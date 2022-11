Nok en maske har falt, og denne gangen var det Dandyen som røk.

Etter en av konkurransens svakeste prestasjoner var det kanskje ingen overraskelse, men det var derimot en gedigen overraskelse at det faktisk var Maud Angelica Behn som gjemte seg inne i Dandyen. Veldig kult! Da er det også naturlig at nervene tok litt overhånd i dag, og Maud Angelica fortjener ros for å ha vært med på dette.

Nå begynner det virkelig å nærme seg sluttfasen for denne fantastiske konkurransen, og neste gang er vi faktisk inne i semifinalen. Dersom dette hadde vært et mesterskap i fotball, da. Uansett gjenstår kun fire kjendiser å plukke fra hverandre, så følg med videre og gå ikke glipp av høstens mest uforutsigbare eventyr!

Hodeløs zombie!

Zombien: «24k Magic» – Bruno Mars

Zombien synger 24K Magic Du trenger javascript for å se video.

Se her, ja. Nå har Zombien virkelig klint til på konseptet. Tradisjonelt sett er det jo slik at man må fjerne hodet for å drepe en zombie, så kanskje er kjendisen ekstremt pessimistisk med tanke på å overleve kvelden?

Uansett et veldig forseggjort påfunn, selv om låtvalget er kjedelig, spesielt for konkurransens beste vokalist. Har ikke mistet noe på stemmefronten den siste uka, i alle fall.

Jeg syns fortsatt det er ekstremt vanskelig å gjette på hvilken kjendis som nå er ett hode fattigere, men jeg holder fremdeles en knapp på Bilal Saab eller Sondre Mulongo Nystrøm.

Huldras beste prestasjon

Huldra: «Wrecking Ball» – Miley Cyrus

Huldra synger Wrecking Ball Du trenger javascript for å se video.

Låter litt mer ustø i verset i dag, Huldra, men dundrer løs på refrenget med selvtilliten til en bjørn i honningbutikken. Her er det ingen tvil om at låta legger til rette for mer liv og larm enn det det vanvittig skumle kostymet kan oppfylle. Her blir det stillestående og seigt, mer kledelig for en 70-talls powerballade.

Likevel syns jeg dette er Huldras beste vokalprestasjon hittil i konkurransen, og er nå helt overbevist om at dette er en profesjonell sanger.

Hvis ikke er det virkelig et godt skjult talent på gang!

Ulven på ville veier

Ulven: «Bad Habits» – Ed Sheeran

Ulven synger Bad Habits Du trenger javascript for å se video.

Et orakel tipset meg om at Daniel Kvammen kan gjemme seg inne i Ulven. Det er ikke det verste forslaget jeg har hørt, men ville Kvammen valgt en klam Ed Sheeran-låt?

Kanskje det er en villedende manøver, og stemmen låter jo ganske likt? Men ulven med leoparddetaljer begynner å gå meg på nervene, og nå har han også mistet mye av den utilgjorte sjarmen som har vært Ulvens krykke gjennom hele konkurransen.

Når vi vet hva denne karen kan by på må dette sies å være en svak innsats. Dessverre.

Dandyen jazzer opp Britney

Dandy: «Oops, I Did It Again» – Britney Spears

Dandy synger Oops I did it again Du trenger javascript for å se video.

Her har vi jazza opp Britneys udødelige klassiker, gitt. Det kunne gått skikkelig galt, men dette ble jo ganske vellykket det? Dandyen fortsetter sin besettelse med 1920-tallet.

Jeg er ikke så glad i estetikken, men det er i alle fall gjennomført til fingerspissene, helt ned til de irriterende flosshattene. Grøss og gru. Uansett: Dandyen har også et stykke å gå på vokalprestasjonene, så jeg mistenker at dette ikke er en proff.

Kan det være Maud Angelica Behn?

Rabagasten kan rappe!

Rabagasten: «Lonesome Traveller» – Paperboys

Rabagasten synger Lonesome Traveller Du trenger javascript for å se video.

Ja, da er det Pølsas tur igjen.

Veldig Pølsa-låtvalg, og fullstendig rør på scenen, slik det ofte er med den luringen der. Typisk Pølsa å lære seg å rappe sånn som dette også. Leverer jo utrolig nok knallbra, på tross av at han blander låvedans og hiphop, en kombinasjon som aldri skal forekomme. Masken er for anledningen dekket i bondegård-troper og dæljer løs på høyballer, huff.

Jeg tror den naivistiske og påklistra lykken som utstråles her er det beste hintet, og da kan man ikke lande på andre enn Øystein Pølsen Pettersen. Hundre prosent.

Dårlig kveld for Ulven

Ulven: «Blu (Da Ba Di)» - Eiffel 65

Ulven synger Blue (Da Ba De) Du trenger javascript for å se video.

Dette her er jo køddelåtenes yppersteprest, så det underbygger jo teorien om at det bor en ganske fleipete fyr inne i Ulven. Men nå må det gå an å trekke seg på Daniel Kvammen, for så svakt som dette klarer ikke han å prestere, uansett om han gjør seg til eller ei.

Dette er rett og slett imponerende dårlig, selv om Ulven får god drahjelp av litt filter og koring på refrenget. Koreografisk er han like klassisk julebord som alltid, så her er det ikke mye nytt å hente. Nei, dette var en dårlig kveld for Ulven!

Kjedelig Hulder

Huldra: «Somewhere over The Rainbow» - Judy Garland

Huldra synger Somewhere Over The Rainbow Du trenger javascript for å se video.

Huldra har lyst til å roe stemninga i studio ganske betraktelig. Her er hun i ferd med å dysse panelet i søvn med en nærmest sakral tolkning av «Somewhere over the Rainbow».

Gjennom de lysende robotøynene som Huldra på merkelig vis har fått påmontert, kanskje i et skandaløst forskningseksperiment, kan man skimte en usikkerhet og nervøsitet i stemmen. Dette er en artist som ikke er så vant til å balansere mellom høye og lave toner, og trives desidert best i kraftfulle refreng.

Nei og nei, dette var kjedelig. Men aldri helt forferdelig, heldigvis!

Kjedelig låtvalg

Rabagasten: «Shake Ya Tailfeather» - Diddy/Murphy Lee/Nelly

Rabagasten synger Shake Ya Tailfeather Du trenger javascript for å se video.

Så er det tid for mer av det samme fra Rabagasten.

Litt halvålreit rap med begrensede dansetrinn. Her er det vanskelig å hente noe nytt ut fra hjernebarken, altså. Av og til høres denne tullingen litt yngre ut enn Pølsa, men det her er så peak Pølsa-oppførsel at det ikke kan være noen andre.

Et helt utrolig kjedelig låtvalg gir ingenting mer til Rabagastens lørdagskveld heller, så nå er det på tide å få av den maska der!

Nervøs Dandy

Dandy: «Young And Beautiful» - Lana Del Ray

Dandy synger Young and Beautiful Du trenger javascript for å se video.

Nå har dandyen i alle fall valgt seg en artist som kler det noir/moulin rouge-opplegget hun har lagt seg på. Fått på seg litt flotte klær også, som gir kostymet enda litt mer liv.

Sliter med fraseringene, men det kan jo også være nerver. Helt tydelig litt shaky her, Dandyen. Hun nok ikke fått så mye sangtrening opp igjennom. Dansebevegelsene imponerer omtrent like mye som en dyr flaske whisky i barnebursdag, og med det mister kjendisen en hel del karisma av dem. Nervene tok overhånd i kveld, dessverre.

Knallsterk Zombie

Zombien: «Life Is a Highway» - Rascal Flatts

Zombien synger Life is a Highway Du trenger javascript for å se video.

Begynner å mistenke mer og mer at dette er en svenske. Syns tydelig jeg har hørt dette tonefallet hos enkelte halvintegrerte søte brødre.

Hodet er fortsatt ikke sydd på, og det betyr vel at zombiens sikre død er forseglet. Men død eller levende: Zombien er fortsatt konkurransens soleklart beste vokalist, og er aldri i nærheten av å bli vippet av tronen med denne tolkningen av «Life is a Highway».

Kanskje ikke den mest utfordrende låta for en kar som behersker de øvre tonelag, men så er det da heller ingen feilsteg å spore her. Mer absurd enn å høre denne bangeren fra «Cars» fremført av en hodeløs zombie blir det vel knapt. Hva er det vi holder på med her?