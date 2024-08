– Jeg gleder meg aller, aller mest, men er bitte litt spent også, sier lærer Synøve Gjerde.

Hun ser ned på førsteklassingen Jenny Linnea Borge Midtskogen (6), som tegner med tusj i en ny kladdebok.

– Spent også?

6-åringen ser forundret på det som skal bli læreren hennes. Så sier hun høyt og tydelig:

– Jeg gleder meg veldig, veldig, veldig mye, altså.

De siste fem årene har det blitt 2000 færre førsteklassinger her i landet, men i dag begynner i underkant av 60.000 6-åringer på skolen.

Gleda du deg, eller grudde du deg til din første skoledag? Hva hadde du på deg? Fortell oss hva du husker nederst i saken.

På Steinberg skole i Drammen skal Jenny Linnea Borge Midtskogen, Alina Myrberg Løken, Dennis Boye-Hansen og Mia Hansen Hole gå i skolens eneste første klasse. De er 22 elever i klassen, og de har hørt hva de skal lære de neste åra:

Jenny (6) gleder seg aller mest til å lære engelsk, men tror at hun må lære å lese løkkeskrift også. Dennis (6) vet at han må lære å regne. Fingrene kan bli gode å ha. Pluss, engelsk og minus har Alina (6) planer om å lære seg på skolen.

Barna skal leke mer

Lærer Synøve Gjerde er godt rusta til å ta imot en ny 1. klasse.

I 23 år har hun vært lærer, og førsteklasse har hun hatt 12 ganger.

Mye har forandra seg, men hun er glad for at leken er mer tilbake i undervisningen i første klasse. Vinden er i ferd med å snu, mener Gjerde, og det er hun glad for.

Mia, Dennis, og Jenny blir fort utålmodige. De får raskt lyst til å leke når det blir for stillesittende. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Læreplanen er tydeligere på at lek skal brukes som metode i undervisningen, og mange lærere er tryggere på å kunne forsvare at elevene har lek som frilek.

Hun mener at mange lærere nesten ikke har turt å leke, fordi det har vært så store krav til å lære å skrive å regne.

– Barna skal kunne leke i tillegg. Leken er barnas måte å lære på, sier hun.

Mia, Jenny og Dennis lengter ut til den spennende skolegården. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Nettbrett

Mange foreldre er bekymra for at barna kun skal bruke på nettbrett i undervisningen. På Steinberg skole vil Dennis, Jenny, Alina og Mia få utdelt nettbrett etter hvert, men lærer Synøve beroliger:

– Bøker blir det, bøker og iPad. Her er det ikke noe enten eller i lese- og skriveopplæringen. Vi starter med iPad etter hvert, men det er kun en brøkdel av skoleopplæringen.

Ifølge Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) brukte 63 prosent av elevene i 1. klasse nettbrett i fjor, og det er store geografiske variasjoner på om elevene får sitt eget brett når de starter på skolen.

De fire 6-åringene er helt sikre på at de skal lese i bøker når man begynner på skolen.

– Jeg kan bare lese store bokstaver, sier Jenny, som gleder seg til å lære å lese ordentlig.

Når de begynner på skolen skal Dennis og Jenny få fargerike bøker å lese i. Ikke bare nettbrett. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Hva liker du best, bok eller nettbrett?

Dennis er tydelig:

– Bok, siden det er mye morsommere ting i bok.

Den største utfordringen

Den første tiden skal skoler over hele landet bruke til å gjøre førsteklassingene trygge. Overgangen er stor for de små, og det blir mange ukjente ansikter.

– Mange tror at den største utfordringen for en 6-åring blir å sitte stille, men vi sitter ikke så mye stille, sier hun som får 22 små i klassen.

– Det er selvstendighet og det å ta hensyn til andre som blir den største utfordringen for de minste.

– Og for deg som lærer?

– Det blir å virkelig se alle hele tiden. Passe på at alle får like mye oppmerksomhet. De er så forskjellige. Noen er ikke interessert i skolen, mens andre allerede kan lese. Det er en utfordring.

Alle de 22. barna i klassen skal få like mye oppmerksomhet. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Det er nå det nye livet starter. I ti år skal 1.-klassingene være en del av den norske skolen. Ti år på godt og vondt. Det vil bli latter og tårer, men nå er det først og fremst spenning og forventning.

– Første skoledag skal jeg ha på grønne slengbukser, forteller Jenny.

– Jeg har en genser med bokstaver på, sier Dennis.

– Har du kjøpt sekk?

Svaret kommer raskt:

– Fotballsekk.

Fortell oss om din første skoledag her: