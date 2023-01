«Starfield»

Utvikler: Bethesda Game Studios

Utgiver: Bethesda Softworks

Plattform: PC og Xbox Series X/S

Lansering: Første halvår 2023

«Elder Scrolls» i verdens­rommet. Jeg kan ikke komme på noen kulere beskrivelser av et spill. Men det er nettopp det «Starfield» prøver på.

Et gigantisk sci-fi-rollespill med tusen planeter å utforske, enorm frihet til å gjøre den utforskingen i sitt eget tempo og en stil som beskrives som «NASA-punk».

Det er drømme­spillet mitt, rett og slett.

Og dermed er mine forventninger omtrent like astronomiske som fall­høyden. Jeg er utrolig spent på hvor bra «Starfield» faktisk ender opp med å bli.

«Hollow Knight: Silksong»

Utvikler: Team Cherry

Utgiver: Team Cherry

Plattform: PC, Playstation, Xbox, Switch, Mac, Linux

Lansering: Første halvår 2023

«Hollow Knight» er nådeløst utfordrende. Men det er også hjerteskjærende vakkert og blendende kreativt satt sammen. Det er såpass bra at det nå plasseres høyt på manges lister over tidenes beste spill.

I denne oppfølgeren blir det et gjensyn med en av de kuleste rolle­figurene i originalen, som legger ut på et helt nytt eventyr.

Det ser ekstremt lovende ut.

«The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom»

Utvikler: Nintendo EPD

Utgiver: Nintendo

Plattform: Switch

Lansering: 12. mai 2023

Det at «Zelda»-spill alltid er bra er en godt etablert sannhet i spillenes verden. Og når mange regner «Breath of the Wild» som seriens beste og mest altoppslukende spill, er det ikke så rart at forventningene går i taket når det nå er duket for en ren oppfølger.

Det er lovet en mørkere videre­føring av alt som gjorde «Breath of the Wild» såpass bra, samt et lass av spennende nyvinninger.

«Armored Core VI: Fires of Rubicon»

Utvikler: From Software

Utgiver: Bandai Namco Entertainment

Plattform: PC, Playstation, Xbox

Lansering: 2023

Før «Dark Souls», «Bloodborne», «Sekiro» og «Elden Ring» løftet From Software til spill­utviklernes absolutte elite­divisjon, puslet selskapet med mech-serien «Armored Core».

Nå tar de med seg all sin erfaring og penge­lasset fra mega­suksessen «Elden Ring» i et nytt «Armored Core»-spill, og det uttalte målet er å blåse nytt liv i hele sjangeren.

Dette kan bli så tøft!

«Little Devil Inside»

Utvikler: Neostream Interactive

Utgiver: Neostream Interactive

Plattform: PC, Playstation, Xbox og Switch

Lansering: 2023

«Little Devil Inside» var på listen min over de mest etterlengtede spillene i 2022 også, og man blir jo alltid litt stresset når spill blir utsatt og forsvinner litt fra radaren. Men hele konseptet og alt som er vist frem til nå skriker kvalitet.

Vi snakker om en opplevelse som låner litt fra hard­barkede spill som «Dark Souls» og blander det med absurd Monty Python-aktig humor.

«Judas»

Utvikler: Ghost Story Games

Utgiver: Take 2 Interactive

Plattform: PC, PS5 og Xbox Series X/S

Lansering: 2023

Ken Levine var arkitekten bak «Thief», sjefdesigner av «System Shock 2» og skaperen av «Bioshock» og «Bioshock Infinite». Det er ikke akkurat det verste utgangs­punktet «Judas» kan ha.

Med Levine bak roret går det stødig mot en smart historie, bisarre omgivelser og kule action­opplevelser.

«Diablo IV»

Utvikler: Blizzard Team 3/Blizzard Albany

Utgiver: Blizzard Entertainment

Plattform: PC, Playstation, Xbox

Lansering: 6. juni 2023

Når et nytt «Diablo»-spill er på vei, blir «etterlengtet» en solid underdrivelse.

Blizzard har dessuten mye å bevise nå, etter negativ mottakelse av mobil­spillet «Diablo Immortal» og den pågående kritikken for grumsete firma­kultur.

Personlig synes jeg «Diablo» ser bedre ut på lenge.

«Replaced»

Utvikler: Sad Cat Studios

Utgiver: Coatsink

Plattform: PC og Xbox

Lansering: 2023

De siste årene har vist oss at indie­spill for alvor kan konkurrere med digre blockbuster-utgivelser. «Replaced» har virkelig det potensialet.

Det har latterlig lekker pixel-grafikk, filmatisk action-spillbarhet og en nydelig cyberpunk-verden.

«Suicide Squad: Kill the Justice League»

Utvikler: Rocksteady Studios

Utgiver: Warner Bros. Interactive Entertainment

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Lansering: 26. mai 2023

Rocksteady Studios etablerte seg som en av de tøffeste tung­vekterne i spillenes verden med det briljante «Batman Arkham Asylum» i 2009. De har holdt seg i DC-universet siden, og nå har turen kommet til «Suicide Squad».

Kombinasjonen av kølsvart humor, ellevill action og verdens særeste gjeng av anti­helter kan bety pur spillmagi.

«Witchfire»

Utvikler: The Astronauts

Utgiver: The Astronauts

Plattform: PC

Lansering: Tidlig 2023 (early access)

«Witchfire» fremstår som en sjekkliste over kule spill­grep. Det er en krysning av «Bloodborne» og «Doom», med tøffe monstre, digre bosser, skytevåpen, magi, mørk middelalder og bevegelses­flyten fra «Dishonored».

+ en rekke norske spill

Det blir et ekstremt spennende år for norske spill, med planlagt utgivelse av:

«Snusmumrikken»

«Dune: Awakening»

«Dustborn»

«Vikings on Trampolines»

«Seablip»

«Project Thalassa»

«Ikonei Island»

«The Cabin»

Kanskje kommer også:

«Teslagrad 2»

«Havspeilet»

«The Holy Gosh Darn»

«Ut på tur»

«Voidcast»

Det kan ta av!

Kanskje, kanskje ikke

UKJENT DATO: Kojima Productions publiserte nylig traileren for «Death Stranding 2», men har ikke satt noen lanseringsdato. Foto: Kojima Productions/Sony Interactive

I tillegg er det flere etterlengtede stor­spill som potensielt kan komme ut i 2023, men som sannsynligvis ikke gjør det.

«Death Stranding 2», «Hades 2», «Metroid Prime 4» og det neste spillet til de danske superstjernene i Playdead («Limbo» og «Inside»), for eksempel.

Sony forbereder seg på sin side til lanseringen av Playstation VR 2 til PS5 i februar, en virtual reality-oppgradering som virkelig lukter masse-appell.

Helt til slutt ...

Fra: Rune Fjeld Olsen Til: NRK.no-leserne Sendt: 2. januar 2023 Emne: Mange etiske utfordringer Det var ingen enkel oppgave å velge ut ti spill jeg virkelig gleder meg til i 2023. Først og fremst fordi listen over planlagte utgivelser er stappfull av lovende spill.



Men også fordi det er noen etiske utfordringer knyttet til spillåret vi har foran oss.



«Hogwarts Legacy» ser bra ut, men jeg gremmes over det transfobiske korstoget J. K. Rowling kjører på Twitter.



«Atomic Heart» er nydelig, spillbart galskap, men det er utviklet av et russisk studio.



Akkurat hvordan jeg skal forholde meg til dette som anmelder vet jeg ikke ennå. Men her blir det diskusjoner på bakrommet.



Det knyttes også stor spenning til Microsofts ønske om å kjøpe Activision Blizzard. Dette vil bli avgjort av konkurransemyndigheter i 2023, og usikkerheten preger virkelig utgivelseslistene.



Microsoft skryter uhemmet av Sony og toner ned sin egen betydning i spillmediet. De holder helt kjeft om kommende Xbox-storspill som «Fable 4», «Hellblade 2» og «Everwild». Trolig et spill for galleriet og et forsøk på å dempe beskyldningene om monopol.



Godt nytt spillår!

Hilsen Rune