80-åring gikk seg vill

En 80 år gammel mann ringte politiet ved halv to-tiden i natt og sa at han hadde gått seg vill i området Eiksetra og Vakkertjern i Lier. Et Sea King-redningshelikopter fant mannen nesten to timer senere, og da var han nedkjølt og noe forvirret, opplyser politiet. Mannen får hjelp av helsepersonell.