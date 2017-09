– Helt vanlig å filme at vi har sex

Fire tenåringsjenter på en videregående skole i Drammen forteller NRK hvorfor de legger ut videoer av seg selv og andre som har sex.

– Det er kanskje for å vise at vi er digge. Hvis vi hadde lagt ut en video hvor vi bare satt og sippet vin, så hadde det vært dritdårlig. Men hvis vi legger ut video og er litt «løse», så syns folk det er bra. Det er på grunn av «kreds» og oppmerksomhet, forteller en av jentene.

I lukkede grupper på sosiale medier legger ungdommer ut bilder og videoer av at de har sex. Foto: Skjermdump

Jentene forteller at de kun sender slike videoer og bilder til hverandre innad i vennegjengen i gruppechatter på Facebook og Snapchat.

De ønsker ikke å stå fram med navn og bilde fordi de frykter å bli gjenkjent. NRK presiserer at ingen av nakenbildene som brukes i saken er av jentene.

Filmer hverandre

Jentene sier at det i deres omgangskrets er vanlig å ha sex med flere til stede i rommet. Og det er vanlig å filme andre som har sex hvis man befinner seg i samme rom.

Flere av dem har selv filmet andre som har hatt sex. Jentene viser NRK en video fra en sydentur hvor et par har sex. Videoen er lagt ut på en lukket profil på Instagram og har nesten 5.000 visninger.

– Man ser bare bakhodet. Så lenge man ikke ser hvem det er som er filmet, så er det greit. Vi vet hvem det er, men ikke noen andre, forteller en av jentene.

– Det er som i Paradise hotel, de er jo under et laken, sier en av de andre.

– Det er bare litt rumpe, litt nakenhet og litt sex.

– 12-13-åringer legger ut sexvideoer

Politiet sier de sitter på titalls videoer av ungdommer som frivillig har sex. Videoene legges ut på sosiale medier som Snapchat eller lukkede grupper på Instagram.

Leder Geir Oustorp ved forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Før holdt det å si at «ja, jeg har hatt sex», men nå virker det som at du må vise at du har hatt sex. Jeg er overrasket over holdningen til dette, for de tenker ikke konsekvenser i det hele tatt, sier leder Geir Oustorp ved forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Politiet får tak i videoene gjennom beslag av mobiltelefoner i mulige straffesaker, fra barnevern, skoler og bekymrede venner og foreldre.

Fenomenet er ifølge politiet ikke isolert til noen grupper, og noen av videoene er av barn som frivillig har sex og filmer det.

På sosiale medier legger ungdommer ut bilder og videoer av at de har sex. Dette bildet er ett eksempel på det som legges ut. Foto: Skjermdump

– Vi har folk ned i 12-13-årsalderen og folk som er godt voksne. Vi har hele spekteret, sier Oustorp.

Vil ikke framstå pripne

Jentegjengen i Drammen sier de legger ut bilder og videoer av seksuell karakter for å få komplimenter. Det handler om å bli akseptert og ikke minst vise at de ikke er kjedelige.

– Oppmerksomhet er jo morsomt, vi vil jo ha det. Vi viser at vi er gærne og morsomme å henge med, at vi ikke er pripne.

Jentene mener foreldre og andre voksne ikke forstår hvorfor de eksponerer seg selv.

– De tenker jobb og utdanning, men jeg tenker ikke på det nå. Før var det kanskje greit å være hyggelig og grei. Men det er veldig annerledes nå. Hvis du deler masse om kroppen din, så er det en måte å bli akseptert på.

– Akseptert kultur

Omfanget av barn og unge som legger ut slike bilder og videoer, blir ifølge Geir Oustorp i politiet stadig større.

– Før var det folk som var lei seg etter at det ble slutt i et forhold, de hadde tatt bilder av hverandre og bilder ble lagt ut, og det var ufint. Nå virker det som at det er mer normalt å bli tatt bilde av og filmet. Det virker i utgangspunktet at alt er med samtykke.

Ungdommer legger ut bilder og videoer av at de har sex på lukkede grupper i sosiale medier.

Oslo politidistrikt ser den samme utviklingen. Også her har politiet sikret videoer av barn nede i 13-årsalderen som har lagt ut sexvideoer av seg selv på ulike grupper på nettet.

– Vi har inntrykk av at det er mer en akseptert kultur å være åpen om det å ha sex. De har den holdningen at det er ikke så farlig, det er bare sånn, sier politioverbetjent og sosiale medier-spesialist Anne Katrin Storsveen.

Det virker ikke som de unge tenker over konsekvensene, mener hun.

– Det er hvem som helst som legger ut dette, det er unge gutter og unge jenter. Det virker ikke som de er redde for å vise seg. I dag er man klar over at bilder kan deles videre, men det virker ikke som om de tar det så tungt.

Stoler på vennene

I Drammen forteller venninnegjengen at de sender videoer og bilder på Snapchat av andre venner som er lettkledde, nakne eller har sex, men bare innad i venninnegjengen.

Jentene forteller videre at de legger det ut på lukkede grupper fordi de stoler på hverandre.

– Det har aldri skjedd at det har blitt spredt videre.