til Oslo for å demonstrere.

Naturfotograf og stortingskandidat for SV i Buskerud, Arne Nævra, mener demonstrantene hisser seg opp uten grunn.

– Denne saken er helt ute av proporsjoner. Har du hørt om kongeørn-debatten i Norge? Det er omtrent like mange sau som blir tatt av kongeørn eller blir utsatt for skader av kongeørn som av ulv. Litt forskjell er det, men det er omtrent det samme, hevder han.

– Ulven et symbol

Ulv tok 1.600 sau og lam i beitesesongen 2016, viser tall fra Rovbase.no. Svært få gikk tapt innenfor ulvesonen.

Ulven har blitt et symbol på folks avmakt mot myndighetene, mener Nævra. Han mener argumenterte som trekkes fram av ulvemotstandere, ikke er reelle.

– Distriktene blir presset fra alle kanter. Den store døra vi har til utlandet og som presser distriktene på grunn av konkurransesituasjonen med utlandet, det bør være det ene argumentet. Det andre er at stortingsflertallet har gått inn for mer og mer produksjon og mer sentralisering. Alt dette er en avmakt mot sentrale myndigheter, så er det ulven som blir symbolet på dette.

Lundteigen: – Helt feil

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet er helt uenig i Nævras utspill.

Per Olaf Lundteigen (Sp) er helt uenig i Nævras kritikk. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– I Norge har vi et spesielt ansvar for noen arter, vi har fjellreven og reinsdyrene. Men med ulven har vi et kjempeproblem. Vi må være ærlige på de biologiske faktaene, sier Lundteigen til NRK.

Ulven streifer langt og kan ikke leve med beitedyr eller ville hjortedyr uten å forsyne seg, sier han.

– Jeg veit at det står i Bibelen at løven og lammet skal gå ved siden av hverandre, men det vet folk at ikke fungerer.

– I anstendighetens navn

Nævra er enig i at ulv og sau må holdes atskilt, men sier det i dag er lite sau i ulvesonen.

Miljøminister Vidar Helgesen (H) opphevet rett før jul vedtaket om å felle 32 ulver som overstiger Stortingets vedtatte bestandsmål. Foto: CARINA JOHANSEN / NTB SCANPIX

– Noe samvittighet burde vi vel ha for å ta vare på ulven i Skandinavia. Sverige tar brorparten, men noen flokker må vi da i anstendighetens navn kunne ha, sier naturfotografen og SV-politikeren.

Men ulven har fire bein og beveger seg der den ønsker og der hvor det er mat, sier Lundteigen:

– Når Nævra sier at det ikke er store tap på sau i områdene, så er det fordi det ikke er sau igjen. Når det ikke er sau igjen og ikke tilstrekkelig mat igjen, da trekker ulven ut. Det er et biologisk faktum.