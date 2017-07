– Det å få gå på do, når du føler du må på do, er en fordel

– Det å få gå på do, når du føler du må på do, det er en fordel, sier Runar Jenserud, fengselsleder i Drammen fengsel.

Dobøtter og innsatte som sitter innelåst på cella i mange timer uten mulighet til å gå på toalettet har vært en gjenganger i årsrapportene fra Sivilombudsmannen. I 2003 manglet 300 fanger i 11 fengsler do på cella.

FORNØYD: Fengselsleder Runar Jenserud. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Siden da er antallet innsatte som må bruke dobøtte redusert til under 100. Noen har fått do på cella, men de fleste må be om følge til å gå på do.

Brukte et årsverk på doturer

Drammen fengsel, bygget i 1962, har lenge fått kritikk for å ha landets dårligste sanitærforhold. I helgene er de innsatte låst inne på cellene i 13 timer sammenhengende om kvelden og natten, på ukedagene i ti timer. I dette tidsrommet kunne de heller ikke bli fulgt til fellestoalettene. Løsningen var dobøtte.

I august åpner fengselet igjen for full drift med vakuum-toaletter på alle cellene, til en pris av 250.000 kroner per celle.

NYTT: Soningsforholdene har blitt utbedret med toalett og vask etter at de innsatte tidligere har måttet bruke dobøtter i ti til tretten timer av døgnet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ansatte i fengslet regnet ut at de brukte rundt ett årsverk på å følge innsatte på do. Fengselsleder Runar Jenserud gleder seg over at de ansatte nå kan bruke mer tid på faglig arbeid og mindre tid på doturer.

Låses ut for å gå på do

Flere høysikkerhetsfengsler har fortsatt ikke do på alle cellene, men ved de fleste kan innsatte bli låst ut for å gå på do, også om natten.

Torill Holsvik Høyem i Kriminalomsorgen region nord, bekrefter overfor NTB at både Trondheim og Vadsø fengsel har endret rutinene og følger innsatte på do, etter kritikk fra Sivilombudsmannen.

KRITISERT: Drammen fengsel, bygget i 1962, har lenge fått kritikk for å ha landets dårligste sanitærforhold. I helgene er de innsatte låst inne på cellene i 13 timer sammenhengende om kvelden og natten. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

På Østlandet er det flere fengsler uten toalett på cellene, men det er bare i Sarpsborg at bemanningen er så lav at de innsatte ikke blir låst ut for å gå på do om natten. I Sarpsborg fengsel har bare én av 25 celler do, ifølge regiondirektør Jon Sverre Bråthen.

Kritikk fra torturkomité

Den europeiske torturforebyggingskomité har kritisert norske fengsler for at det kan ta opp mot en time fra en innsatt ber om å gå på do til de ansatte har tid, og at det er for lang tid.

Sivilombudsmannen anbefaler at alle celler får toalett.