Mange har spørsmål rundt kunstig intelligens. Det snakkes om at KI kan komme til å revolusjonere helsevesenet, forsvaret, kollektivtransport og energistyring.

Men fire av ti svarer at de vet svært lite eller lite om KI, viser en undersøkelse utført av Norstat på vegne av NRK og Laagendalsposten.

Vil du bli litt klokere på kunstig intelligens? NRK Buskerud og Laagendalsposten har samlet noen av Norges skarpeste KI-eksperter. Eventet sendes direkte onsdag fra klokka 17.30, og fra og med onsdag ettermiddag kan du sende ekspertene spørsmål og få svar.

Mens du venter, kan du skrive i kommentarfeltet nederst i saken, eller få ti tips her:

Redusere strømutgifter

Kunstig intelligens via smarthus-løsninger er tilgjengelig gjennom flere tilbydere.

Det kan være så enkelt som smarte lyspærer som settes i vanlig sokkel, eller smartkontakter som tidsstyres ved hjelp av en applikasjon på telefonen din.

I tillegg til at alt kan overstyres på telefonen, kan en tidsstyring gjøre at panelovnene ikke varmer opp huset mens det er tomt, og lyset skrus av i alle rom hvor det ikke oppholder seg noen.

KI som sparringpartner

Det finnes mange ulike KI-verktøy ute på det store internettet.

ChatGPT, Copilot, Google Bard, og Claude, for å nevne noen.

Hvis du bruker noen av disse verktøyene til å skrive tekster for deg vil dette regnes som juks, men du kan bruke de ulike KI-verktøyene som sparringpartner til å forklare oppgavespørsmål og rette på norskfeil i eksamener for høyere utdanning.

NLDA har også lansert en språkrobot som skal forenkle og oppsummere tekster for deg.

KI kan også brukes til å lære nye ting:

Vet du ikke hvordan man inviterer folk til et Teams-møte, eller hvordan man slår på varsler på mobilen for en app?

Ved å skrive inn spørsmålet, vil KI-verktøyet trinnvis beskrive hvordan man løser en arbeidsoppgave.

Er det noe du ikke forstår, så kan du stille flere spørsmål der du ber den om å forklare dypere.

Lage illustrasjoner

De fleste opplevelsene og begivenhetene vi opplever foreviges, for å ha et minne fra det vi har opplevd.

Å dele opplevelsene våre med andre er vanlig, enten det er konfirmasjon eller en topptur på Kilimanjaro.

REALISTISK: Videoen er laget med KI-verktøyet Sora, en ny tjeneste fra OpenAI. Den ser realistisk ut, men om man ser nøye etter, kan man legge merke til at bena til kvinnen plutselig bytter plass. Du trenger javascript for å se video. REALISTISK: Videoen er laget med KI-verktøyet Sora, en ny tjeneste fra OpenAI. Den ser realistisk ut, men om man ser nøye etter, kan man legge merke til at bena til kvinnen plutselig bytter plass.

Da er det ekstra fint å kunne dempe lysstyrken for å få fram objektene i bildene med hjelp av KI, eller farge de grå hårene man gjerne vil unngå å ha fokus på med KI-verktøy som Midjourney og DALL-e.

Men har du lyst til å lage en presentasjon for et jobbintervju som skiller seg ut?

Eller kanskje et bursdagskort som får barna til å le?

Det er mye KI kan benyttes til, men husk å merke at bildene du ikke selv har tatt er KI-generert!

Bedre helsen

Pacemakeren har eksistert siden 50-tallet, og bare i Norge er det rundt 30.000 personer som har operert inn pacemaker. Dette er et eksempel på en KI-teknologi.

Har du en smartklokke vil den følge opp hjerterytmen din, og gi deg beskjed når du har sittet for lenge, og det er på tide med litt bevegelse.

Flere måleinstrumenter benyttes også i det daglige, blant annet for måling av blodsukkernivå.

KI-verktøy kan også hjelpe deg med å strukturere treningsøktene dine. Ved å fortelle KI hva du ønsker å oppnå med treningen, kan den gi deg øvelser som kan hjelpe deg å nå målene dine.

Samtidig kan den lage et treningsopplegg for deg, basert på hvor mange ganger du kan trene og for hvor lenge.

Planlegge middag

– Hva skal jeg spise til middag i dag?

Et evig spørsmål man ikke kommer seg unna?

KI kan faktisk brukes til å hjelpe deg å planlegge varierte måltider i løpet av arbeidsuka.

Du kan også informere den om at du ønsker å spise mer fisk, eller mindre rødt kjøtt. -og den vil ta hensyn til eventuelle matallergier.

Din personlige taleskriver

Sommeren byr på mange bryllup, og er du ingen ordsmed, men skal holde tale, kan det bli en lang sommer.

Gjennom å bruke teknologien kan du få hjelp til å skrive en tale, der du også kan mate den med historier du ønsker at skal formidles på en enkel måte.

NB: KI er ikke kjent for sine humoristiske kvaliteter.

Ferie og reise

Skal du ut og reise? Å finne et reisemål er i seg selv ingen utfordring, men man skal gjerne komme seg fram til en rimeligst mulig pris, og ha et sted å bo.

Gjennom et raskt Google-søk stiller selskap og reiseplanleggere seg på rekke og rad, for å gi deg et mest mulig attraktivt og tilpasset tilbud.

Reiseplanleggeren tar seg av kommunikasjonen med de forskjellige flyselskapene og det aktuelle overnattingsstedet, så du som sluttbruker heller kan bruke tiden på å planlegge hva som skal ligge i kofferten.

Det er verdt å merke seg at man bør se over de forskjellige overgangene i en reiseplanlegger, og tilpasse eventuelle ledd hvor overgangstiden kan bli knapp til neste avgang.

Ta referat fra møter

Ingen slipper unna møter. Det kan være i jobbsammenheng, FAU fordi du har barn i skolen eller i frivillige organisasjoner og aktiviteter.

Når spørsmålet rundt referatskriving kommer på bordet, er det vanlig å unngå blikkontakt med møteleder.

Men ingen fare!

Ved å bruke transkriberingsfunksjonen knyttet til KI-verktøyet, kan du få hjelp til å dokumentere informasjonen i møtet, samt komme med en kort oppsummering.

NB: husk å kvalitetssikre, spesielt hvis folk sitter litt spredt.

Shopping

Trenger du nye klær, men syns det er ubehagelig å gå i butikken? Netthandel har blitt stort, spesielt etter korona epidemien.

De fleste kleskjeder gir deg muligheten til å bestille, prøve og eventuelt returnere klesplagg som ikke passer.

På samme måte er sminke, sko og matvarer enkelt bestilt hjem på døra for deg som syns det er en mer hensiktsmessig måte å handle på.

Hagehold og renhold

Støvsuging er både kjedelig og tidkrevende. En liten robotstøvsuger tar gledelig jobben for deg, og klager aldri på arbeidsoppgavene.

De husker hvor laderen står, og stiller opp klar til dyst når den får beskjed om det, gjennom tidsstyring eller ved manuell overstyring.

Da slipper du unna med å tømme oppsamleren, som i seg selv er en ganske overkommelig prosess.

I tillegg har robotgressklippere blitt mer og mer vanlig rundt i nabolagene. Du trenger ikke lengre å leie inn naboen til å klippe gresset for deg, eller bestikke ungene for å opprettholde hagestandarden.