Det er halvannet år siden taxisjåføren med afrikansk opphav opplevde den ubehagelige episoden. Den kvinnelige passasjeren nektet å betale 200 kroner for en tur som kostet 158 kroner. Hun ringte en bekjent for å be han komme og betale med kortet sitt.

Da sjåføren skjønte at situasjonen tilspisset seg, satte han mobilen på videoopptak og filmet uten av kvinnen så det. Han syntes det hun sa var litt drøyt og ville ha bevis i tilfelle kvinnen skulle beskylde han for ting han ikke hadde gjort eller sagt. På videoen kan man høre hva kvinnen sier.

– Han skal faen ikke få 200 kroner. Nei, for han er fra Nigeria eller hvor faen han er fra. Det spiller ingen rolle. Jeg betaler ikke 200 kroner, for det er han ikke verdt.

Hverdagsrasisme

Spesialrådgiver hos Antirasistisk Senter, Shoaib Sultan, har selv sett videoen, og kaller det som skjer for hverdagsrasisme.

MER RASISME ENN RASISTER: Spesialrådgiver hos Antirasistisk Senter, Shoaib Sultan, sier at det dessverre er flere som oppfører seg rasistisk uten å være rasist. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

– Det som skjer her er ofte det folk som er utsatt for rasisme opplever.

Han understreker også at folk kan oppføre seg som rasister uten å være det.

– Hva den kvinnelige passasjeren har ment har vi ikke noe grunnlag for å si noe om, men måten hun sier det på har en rasistisk undertone, sier Sultan.

Han har forståelse for at både sjåføren og andre som hører på oppfatter det som blir sagt på en rasistisk måte.

– Vi kan jo også spørre oss om hun ville snakket på samme måte til en etnisk norsk sjåfør, noe det er god grunn til å tro at hun ikke ville gjort, poengterer Sultan.

Ønsket ikke at videoen skulle bli delt

NRK har snakket med sjåføren. Han forteller at kunden ikke ville betale med kort, men med kontanter.

– Vanligvis har jeg vekslepenger, men jeg hadde ikke nok sedler og mynter. Jeg følte det var min feil og prøvde å finne en løsning. Men hun ble sint og sa ting som ikke var veldig hyggelig.

Først nå, halvannet år etter hendelsen, har videoen blitt publisert både på Facebook og Instagram. Det er ikke sjåføren selv som har publisert den. Det var aldri tanken at den skulle bli delt. Han forteller at han sendte videoen til en venn i fortrolighet og at den har blitt sendt videre før den til slutt har havnet i sosiale medier. Kommentarfeltene er preget av sjokk og avsky mot passasjerens oppførsel.

– Skjedde det noe i forkant av episoden?

– Nei, det skjedde ingenting. Hun ble plutselig sint, sier taxisjåføren.

Skjer fra tid til annen

Mannens arbeidsgiver, Norgestaxi, sier at de ble gjort kjent med videoen torsdag.

– Vi synes det er forferdelig trist og leit. Noe sånt skal man ikke oppleve i en arbeidshverdag. Dessverre skjer det fra tid til annen, sier presseansvarlig, Kristian Hvilen.

VELDIG LEIT: Presseansvarlig i Norgestaxi, Kristian Hvilen, synes det som har skjedd er leit, og understreker at man ikke skal oppleve slike ting i arbeidshverdag. Foto: Jäger Arén

– Det er sjåføren som filmer. Er det greit?

– I utgangspunktet skal ikke våre sjåfører filme passasjerene sine. Det som skjedde i denne situasjonen var at sjåføren opplevde situasjonen så ubehagelig og truende at han dessverre ikke så noen annen utvei.

Hvilen forteller at de har snakket med sjåføren og at de skal snakke mer med han før de bestemmer om de skal anmelde episoden. Sjåføren sier til NRK at han selv ikke har noe ønske om at hendelsen blir anmeldt.

Episoden endte med at kvinnens bekjentskap kom og betalte med kort. Han beklaget også det som hadde skjedd.

Verken NRK, Norgestaxi eller taxisjåføren kjenner identiteten til den kvinnelige passasjeren.