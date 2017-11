8 av 10 sier aldri fra om bulking

– Vi kan bare håpe at så mange som mulig tar det med ro og forsøker å unngå kjedelige og irriterende småskader, sier informasjonsdirektør i If, Jon Berge.

Tradisjonelt sett har dagene med flest «parkeringsskader» kommet tett oppunder jul, men med innføringen av Black Friday som den store handledagen er dette i ferd med å endre seg.

I en ny undersøkelse som forsikringsselskapet If har fått gjennomført, sier 8 av 10 som har opplevd skade at de aldri hørte noe fra bilisten som forårsaket den.

Jon Berge er informasjonsdirektør i If. Foto: If forsikring

– Det er høye tall. Det kan jo hende at noen av oss i stresset bulker borti uten at vi merker det. Men jeg tror de fleste oppdager det, og bare kjører stille og rolig av gårde, forklarer Berge.

Han forteller at en god rettesnor ligger i et bibelsitat.

– Når vi går mot julemåneden, er det fristende å si at man skal gjøre mot andre som man vil at andre skal gjøre mot en selv, sier Berge.

Rygg inn

Trenden bekreftes også av andre forsikringsselskaper.

– I fjor toppet ulykkene seg rundt klokken 16 da det var minst 99 bilulykker i timen i Norge. Statistikken forteller at verstingen er en mann i aldersgruppen 50 til 64 år. Aller helst bør en la kvinnene kjøre i dag, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Ifølge tall fra Gjensidige blir det i Buskerud alene meldt om 4800 skader i forbindelse med rygging eller parkering.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige

– Erfaringen er at de fleste kjører med fronten først når de parkerer. Vi mener at dersom flere i stedet rygger inn og kjører ut fra parkeringsplassen ville mange smeller vært unngått, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Får flere skademeldinger

Undersøkelsen til If viser at annenhver nordmann har fått skader på bilen mens den har stått parkert. Disse skadene koster bilistene og forsikringsselskapene flere hundre millioner kroner hvert år.

Tradisjonelt sett har ikke forsikringsselskapene fått inn mange meldinger om småskader.

– Det har jo vært dobbelt-irriterende. At den som har bulket deg har stukket av, og når du skal ta det på forsikringen så lønner det seg kanskje ikke på grunn av bonustap og egenandel, sier Berge før han legger til:

– Men etter at vi endret bonussystemet, slik at man ikke får så stort bonusfall lenger, opplever vi at det kommer flere med slike skader.

Tipset fra forsikringsbransjen er å handle på nettet hjemmefra. Da unngår man kaoset på Black Friday. Foto: Gjensidige

Skulle du komme deg skadefri gjennom Black Friday, så sender allikevel forsikringsbransjen følgende skremmeskudd.

– I år er julaften på en søndag, så fredagen og lørdagen før tror jeg det blir ganske kaotisk, sier Berge.