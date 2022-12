«Hvis dette var en film» av Teutra Dibrani

Arta og Elise går i 1.klasse på vidaregåande og driv den populære instagramkontoen «EA films». Men så vil andre vere med på leiken og aller helst vil dei leike med Elise.

Arta kan ikkje fortelje at ho er fortvila over at mora har fått kreft, og fordi den albanske far hennar blir meir albansk enn nokon gong før.

Denne ungdomsromanen er naturlegvis svært visuell. Her er dramatiske scener, språk og humor som treffer fleire enn den unge målgruppa.