Et opptak av en ung gutt som kun er centimeter fra å bli påkjørt av en lastebil har sjokkert mange de siste dagene.

– Han hadde englevakt. Hjertet satt langt opp i halsen når jeg så opptaket, forteller lastebilsjåfør Jon Stavseng.

Lastebilsjåfør Jon Stavseng bekrefter at den store snakkisen i lastebilmiljøer har vært opptaket som ble kjent i helgen. Foto: Svein Ommundsen / NRK

Her kan du se TV-saken om reaksjonene etter opptaket ble publisert: NRK TV - Distriktsnyheter Østafjells

Rystet miljøet

Opptaket har rystet lastebilmiljøet som kjenner seg godt igjen i hvor små marginene er i deres yrke. Det er store maskiner i bevegelse som trenger tid for å stoppe.

– Det er vondt å se. Jeg vet at det vi treffer det har liten sjanse, fortsetter lastebilsjåføren.

Han er glad for at det denne gangen gikk bra.

– Det er så utrolig deilig at det gikk bra. Men jeg lurer på hvor det blir av den skolelærdommen at ikke gå over veien før bussen har kjørt.

– Hva tror du reddet livet til gutten?

– En kombinasjon av snarrådighet av han som fikk varslet, at gutten løp i en bue ut mot autovernet og traileren som fikk stanset.

Det gikk nesten galt med gutten som løp fra skolebussen og rett ut i veien der det kom en lastebil. Foto: Tor-Bjørn Kyrkjebø

Møte med flere tiltak

Det var mandag ettermiddag møte på Gol mellom Gol kommune og Brakar som har ansvaret for transporten av skolebarna i kommunen.

– Vi har ikke snakket om skyld. Vi har blitt informert om de faktiske forhold og vi har blitt enige om veien videre, sier kommunalsjef i oppvekst og kultur, Hallvor Lilleslett.

– Hva skal dere gjøre videre?

– Vi skal skjerpe inn at bussene skal stoppe på busstopp som er godkjent sånn at bussen er ut av veien når ungene skal gå av. Nå skal vi også kartlegge hvor ungene kan gå av. Tidligere har vi hatt en stoppknapp, men fra nå av blir dette litt annerledes.

– Hva slags varslingsrutiner har busselskapet?

– Busselskapet kommer nå til endre sine rutiner slik at også nestenulykker skal rapporteres som avvik. Og det er viktig for det er det man kan lære av.

Åsmund Åsly, som er fagansvarlig for drift i Brakar sier til NRK at han er godt fornøyd med møte med kommunen.