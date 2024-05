Den sveitsiske artisten Nemo og låten «The Code» – skrevet sammen med norske Benjamin Alasu, Lasse Midtsian Nymann og Linda Dale – vant årets Eurovision Song Contest.

Jim Ødegård Pedersen, leder av folkejuryen i «Adresse Malmö»-programmene, vurderte alle opptredenene i finalen for NRK ringside fra Malmö Arena.

– Et nytenkende sceneshow og en av konkurransens aller sterkeste vokalister er ikke en dum kombo når poengene skal deles ut. Hvilken personlighet – en ren sjarmbombe, mener Pedersen om konkurransevinneren.

Under kan du lese vurderingene av alle 25 låter i finalen av Eurovision Song Contest 2024.

Om Jim Ødegård Pedersen Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Ekspander/minimer faktaboks Eurovision-fantast og folkejuryleder i «Adresse»-programmene i NRK TV siden 2022. 40 år. Mitt forhold til Eurovision: Eurovision er for meg blitt mer en bare en konkurranse – det er nærmest blitt en livsstil. Kjærlighet, galskap, glede, intensitet og ektefølt lidenskap! Årets favorittbidrag: Det er umulig å velge bare ett! Jeg tenker årets anmeldelser vil vise hva som treffer både dansefot og hjerte ;-) Favoritt gjennom tidene: «Poupée de cire, poupée de son» med France Gall (Luxembourg, 1965) – forøvrig den første låten til å vinne ESC uten å være en ballade! I nyere tid må jeg si Ukrainas bidrag fra 2007 rett og slett er genialt («Dancing Lasha Tumbai» med Verka Serduchka). Umulig å sitte stille til!

Marcus & Martinus: «Unforgettable»

Tekst og melodi: Jimmy Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen

Jim mener:

La meg si det med en gang: Dette er ikke noe landsforræderi. Dette er noe å være stolt av som nordmenn!

Tenk at Sverige, som er ansett som en av de aller beste når det gjelder Eurovision, og popmusikk generelt, velger å sende to norske gutter for å representere seg på hjemmebane. Intet annet enn imponerende!

Låten er drivende godt produsert, sceneshowet sitter som en kule! Det er moderne og proft. Tror nok ikke denne vinner, til det er den for polert på et vis, men showet kunne ikke ønsket seg en bedre åpning.

Takk, Marcus & Martinus, for musikken dere leverer. Dere er ikke lenger barnestjerner, men superstjerner!

Alyona Alyona og Jerry Heil: «Teresa & Maria»

Tekst og melodi: Aliona Savranenko, Anton Chilibi, Ivan Klymenko, Yana Shemaieva

Jim mener:

En mektig fremføring!

Ukraina har virkelig sementert sin posisjon som landet som alltid leverer gode bidrag. Landet har alltid kvalifisert seg til finalen siden dette ble innført. Kan de vinne fra startnummer to? Det ville i så fall vært historisk, da det aldri har skjedd før.

Låten er sterk og blander fint pop og rap, samtidig som sceneshowet praktfullt understreker låtens budskap om fellesskap og håp. Aldeles nydelig!

Det er sterkt, dette, og jeg har observert flere som er rørt til tårer.

Isaak: «Always on the Run»

Tekst og melodi: Greg Taro, Isaak Guderian, Kevin Lehr, Leo Salminen

Jim mener:

Kjære Tyskland, hva har skjedd, vil dere ikke vinne? Har de to siste årene kommet på sisteplass, og jeg er redd det vi nettopp så fort kan være en ny bommert.

Låten i seg selv er helt ok den. Funker i bilen, eller som en radiolåt som bare er der, men det er kanskje problemet her. Skal allikevel få for en særegen stemme som jeg godt kan like.

«I am nothing but the average», synger Isaak sittende i godstolen der på scenen. Det blir ikke seier av sånt, selv ikke med alle de flammene, som for øvrig ikke hever låten noe som helst.

Tekst og melodi: Ana Zimmer, Dario Faini, Manon Romiti, Silvio Lisbonne

Jim mener:

31 år siden sist de var med, velkommen tilbake Luxembourg!

Tali og hennes gjeng har storkost seg her i Malmö. Danserne har virkelig tatt konkurransens slagord «United by Music» til sitt bryst, uten at vi skal gå i detaljer på det. Uansett: Energien smitter over på scenen. Det er pop på enkelt vis dette, men oppleves det litt datert?

Man sitter på en måte og venter på noe som aldri kommer, en merkelig form for edging. Vokalt helt ok, visuelt litt bedre, men en seier nummer seks får de nok ikke i år. Et hjertelig gjensyn er det allikevel!

Eden Golan: «Hurricane»

Tekst og melodi: Avi Ohayon, Keren Peles, Stav Beger

Jim mener:

Årets uten tvil mest omdiskuterte bidrag, noe man kunne merke på stemningen i salen både før og etter opptredenen.

Jeg vil presisere med en gang at jeg kun vurderer basert på musikk – ikke politikk. Og når dét er avklart, vil jeg berømme 20 år gamle Edens vokalprestasjon, som jeg mener er blant konkurransens bedre, selv om nok nervene tok litt overhånd nå nettopp.

Balladen skiller seg ut i et svært balladefattig år, og det er en godt produsert låt. Tekstmessig er det ikke like bra. Det blir for platte klisjeer, og jeg faller litt av.

Silvester Belt: «Luktelk»

Tekst og melodi: Džesika Šyvokaitė, Elena Jurgaitytė, Silvestras Beltė

Jim mener:

Klubbstemning fra Litauen. Her er det full bass og kjør fra første refreng, og jeg simpelthen elsker det – det var liten tvil om at fansen også gjorde. Det kan meldes om vill stemning i arenaen.

Stilrent, vokalt stødig, med sjarm og enkle dansebevegelser selv en gammel mann som meg kan følge!

Dette er slike låter jeg mener bør, og skal, være med i en ESC-finale: effektiv pop. Jeg bestiller billett til partyhelg i Litauen sporenstreks!

Tekst og melodi: María Bas, Mark Dasousa

Jim mener:

Me encanta la cancion! DETTE. ER. SÅ. GØY! Spanias superektepar med 56 år gamle Mery som discodiva.

Er jeg blendet av henne? Musikken? Eller er det de deilige skinkene til danserne? Jeg vet ikke, og bryr meg ikke. Dette elsker jeg ubetinget, det er full FIESTA!!

Sangstemme, spør du kanskje? Den trenger vi ikke nevne når budskapet er så genialt: Ikke bry deg med hva andre tenker. Vær deg selv, bryt med sosiale normer!

Ahhh, jeg tror jeg reiser rett fra partyhelgen i Litauen videre til Spania og tar en mugge sangria med de to danserne. Zorra Zorra Zorra!

5miinust og Puuluup: «(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»

Tekst og melodi: Karl Kivastik, Kim Wennerström, Kristjan Jakobson, Marko Veisson, Mihkel Tamm, Priit Tomson, Ramo Teder

Jim mener:

Phew ... triller ikke lett av tunga, den tittelen. Hip hop og folkemusikk møtes, og dette er resultatet. Men er det rett formel for å vinne Eurovision?

Med tekstlinjer som kan oversettes til «Jeg kjenner ikke til dop, jeg kjenner bare brus og cider – jeg ville ikke sett forskjell på vitaminer og speed». Det hele fremstår for meg litt rotete og sært, og jeg får ikke grep om låta.

Rart kan være fint, det. Men dette er bare rart. Punktum.

Bambie Thug: «Doomsday Blue»

Tekst og melodi: Bambie Ray Robinson, Olivia Cassy Brooking, Sam Matlock, Tyler Ryder

Jim mener:

HEKSEKUNST! Magica fra Tryll go home, det er en ny heks i byen!

Lenger unna Johnny Logan kommer man vel ikke. Dette er helt vilt, og det er umulig å beskrive den stemningen og mottagelsen Bambie fikk her i salen.

Det er lov å bli redd der hjemme, dette var jo nærmest en livesendt djevel­utdrivelse. Jeg innrømmer at jeg slaktet denne låten under vårens «Adresse»-sendinger, men jeg biter det i meg nå. Dette er jo faktisk bra.

Scenisk er det jo mer som en kunstperformance, og hen kan å synge. Takk, Irland, for dere byr oss på dette! Ding dong – the witch is NOT Dead!

Tekst og melodi: Artūrs Šingirejs, Kate Northrop, Liam Geddes

Jim mener:

Velkommen til den blå timen ... kombinasjonen Sivert Høyem og blå hardplast byr Latvia oss på i denne finalen, og det var en kombo jeg ikke helt så komme.

Teksten i seg selv er ganske fin, men det blir for enkelt scenisk, og låten er dessverre – pun intended – for hul.

Ikke noen tvil om at stemmen er god. Dons er stor artist i hjemlandet, men jeg tror ikke han vinner Eurovision på hjemlige meritter. Skulle så gjerne ønsket meg at det skjedde noe mer i denne låta. Litt «Dons Dons Dons oppå bordeeeet» eller no, men nei da.

Marina Satti: «Zari»

Tekst og melodi: Gino Borri, Jay Lewitt Stolar, Jordan Richard Palmer, Konstantin Plamenov Beshkov, Manolis Solidakis, Marina Satti, Nick Kodonas, Oge, Vlospa

Jim mener:

Frem med ouzo og fetaosten! Jada, Hellas. Dette kan jeg like!

Det er ikke tvil et sekund hvor vi er i Europa musikkmessig, og jeg elsker musikk med identitet. Vokalmessig er det dessverre utfordringer her, hun har levert bedre på flere prøver, men det skjules godt av et herlig dansenummer som lett vekker minner fra sene kvelder med god mat, retsina, ouzo og påfølgende Zorba.

Elsker rytmen og beaten her. Moderne og ungdommelig gresk kultur! Hmm, partyhelg i Litauen, sangria i Spania, og chartertur til Hellas? Begynner å bli dyrt, dette.

Olly Alexander: «Dizzy»

Tekst og melodi: Oliver Alexander Thornton, Danny L Harle

Jim mener:

Guttastemning blir aldri det samme igjen! Noen andre som føler for å ta seg en dusj? Og kanskje i en litt renere en enn den vi nettopp så?

Jo da, jeg ser at det er jobbet med en visjon her, og dette er faktisk årets dyreste sceneshow, men det renner litt over i det parodiske. Det er ikke noe galt med dansingen, det er lov å være seg selv, det heier jeg veldig på – men fokuset på musikken forsvinner i alt det andre.

Olly gir alt, men vokalt stemmer det ikke helt. Er det terningkast sex? Uups, sorry, tenkte på det jeg så, ikke det jeg hørte ...

Tekst og melodi: Gunnhild Sundli, Magnus Børmark, Jon Even Schärer, Marit Jensen Lillebuen, Ronny Graff Janssen, Sveinung Ekloo Sundli

Jim mener:

EPISK!! Altså: Hvilken energi! Hvilken stemme! Hva Gunnhild er laget av, forstår jeg ikke, det er noe helt eget med den røsten!

Dette var ren magi, folkens, og responsen i salen var enormt god. Den mystiske og mørke scenografien forenes sømløst med låten og energien til Gåte, og det er så tydelig å se at alle på scenen koste seg til det fulle.

Låten er særegen, og det er så herlig at Norge valgte å sende noe så ekte som Ulveham. Det kommer igjennom tv-ruta hvor genuint gode Gåte er i sin musikalitet, og dét, kombinert med formidlingsevnen, tror jeg vil treffe det europeiske publikumet.

Jeg bøyer meg i røyken og er så stolt over det jeg nettopp har sett og hørt. Uansett plassering i kveld: Tusen takk, Gåte, dere leverte til gull!

Angelina Mango: «La noia»

Tekst og melodi: Angelina Mango, Dario Faini, Francesca Calearo

Jim mener:

Bellissimo! Dette er rett og slett vakkert!

Angelina drar oss med inn i en fengslende rytmisk liten ting som må kunne kalles en smeltedigel av deilig lett pop med inspirasjon fra latinamerikanske beats og et gjennomtenkt, sexy sceneshow.

Refrenget er effektivt, noe det må være for å bli husket, og vi skal ikke glemme at Italia alltid er med å kjempe i toppen. Nummeret er virkelig chic, on fire!

Angelina har også en attitude som rett og slett går rett igjennom ruta, og jeg er ikke i tvil om at en ny superstjerne er født, uavhengig av resultatet her i kveld.

Teya Dora: «Ramonda»

Tekst og melodi: Andrijano Kadović, Luka Jovanović, Teodora Pavlovska

Jim mener:

En skjør staude i en vill blomstereng! Ramonda, som er blomsten, eller mer spesifikt stauden det synges om, er jo nærmest betegnende for hvordan denne låten skiller seg ut i årets konkurranse – som man jo må kunne si er full av galskap og artige nummer.

Teya Dora leverer en prikkfri vokal, og det er løst scenisk ganske enkelt, med den spirende blomsten helt mot slutten.

Jeg er redd denne blir for «datert» for mange der ute, men jeg ser store kvaliteter her. Låten bruker litt for lang tid med å bli mektig nok, men jeg er solgt, og skal legge inn en bestilling på nærmeste hagesenter når jeg er kommet meg hjem

Tekst og melodi: Henri Piispanen, Jussi Roine, Teemu Keisteri

Jim mener:

Denim-egg og hudfarget tanga – elsker hvordan Finland alltid kjører på med «sin greie».

Det er vanskelig å ikke la seg rive litt med av denne låta. Med et refreng som sitter, vilt tempo, galskap og glede! Dette har så absolutt sin plass i Eurovision, og det kokte i salen her i Malmö.

«It's crazy, it's party», sa Karijja i fjor, og galskapen fortsetter fra Finland i år, selv om denne nok ikke kjemper i toppen i kveld. Er altfor korte jeansshorts med pyro årets sommertrend tro? Kleskode: No rules!

Tekst og melodi: Alberto Hernández, Iolanda Costa

Jim mener:

I Malmö kan ingen høre deg skrike. Portugal er så herlig i Eurovision-sammenheng. De har så bred musikkultur at det er umulig å vite hva de sender, og det har vært mye rart.

Men når man hører årets bidrag, er det lett å kjenne på at det er autentisk og med rot i egen musikkultur. «Grito», som kan oversettes til «skrik», er definitivt en slik låt.

Jeg elsker når musikk betyr noe for den som skal formidle den, og det gjør Iolanda på en svært god måte i dette rene nummeret omkranset av danserne som symboliserer indre demoner.

Dette vinner ikke. Men det er definitivt viktig musikk å ha med i Eurovision. Sterk låt, sterk tekst, men jeg er redd Portugals skrik drukner i selskap med de andre låtene i denne finalen.

Tekst og melodi: Audrey Leclercq, Jaklin Baghdasaryan, Louis Thomas

Jim mener:

Armensk bygdefest? Ja, takk! Så herlig energi skal man lete lenge etter, og her kjennes det som om man er på en liten lokal festival et sted på landet i Armenia, med løssluppen skjenking og tipp-topp stemning. Det er instrumentbonanza, latter og glede hele veien.

«Oppfør deg jente, sitt pent og vær stille», ble vokalisten lært opp til i sin barndom, vel, jeg er glad hun ikke tok rådet.

Dette er livlig og fint, og det er godt å se igjen en saksofon i Eurovision. Blir liksom ikke det samme uten. Det er likevel helt midt på treet musikalsk, dette.

Silia Kapsis: «Liar»

Tekst og melodi: Dimitris Kontopoulos, Elke Tiel

Jim mener:

Ungdommelig hevnpop! Hjemme er det nok mange som har kjent på presset med å skulle ha en eksamen etter russefeiringen, men til sammenligning må jo presset på syttenåringen vi nettopp har sett her også ha vært enormt.

Cirka 200 millioner seere har nettopp gjort seg opp en mening om Silia Kapsis låt om en idiotisk ekskjæreste som løy litt vel mye. Mange av oss har en sånn, så det er jo gjenkjennbar tematikk.

Det leveres godt her både vokal- og dansemessig, det minner om tidlig Britney. Jeg vet ikke med dere, men da jeg var 17, hadde jeg ikke slike moves på dansegulvet.

Kjære Silia, du finner deg en ny kjærlighet, vettu!

Tekst og melodi: Benjamin Alasu, Lasse Midtsian Nymann, Linda Dale, Nemo Mettler

Jim mener:

Det dreier seg om Nemo. Gjennom uken som har gått, har Nemo og dette nummeret vært mye omtalt. Det har vært skifte av kostyme, det har vært vinner-buzz, og store forventninger.

Nå har Nemo levert, og den jubelen som nettopp var i salen, var helt enorm! Det er grunn til å tro at dette er en låt som kjemper om en veldig god plassering i kveld. Hvilken personlighet – en ren sjarmbombe!

Et nytenkende sceneshow og en av konkurransens aller sterkeste vokalister er ikke en dum kombo når poengene skal deles ut. I denne konkurransen handler det om musikkformidling og å mene det man synger.

Denne låten er et prakteksempel på hvordan det skal gjøres, og de to norske låtskriverne jeg vet sitter i greenroom, er helt sikkert rørt til tårer nå. Nemo: You broke the code, og jeg elsker det!

Tekst og melodi: Bojan Cvjetićanin, Danilo Kapel, Klavdija Kopina, Martin Bezjak, Peter Khoo, Sara Briški Cirman

Jim mener:

Mye kropp i monitor! Hudfargede tekstiler er jo nærmest blitt en trend i årets konkurranse.

At Raiven og Slovenia kvalifiserte seg til finale, var en av de store overraskelsene for mange. Det var nok hennes intense vokal som, sammen med det man må kunne kalle et intimt sceneshow, fikk Europa til å stemme.

Mørk alternativ pop med innslag av opera, det er kanskje ikke verdens letteste låt å synge med på. Noen vil si dystert, andre spennende, og det er suggererende på sitt vis; sangen handler om en kvinne som ble antatt å være heks og ble druknet til døde.

Så streng er ikke jeg, men det blir nok ikke Ljubljana vi skal til neste år.

Baby Lasagna: «Rim Tim Tagi Dim»

Tekst og melodi: Marko Purišić

Jim mener:

Potensielt hard kost for undertegnede. Dette er en bedre låt live enn jeg trodde da denne låten ble anmeldt under årets «Adresse Malmö» Jeg gjorde som visse andre anmeldere har gjort før, jeg lovet å spise hatten min om denne vinner Eurovision.

Faren er reell, det var en helt vill stemning i salen her nå, og dette er jo oddsfavoritten til å ta hjem pokalen. Sceneshowet er forrykende med feststemning, allsang, lysshow, dans, ja, – ALT!

Teksten er enkel, men smått genial, og jeg bøyer meg i støvet over hva Kroatia byr på. Jeg tok feil.

Håper jeg kjenner noen som kan lage en god saus, eventuelt male hatten til kjøttdeig, så jeg kan bruke den i en lasagne. Kanskje kalle retten Rim Tim Tagi Jim?

Nutsa Buzaladze: «Firefighter»

Tekst og melodi: Ada Skitka, Darko Dimitrov

Jim mener:

Det er hett i Malmö. Nutsa bjudar på et forrykende show, og her er det nok bokstavelig talt brent en god del penger på pyro. Ikke så rart, gitt tittelen, og et skikkelig bra nummer settes pris på!

Vokalen er ikke like hot, hun sliter faktisk på flere partier her, noe hun har gjort gjennom hele uken.

Hva skal man si om dette? Det er jo effektivt, men ikke helt min kopp te. Den er uforglemmelig i sin enkelhet, og går inn det ene øret, og ut det andre. Et lite pluss for det jeg antar er arbeidsantrekket for brannmannskaper i Georgia! Det var i hvert fall gull.

Beklager, jeg er ikke nuts for Nutsa.

Tekst og melodi: Meïr Salah, Slimane Nebchi, Yaacov Salah

Jim mener:

Og DER var den. Låten som gir meg gåsehud på steder som ikke skal nevnes. Dette er kanskje en klisjéfylt låt for mange, men den er jo genuin!

Den formidlingsevnen til Slimane er ubetalelig. Med et blikk som ser rett på deg gjennom kameraet, og årets beste vokalprestasjon, ja, så blir dette ren magi.

Slimane skrev denne låten etter et sårt brudd på reise i Genève, og om det er slike mesterverk som er resultatet, tror jeg jammen jeg må legge inn en snarvisitt også dit.

Kveldens beste uten tvil. Et mesterverk! Og vi trenger en vinner på fransk igjen! Siste var Céline Dion!

Kaleen: «We Will Rave»

Tekst og melodi: Anderz Wrethov, Jimmy Thörnfeldt, Julie Aagaard, Thomas Stengaard

Jim mener:

Festen fortsetter ut i natten! Hva er vel mer naturlig enn å avslutte kveldens rekke av bidrag med en skikkelig partylåt?

Kaleen byr på såpass mye glitter og fest her at man nesten glemmer at hun ikke kan synge rent. Det er ikke nyskapende på noe vis dette, mer en trip down memory lane, men hvilken festforestilling vi bys på her, man kan jo ikke la være å kjenne lysten på å danse natten lang!

Så pluss for stemning, minus for stemmeprakt – blir vel midt på treet, da.

