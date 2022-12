Hei!

Jeg heter Siss Vik og er litteraturjournalist i NRK. Jeg brenner for å dele gode lesetips og diskutere dilemmaer i litteraturen.

Nå går vi inn i den aller mest intense perioden i bokåret. Det skal handles bøker til store og små helt til julaften. Så skal roen senke seg, og vi gleder oss til å synke ned i en bokgave og gnafse julegodter.

I dette brevet får du bokgavetips til barn. Til Ukas dikt har jeg funnet en passende klassiker. Men først, en spesiell opplevelse.

Dikt som ryster og trøster

Som lovet i forrige brev, dro jeg på debutantkveld på jakt etter en ny favoritt å presentere for dere. Jeg rakk bare den ene kvelden, for de disket opp med hele 28 debutanter over to dager, og det er mange nye stemmer å ta innover seg.

Nivået var overraskende høyt, og dagens debutanter er imponerende flinke til å fremføre egen tekst.

Alle ble grundig introdusert av en kjent forfatter. For debutanter som kanskje ikke har fått en eneste anmeldelse, må det være et gode at ruvende skikkelser i norsk litteratur som Vigdis Hjorth, Steinar Opstad og Laila Stien har lest boka deres og deler den med et lydhørt publikum.

FRAMSNAKK: Vigdis Hjorth var en av de erfarne forfatterne som presenterte debutantromaner Foto: ASLAUG GAUNDAL / STIFTELSEN LITTERATURHUSET

På grunn av korona er det lenge siden jeg har vært på opplesning. Det slo meg hvor fint det er. Det er nesten som om boka blir en helt annen når den fremføres enn når man leser den inni seg.

Carl Henrik Berge (som kritiker Marta Norheim mente har skrevet en blanding av «Bibelen» og «Game of Thrones») leste for eksempel fra romanen sin på klingende bergensk. Det gjorde teksten hans enda merkeligere og mer spennende.

Men hvorfor virker det fremmed å høre bibelsk-klingende handling på bergensk, heller enn på østlandsk? Ingen av apostlene var østlendinger, as far as jeg veit.

Gøy var det i hvert fall, og voldelig som en skrekkfilm.

Så, til min utvalgte favoritt fra kvelden:

Thor Magnus Tangerås er 50 år og underviser i tekst og skriving på Westerdals. Han har også forsket på hvordan skjønnlitteratur kan forandre folks liv. Hans siste forskningsprosjekt handler om hvordan såkalt shared reading-sesjoner virker på folk som hører dikt og korte tekster sammen.

I år har han endelig valgt å publisere noe av det han skriver skjønnlitterært.

Tittelen på diktsamlingen hans er «Ø», som avslører lite. Men den handler om en jente som dør. Søsteren til Tangerås fikk nemlig et barn som var dødsdømt av legene, men som klarte å klamre seg til livet i åtte år.

I diktene sine prøver Tangerås å finne ut hvem hun var, og hva som er igjen etter henne.

Ø er en bokstav som finnes på tre språk: norsk, dansk og færøysk, allerede ganske unik i seg selv. Ø er også et matematisk symbol som står for en tom mengde. Ø er mer enn ingenting, eller et tegn for fravær.

Dermed blir Ø et egnet symbol for et dødt barn. Hun er ikke her lenger, men hun er jo her likevel. Verden og menneskene hun sto nær er endret for alltid fordi hun har levd.

Jenta i diktet heter Øyvor. Altså er Ø også hennes bokstav.

I tillegg snør det gjennom hele diktsamlingen. Snø er nok et ord med ø. Snø blir jo også et fravær av noe vakkert som var, når krystallene smelter og blir til vann,

Tangerås er opptatt av lyden i poesi, og er særlig glad i vokaler. Hans milde stemme skapte en stemning av andakt i rommet. Tilhørerne nikket stumt til hverandre med blanke øyne.

Da jeg kom hjem og gikk i seng, lastet jeg ned boka som lydfil. Jeg ville ha mer opplesning.

Allerede etter det første diktet, kjenner jeg et press mot hjertet. En krampegråt stivner i halsen, og kommer ut som stille tårer.

Hvorfor reagerer jeg så sterkt? Jeg har jo ikke mistet et barn.

Så kommer jeg på, at jo det har jeg jo. Det var et barn som aldri ble født, for det var ikke levedyktig.

Det er over 15 år siden, og er ikke noe jeg tenker på i det daglige. Men det poetiske språket hadde nådd inn bak fornuften og forsvarsverket, og truffet et sted der sorgen ligger.

Å miste et barn som har levd, er det verste et menneske kan oppleve. Men å miste et ufødt barn er også et tap.

Skuespiller Ane Dahl Torp har kalt det å miste et ufødt barn for «en hvit sorg». Den sorgen er nesten usynlig, og handler om et fravær av noen som aldri fikk eksistere.

Som symbolet Ø, tenker jeg.

Da jeg snakket med Tangerås etter opplesningen, fortalte han at han får e-post og brev fra folk som har blitt sterkt rørt av diktsamlingen hans.

De har ikke nødvendigvis opplevd å miste et barn, men de har hatt en erfaring av tap, som diktene hans berører.

Tangerås er fra Haugalandet, og skriver dikt på nynorsk. Når han leser høyt, gjør dialekten hans den ellers skarpe norske r-en til en mjuk konsonant, som nesten forsvinner i bakgrunnen.

Forfatterens stemme er rolig og dempet, og minner meg om å høre en klok og snill prest levere et sørgelig budskap.

Hør et av diktene Tangerås fremførte på Debutantdagene Du trenger javascript for å se video. Hør et av diktene Tangerås fremførte på Debutantdagene

På de siste sidene av diktsamlingen forsvinner bokstavene, til det bare står en o og en ø igjen: Øyvors vokaler. To tomme sirkler, en av den gjennomstrøket.

Er det Øyvor sitt språk, hun som ikke kunne snakke annet enn i små lyder?

Er det nok et bilde på fraværet av nærværet som var?

Eller er det kanskje snøen, som daler ned og legger seg over diktene, over bokstavene, og over de levende og de døde?

Har du hatt en sterk opplevelse med et dikt? Fortell gjerne om det i kommentarfeltet, eller send meg en e-post om du er litt sjenert.

Alle seksåringer er ikke like

Dette er kanskje en selvsagt setning. Men når det gjelder barnebøker, er det jo på den måten vi deler inn bøkene, etter alder.

Og ja, det er viktig informasjon, om boka retter seg mot 3-åringer eller 12-åringer. Men barn er like ulike som voksne i smaken.

Mange liker å lese spennende bøker, eller fortellinger med drager og andre eventyrvesener. Men det er unntak! Stedatteren min var helt tydelig i sin smak da hun var 12. Hun ville bare lese førstepersonsfortellinger i realistiske omgivelser, med humor og noe litt trist.

Skal du kjøpe bok til ditt eget barn, har du nok en god idé om hva de liker. Men skal du kjøpe til barnebarn, nieser og nevøer, er det lurt å spørre litt på forhånd.

Voksne har dessuten en tendens til å ville videreføre bøkene de selv leste som barn. Men husk, mange av klassikerne er utdaterte.

Noen har gammeldagse kjønnsroller, andre kan ha rasistiske innslag. Ingen av barna i de bøkene vi leste hadde smarttelefoner eller annen teknologi som dagens barn kan kjenne seg igjen i.

Har du ikke tenkt å kjøpe bøker til barn i familien, sier du?

Da må jeg minne om undersøkelsen som viste at barn som blir lest for får større ordforråd og klarer seg bedre på skolen.

I NRK er vi heldige som har Anne Cathrine Straume som brenner for barnebøker. Hennes julegave til deg er denne flotta lista med anbefalinger blant årets barnebøker.

Minner om at ...

... fristen for å søke om å få sitte i juryen til «Lytternes romanpris» går ut 12. desember!

Merk: Prisen har mistet en bit av navnet sitt. «P2-lytternes romanpris» er blitt til «Lytternes romanpris».

Litt kortere, litt mer inkluderende.

Ser vi omslagsdesignerens død?

Man skal ikke skue hunden på hårene eller dømme en bok etter omslaget, ifølge ordtakene.

Dette synder jeg mot stadig vekk. Jeg har kjøpt mang en bok på impuls fordi omslaget var lekkert. Bøker med stygge omslag har blitt stående ulest.

Selv om vi helst ikke skal være overfladiske, så dømmer vi innholdet på utseende. Det gir mye ansvar til omslagsdesigneren.

Ikke minst er det viktig å sende riktige signaler til potensielle lesere: Pakker du inn Knut Hamsun i dameromanomslag, vil forventningene bryte helt med boka, og leseren blir sur.

Slik er omslagsdesign et komplekst samarbeid mellom forfatter, forlag og designer.

Ny teknologisk utvikling har i år gjort det mulig for hvem som helst å skape ganske flotte bilder i ulike stilarter. Hva innebærer det for hvordan bøkene våre vil se ut?

Kollega Christine Jensen spurte seg selv: Kan en kunstig intelligens (AI) holde samme eller høyere nivå enn menneskelige designere, når det gjelder å tegne et bokomslag?

Christine har lekt seg med noen kjente norske bokomslag, og spurt forfatterne hva de selv syns. Saken leser du her:

La du merke til at avstemningen i saken viste at folk mente at maskiner laget bedre omslag enn mennesker?

Jeg var også imponert over enkelte av maskinenes omslag, for eksempel «Appelsinpiken». Ellers syns jeg estetikken minnet litt om kitschplakater fra 70-tallet.

Nå vil riktignok disse bildegeneratorene bare blir smartere jo mer data de blir fôret med, så det kan raskt bli dramatisk høyere kvalitet.

Send meg gjerne en e-post om hva du syns om slike omslag.

Christine har også mekka en liten quiz-oppgave for deg: Hvilken kjent norsk barnebok er dette en AI-generert versjon av?

(Obs: Gjett FØR du skraper fram fasiten.)

(Obs: Gjett FØR du skraper fram fasiten.)

Trykk for skrapemodus Skrap frem hele bildet

Kunstig intelligens kan også skrive tekster, og vi er i full sving med å lage noen datagenererte julesanger og juledikt til dere i neste brev.

Ukas dikt

Det går ikke en dag uten nyheter om dyrtid og trangere økonomiske kår i Norge og i resten av verden.

Dermed er det tid for å hente fram en klassiker av Torgeir Rebolledo Pedersen, fra 1983. I diktet opplever forfatteren så trange kår at det til og med går utover språket.

Poeten får færre og færre bokstaver å jobbe med for hver verselinje.

(Les det gjerne høyt for deg selv, da er det lettere å forstå.)

De er knape tidr

De er nsten ikk vokler ign i sprkt

De tk for my tid å les

o bre sg fr my på skrvmaskn

Knsnantne har de o gåt utver

Fulne leger halve eg

O tfor vindut mit voksr tret

i henhld tl de sste nedskjæringne

J d r knpe tidr Torgeir Rebolledo Pedersen

Rebolledo Pedersen er kjent som en leken og politisk forfatter, og det kommer virkelig fram her.

Jeg husker aldri hele diktet, men når det kniper i den personlige økonomien, tenker jeg gjerne for meg selv: Ja, d r knpe tidr.

Ønsker du deg Ukraina-bøker til jul?

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar, kjente jeg på et voldsomt underskudd på kunnskap om Ukraina. Det fantes bøker på engelsk så klart, men det var det ikke mye å velge mellom på bokfronten på norsk, verken av sakprosa eller skjønnlitteratur.

Nå derimot, har det kommet ut en rekke bøker både om Ukraina og Russland, samt nye og eldre ukrainske romaner. Jula er en kjempegod anledning til å gi bort slike bøker i gave, eller ønske seg det selv.

Men jeg har følelsen av at folk er litt matte og slitne av krigen nå, og heller søker til kos i bokform.

Skal jeg lage en liste med ukrainske bokanbefalinger til dere, eller er det forgjeves?

Lest siden sist

Som nevnt er lukene for lesing små i desember, med VM og adventstid på én gang. Et frisørbesøk ga meg likevel en liten leseåpning. Jeg hadde grabba med meg en slank roman som så rølpete og morsom ut.

I «Til jord skal du bli» møter vi en pensjonert prest og spritselger. I løpet av få dager blir han enkemann og bestefar for en syv år gammel jente han ikke visste fantes.

Ikke nok med det, han blir dobbeltmorder også.

Hvordan skal han kvitte seg med to lik, uten at barnebarnet eller barnevernsdama oppdager noe? Har du sett Cohen-brødrenes film «Fargo», har du kanskje en anelse om løsningen på prestens problemer.

Mens ammoniakken gjør sitt i luggen, humrer jeg av den morderiske presten Foto: Siss Vik / Selfie

At omslaget var julerødt, var ingen tilfeldighet. Det lakker nemlig mot jul i boka. Her har vi å gjøre med en nynorsk jule­thriller­komedie, og det er en topp sjanger.

Totland var for øvrig nylig på besøk hos Cille Biermann i Åpen bok, oppdaget jeg etterpå. Etter en mollstemt roman for voksne og en barnebok om verdens verste epidemier, var forfatteren glad for å ha skrevet en morsom bok.

I et fornøyelig intervju fortalte Anders Totland (shout out til Bømlo, forresten) om hvordan han fikk Twitter til å hjelpe seg med navn og drapsvåpen i boka. Han innrømte at han har en sykt irriterende vane med å nynne, og at han ikke bruker emojis til kona si engang, men skriver kjærlighetsmeldinger på korrekt nynorsk.

Jeg koste meg like mye med intervjuet som med romanen.

Dett var dett

Før jeg runder av, må jeg takke for alle gode brev og innspill om tema i forrige ukes brev, der jeg skrev om Hilde Rød Larsen sin roman, og intervjuet der hun går langt i å peke ut en person hun mener har forgrepet seg på henne.

Jeg har lest alle e-postene fra dere, men har ikke fått svart hver enkelt ennå. Det er spennende å se at innspillene deres kommer fra ulike kanter.

Noen har innvendinger mot metoden forfatteren har brukt, og bekymrer seg for at mediekjøret som er utløst kan ramme en uskyldig mann. Andre forteller om lignende opplevelser som Hilde Rød Larsen beskriver i møter med psykolog, psykatier eller lege. Begge deler gjør inntrykk.

Flere mener at det ikke er kulturjournalistikkens oppgave å grave fram navn på ekte personer.

Jeg står for det. Samtidig vil jeg heller ikke at skjønnlitteratur skal eksistere i en avsondret sfære fra virkeligheten. Vil ikke det frata fiksjonen sin kraft?

Her mener jeg det er viktig å se på hver enkelt sak for seg selv, og være så presis man kan i hvert enkelte tilfelle.

Om jeg ser noen tendens i svarene deres, er det at menn uttrykker bekymring for mannen i saken, mens kvinner uttrykker medhold med kvinnens posisjon. Det er interessant i seg selv.

Jeg går ikke noe videre med saken foreløpig, men følger nyhetsbildet som alle andre.

Neste uke skal jeg faktisk skrive om Samlagets forfatterskole for folk med minoritetserfaring, som jeg hadde lovet, men ikke fikk plass til nå. Dere skal også få kritikernes bokfavoritter fra 2022, og et spørsmål om livet jeg ikke får ut av hodet.

Husk at du alltid kan skrive til meg om ting du lurer på, ønsker deg eller vil supplere på.

Jeg håper du vil tipse en venn som kan syns noen ting i dette brevet er interessant.

Alt godt,

Siss

