– Minnesmerke har kommet for tidlig

Det er flere som mener prosessen rundt 22. juli-minnesmerkene har kommet for tidlig. Både Ground Zero-arkitekt Kjetil Thorsen i Snøhetta, seniorforsker Cora Alexa Døving ved Holocaustsenteret og psykiater Ingunn Amble ved Modum Bad, mener den psykiske påkjenningen er for stor for mange berørte.