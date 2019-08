«I egenskap av bostyrer er det min oppgave i henhold til konkurslovens bestemmelser å sørge for bevaring og tilsyn av boets aktiva. Normal fremgangsmåte i forhold til bygninger er å låse disse av. Jeg har gjennom en pågående facebookkampanje som har versert de siste dager sett at et stivbeint regelverk dessverre har hatt uheldige konsekvenser for Ulf som ikke har vært i stand til å benytte sin ferieleilighet i Spa Sameiet som følge av at han har måttet benytte utendørs trapper opp til 2 etg. Boet ønsker å hjelpe Ulf med å tiltettelegge for adgang til boets lokale slik at han igjen kan benytte sin ferieleilighet i Spa Sameiet.»