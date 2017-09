58 eiere saksøker utbygger

58 eiere av luksusleiligheter på Norefjell saksøker utbygger. De mener det er feil på tak og rør, og krever at det legges på nytt. Leilighetsprosjektet 903 ble omtalt som et av de dyreste og flotteste i Fjell-Norge da det var nytt for seks-sju år siden, skriver Drammens Tidende. Utbygger avviser at det er noe feil. Partene møtes i retten mandag.