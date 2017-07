– Mer sårbare for ID-tyveri

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) mener folk bør sikre seg bedre mot ID-tyveri.

– Vi gjør oss mer sårbare om vi ikke låser postkassen, sier seniorrådgiver i NorSIS, Hans Marius Tessem.

Han poengterer at det er en vurdering hvor mye jobb det er å låse postkassen kontra det å være trygg sånn at man unngår å bli utsatt for ID-tyveri.

– Det vi ser er at den som blir offer for ID-tyverier får veldig mye plunder og heft, så det kan være en god løsning å låse postkassen sin.

Hans Marius Tessem oppfordrer folk til å sikre postkassene sine bedre. Foto: Jan Tore Øverstad

Postkassen er et mål

Over 100.000 nordmenn opplever forsøk på svindel etter å ha blitt utsatt for ID-tyveri. Pass, bankkonto og pinkoder. Det leveres alt sammen i postkassen og er lett å forsyne seg av for den som måtte ønske.

– Mange avsendere bruker folkeregistrert adresse som kontrollmekanisme. Det er en god grunn til å låse postkassene sine fordi det gjerne er der en potensiell ID-tyv vil gå for å hente den informasjonen han vil ha tak i, fortsetter Tessem.

Posten: – Ulempe

Ifølge Posten Norge finnes det ikke noe tall på hvor mange postkasser som har lås eller ikke, men man antar at 75 prosent er ulåste.

– Det å sette en lås på en postkasse kan oppleves som en ulempe fordi det kan føre til at det er mindre plass til å levere bøker eller ting man har bestilt på nettet, sier pressesjef i Posten Norge, Jon Eckhoff.

John Eckhoff hos Posten sier at de ikke vil pålegge folk å sikre postkassene sine bedre. Foto: Håvard Jørstad

Årsaken til at så mange velger å ikke sikre postkassen sin bedre er nettopp en stor tillit til systemet.

– Folk oppfatter postkassen som et sikkert leveringsalternativ, og det har vel noe med at de færreste har opplevd ID-tyveri fra den eller at andre ting har blitt borte derfra.

Posten Norge ønsker ikke å pålegge folk å sikre postkassene sine mot ID-tyveri.