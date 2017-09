– Helt uaktuelt, sier Buskerud KrF

Stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys KrF som lokkemiddel for at partiet skal gå inn i regjeringen. Det sier kilder i regjeringsapparatet til Dagens Næringsliv. KrFs fylkesleder i Buskerud, Hege Irene Fossum (bilde), sier til NRK at det ikke er aktuelt. – Vi har gått til valg på at vi ikke skal danne regjering med Frp, sier Fossum.