– Jeg var her for 19 år siden og forsøkte å få noen roller. 19 år senere sitter vi i en svart limousin på vei opp til premiere i Hollywood.

Det forteller skuespiller Rune Temte fra Solbergelva i Nedre Eiker til NRK.

Sammen med kona Thea, og sønnen Martinius inntok han mandag den røde løperen, under verdenspremieren på filmen Captain Marvel.

– I det vi svinger inn på et lukket område er det seks F16-fly som flyr over oss. Hele Walk of Fame og alt var stengt av. Det er et sinnssykt opplegg. Jeg måtte klype meg litt i armen, forteller Temte.

Alle stjernene på scenen under mandagens verdenspremiere på Captain Marvel. Foto: Jesse Grant / AFP

Skuespilleren innrømmer at en av dem han delte den røde løperen med, er hans store idol fra barndommen.

– Det er litt surrealistisk, men samtidig føles det veldig naturlig. Jeg stod og småpratet litt med Samuel L. Jackson. Jeg syntes ikke det er så veldig rart, men det er jo litt merkelig å se bilde av det i ettertid, sier Temte og legger til:

– Folk er folk. Jeg hilste på Samuel L. Jackson for første gang i fjor. Da ble jeg satt ut, for å si det sånn.

Bron-Char

I Captain Marvel er handlingen lagt til 90-tallet. Og vi følger Carol Danvers' reise mot å bli en av universets mektigste superhelter. På rollelisten står blant andre stjerner som Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law og Annette Bening.

Rune Temte og Jude Law spiller henholdsvis Bron-Char og Yon-Rogg i Captain Marvel. Foto: The Walt Disney Company Nordic

– Jeg spiller en karakter som heter Bron-Char. Vi er et team som heter Starforce, som er rundt hovedpersonen i filmen, Captain Marvel, forklarer Temte.

Filmen, som har norgespremiere 6. mars, er en av filmene det knytter seg stor spenning til i 2019. Og når Disney og Marvel står bak filmen, er det ofte høye forventninger.

– Jeg er jo ikke akkurat objektiv, men det har blitt en fantastisk film. Marvel har selvfølgelig laget mange hits, men jeg tror dette kan bli en skikkelig «høydare», sier Temte.

Han forteller at selv om filmingen for hans del kun tok tre uker, ligger det mye arbeid bak.

– Det er mye stunts og mye trening i forkant. Og så er det tre timer i makeup. Det er jo ingen hemmelighet at jeg er blåmalt i filmen, ler han.

– Den som gir seg har tapt

Rune Temte signerte proffkontrakt med Strømsgodset som 18-åring, men tok etter hvert beslutningen om å slutte med fotball for å forsøke seg som skuespiller.

Starforce fra filmen Captain Marvel, med rollefigurene Korath, Att-Lass, Carol Danvers, Bron-Char og Minn-Erva. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Det internasjonale gjennombruddet kom i BBC-serien «The last kingdom», som vikingen Ubba. Deretter spilte han mot Hugh Jackman og Christopher Walken i filmen «Eddie the Eagle».

– Det er hardt arbeid over tid. Jeg har vært skuespiller i 30 år nå og har gjort en del valg for å komme til utlandet. Det startet for noen år siden med The Last Kingdom. Så var det vel noen i Amerika som så det, og som ville ha meg med på film. Det har tatt noen år, men nå fant de en rolle jeg kunne gjøre, forklarer Temte.

Rune Temte og Hugh Jackman i filmen om Eddie the Eagle. Foto: Larry Horricks

På spørsmål om han føler han har oppnådd det han ønsker å oppnå, svarer skuespilleren kort og godt:

– Den som gir seg har tapt, sier faren min.

– Men når du er med i verdens største «film-franchise» så må du også kunne si at det er bra og at det er gøy at man har kommet dit, legger han til.