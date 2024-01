– Nå bør du måke taket

Snøfallet denne uka førte til kaos på veiene, og lammet kollektivtrafikken både i øst og i vest.

Flere steder er det målt en snøhøyde på mer enn 120 centimeter. Selv om det verste nå har gitt seg, kan det hende du må trimme måkemusklene nok en gang denne helga.

Snømengdene på mange hus- og hyttetak nærmer seg allerede den kritiske grensen. Som om ikke det var nok, varsler meteorologene varmegrader og regn de neste dagene.

Pass på hyttetaket

– Snøen blir mye tyngre når det kommer regn. Eldre hus og hytter bør man måke taket på nå. Tak på boliger som er bygget før 1979 tåler mye mindre belastning, sier direktør Per Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: Alexander Brown / DiBK

Hvert år får bygninger skader som følge av snømengder på taket. Horne mener eldre hytter er mest utsatt.

– Folk er ikke så ofte på hytta. I år har det kommet mye snø på Sørlandet, og der er det mange hytter som ikke er godt besøkt om vinteren. Man bør passe på å måke hyttetaket med korte intervaller, sier Horne.

Det kan koste deg dyrt å droppe måkejobben. Dersom du ikke fjerner snø fra taket, kan du få avkorting på forsikringen hvis det skulle oppstå skader.

Så mye snø tåler taket ditt Ekspander/minimer faktaboks Hus som er oppført mellom 1950 og 1979, vil vanligvis være konstruert slik at det tåler inntil 50 cm tørr, gammel snø eller 40 cm våt snø på taket.

Bygninger som er oppført etter 1980 tåler vesentlig mer snø enn eldre bygninger. Dette kan du se i beregningsgrunnlaget fra da huset ble oppført. Sjekk eventuelt med kommunen din. Dersom taket skal tåle 250 kilo per kvadratmeter, betyr det at taket tåler 80 cm tørr, gammel snø eller 60 cm våt snø. En vekt på 350 kilo per kvadratmeter tilsvarer 120 cm tørr, gammel snø eller 90 cm våt snø. Kilde: Direktoratet for byggkvalitet

– Måk jevnt på begge sider

Dersom du tar turen opp på taket i helgen, er det flere ting du bør tenke på.

– Man må huske å sikre seg, slik at man ikke faller ned fra taket. Det er også viktig å måke jevnt, slik at ikke bare den ene siden står igjen med mye snø til slutt. Da får du en skjev belastning. I tillegg bør du la det ligge igjen litt snø, slik at du ikke skader takpapp eller takstein, sier Horne.

Les også Varslar store utfordringar i helgetrafikken

– Verre i fjor

Stian Bjerkgård driver Vegglifjell hytteservice. Han har fått flere henvendelser fra hytteeiere som vil ha hjelp til å rydde snø fra hyttetaket.

Daglig leder Stian Bjerkgård i Vegglifjell hytteservice. Foto: Privat

– Vi har fått 20–30 henvendelser siden jul, forteller Bjerkgård.

Det er likevel ingenting sammenlignet med fjoråret.

– Da kom det mye mer snø på fjellet, og mange måtte vente lenge før de fikk hjelp, forteller Bjerkgård.

Han oppfordrer likevel folk til å ta en sjekk på hytta.

– Det er fortsatt ganske tidlig på vinteren, og det kan fort komme en meter til. På flere hytter har snøen føyket opp på den ene siden, noe som legger press på konstruksjonen. Ikke vent for lenge, sier Bjerkgård.