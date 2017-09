70 mister jobben

Det statlige selskapet Investinor må ta et tap på over 320 millioner kroner etter at Oceansaver er konkurs. Oceansaver har hovedkontor på Drammen havn og har gått med store underskudd i flere år, skriver Drammens Tidende. Firmaet har jobbet med løsninger på rensing av ballastvann på store tankskip.