– Jeg var redd for å dø fra barna mine

– Jeg fikk helt katastrofetanker. Jeg så for meg alt, fra ingenting til at jeg ikke skulle leve mer.

Tobarnsmor Linn Jahren Gustavsen (39) gråter når hun tenker tilbake på den tøffe tiden.

Hvert tredje år hadde hun sjekket seg for livmorhalskreft – helt i tråd med inkallingene som kom i posten.

Men i 2016 flyttet hun og fikk ny lege – og utsatte det hele.

Tre år og fire måneder siden forrige sjekk, fikk hun symptomer. Men da hun dro til legen, var det for sent.

Nå advarer hun andre kvinner mot å utsette den regelmessige sjekken.

Kreftforeningen anslår at 450.000 kvinner som får brev i posten om at de bør ta en livmorhalsprøve, ikke gjør det.

– Kroppen virket ikke

Lørdag 1. september startet årets #sjekkdeg-kampanje, som har som mål å få flere kvinner over 25 år til å ta livmorhalsprøve – for å unngå kreft.

Det er fjerde år på rad at kampanjen arrangeres, etter at Theas Steen tok initiativet i 2015.

Steen døde av livmorhalskreft for to år siden.

Svulsten som ble oppdaget hos Linn Jahren Gustavsen, hadde vokst ut av livmorhalsen og gjennom vevet. Videre hadde kreften spredt seg til den ene lymfeknuten.

Her hadde Linn fått tegnet streker på huden i forkant av en strålebehandling. Foto: Privat

Jahren skulle få stråling 39 ganger, seks dager i uken. I tillegg skulle hun få cellegift en gang i uken.

Jahren ante ikke hvor tøff behandlingen var for kroppen.

– Det var som om kroppen ikke virket. Jeg klarte nesten ikke å løfte musklene, sier hun.

Glemmer aldri

Med god støtte fra helsepersonell, familie, samboer og døtrene på da tre og sju år, kom 39-åringen seg gjennom den tøffe behandlingen.

Men den usikre tiden hvor hun ikke visste om hun skulle leve eller dø, glemmer hun aldri.

Linns datter Sofie fikk sitte utenfor og følge med mens mamma fikk strålebehandling. Foto: Privat

– Jeg var redd for å dø fra barna. Det var ting som at samboeren hadde glemt et eller annet, og jeg tenkte «herregud, hvordan skal det gå hvis jeg ikke lever?»

Kan ikke få flere barn

Jahren mener hun var svært uheldig, for hun hadde aldri tidligere hatt celleforandringer før hun droppet livmorhalsprøven. Hun fikk påvist livmorhalskreft tre år og fire måneder etter forrige prøve.

I dag er tobarnsmoren friskmeldt og tilbake i full jobb som barnesykepleier. Men kreftbehandlingen førte til at hun ikke kan få flere barn, og hun må bruke høreapparat etter å ha fått en varig hørselsskade.

Linn vil dele sin historie for at så mange som mulig sjekker seg. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Hun oppfordrer kvinner til å sjekke seg og kjenne etter symptomer.

– Vi har ingen å miste av våre jenter. Det gikk bra med meg, men det gjør ikke det med alle.

Kreftforeningen

Kreftforeningen anslår som nevnt at nærmere en halv million kvinner får brev i posten om at de bør sjekke seg for livmorhalskreft, men uten å gjøre det..

– Noen av dem har fått flere brev, og har fortsatt ikke gått til legen for å ta en celleprøve. Vi oppfordrer dem til å ta en sjekk hos legen. Det kan være at det oppdages celleforandringer, som igjen kan føre til kreft, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel sier mellom tre og fire hundre norske kvinner blir diagnostisert med livmorhalskreft årlig, mens tallet egentlig kunne vært null. Foto: Ann Kristin Engebakken

Samtidig får rundt 370 kvinner årlig beskjed om at de har livmorhalskreft. Tallet kunne vært null, mener Ryel.

– Det er faktisk så mange som mellom 70 og 80 kvinner som dør hvert av livmorhalskreft. Det er flere enn som dør i trafikken. Mange av disse livene kunne vært reddet. Det er mulig å unngå å få livmorhalskreft, ved å følge screeningprogrammet og sjekke seg når man får brevet i postkassen, sier hun.