Trøndere med wienersk schwung

Det er nå godt over 30 år siden at Trondheimsolistene kom som et forfriskende pust inn i norsk musikkliv.

I alle disse årene har kammerorkesteret fungert som et kraftsentrum for unge strykere i Trondheimsområdet.

Samtidig har Trondheimsolistene markert seg internasjonalt, med samarbeid og plateinnspillinger med klassiske stjerner som fiolinist Anne Sofie Mutter og cellist Alisa Weilerstein.

For under en måned siden fungerte orkesteret som backingband for selveste Björk, med konserter i Trondheim og Bergen.

Noe helt annet sto på programmet under Trondheimsolistenes to konserter under Oslo Kammermusikkfestival denne uken. Her serverte trønderne et knippe verk av Wolfgang Amadeus Mozart, med ulike samarbeidspartnere, i spennet fra det intime til det storslagne.

Konsertene viste et orkester som under sin kunstneriske leder Geir Inge Lotsberg har utviklet et forbløffende godt grep om nettopp Mozarts musikk. Ingen overfladisk skjønnhet der i gården – her fikk publikum en Mozart som virkelig satte kropp og sinn i bevegelse.

LIVFULLT: Håvard Gimse imponerer i Mozart. Foto: David Dawson / OCMF

Magisk i Aulaen

Den første konserten fant sted fredag kveld i Universitetets aula. Her spilte Trondheimsolistene de tre første klaverkonsertene Mozart komponerte i Wien, i tillegg til en kammerorkesterversjon av Mozarts strykekvintett i c-moll KV 406.

Solist i alle tre konserter var pianist Håvard Gimse, som i år takker av som leder for Oslo Kammermusikkfestivals kunstneriske råd.

Gimses spillestil i Mozart kjennetegnes av en slags bramfri pågåenhet. Det gir musikken en særegen form for liv og framdrift.

Gimse flankeres ypperlig av Geir Inge Lotsberg, som gjør en fabelaktig jobb som spillende dirigent for Trondheimsolistene. Han får trønderne til å spille med noe i hvert fall jeg opplever som ekte wienersk schwung.

Orkesteret står frem med en rik og varm strykeklang og viser en spesiell omhu for rytmiske detaljer innenfor rammen av et litt tilbakelent tempo.

Særlig klaverkonserten i A-dur KV 414 fremsto som fullstendig magisk i Aulaens rause akustikk, med Munchs bilder som et bokstavelig talt strålende bakteppe.

Dobbelt Requiem i Domkirken

Allerede kvelden etter var Trondheimsolistene på ny i aksjon, denne gangen som del av et langt større ensemble i Oslo domkirke.

Trønderne ble her supplert av fire sangsolister, Oslo Domkor og blåsere fra Den Kongelige Norske Marines Musikkorps, det hele dirigert av domkantor Viviane Sydnes.

STORSLAGENT: Domkantor Viviane Sydnes dirigerte et sammensatt ensemble i Oslo domkirke. Foto: Lars Opstad

På programmet sto Mozarts berømte Requiem i d-moll fra komponistens dødsår 1791.

Først fikk publikum imidlertid oppleve et annet Requiem, komponert av Mozarts 19 år eldre komponistkollega Michael Haydn.

I sin konsertinnledning antydet mezzosopran Marianne Beate Kielland at Mozart kan ha brukt Haydns 20 år eldre verk som modell da han komponerte sitt eget.

Dette er ikke usannsynlig. Mozart og Haydn var kolleger i Salzburg, og 16-årige Wolfgang var med på fremførelsen av Haydns Requiem i 1771. Deler av verkene er slående like, selv om Haydns er enklere i stilen og mangler de storslagne Händel-inspirerte korsatsene man finner hos Mozart.

Dette til tross: Michael Haydns Requiem er utvilsomt et flott verk, med mange vakre partier. Særlig «Lux aeterna» med stigende melodiske bevegelser i solo sopran må ha gjort inntrykk på den unge Mozart.

Sjeldent praktfull Mozart

Likevel er det ingen tvil om at den virkelig store opplevelsen kommer etter pause, når Mozarts berømte Requiem omsider får lov til å tone ut i kirkerommet.

Denne fremføringen av dette myteomspunne verket tilhører rett og slett de mer sjeldne av slaget.

De fire sangsolistene, med sopran Ann-Helen Moen i spissen, leverer strålende vokalprestasjoner. Oslo Domkor har jeg sant å si aldri hørt bedre. Marinen bidrar med flott og mektig klang fra tre- og messingblåsere.

STRÅLENDE: Tenor Magnus Staveland og sopran Ann-Helen Moen i Oslo Domkirke. Foto: Lars Opstad VOKAL VELKLANG: Mezzosopran Marianne Beate Kielland og baryton Christian Immler. Foto: Lars Opstad DRIVENDE SPILL: Fiolinist Geir Inge Lotsberg i spissen for TrondheimSolistene. Foto: Lars Opstad VAKKERT: Domkantor Viviane Sydnes dirigerer i Oslo Domkirke. Foto: Lars Opstad

Dirigent Viviane Sydnes har en imponerende kontroll over det store musikalske apparatet. Hun sørger for driv og presisjon fra start til slutt, i en tolkning som styrer unna det tunge og monumentale.

Midt i all klangprakten sitter altså Trondheimsolistene og bidrar med rytmisk driv og fremdrift. Å spille på denne måten krever at man virkelig er på innsiden av den wienerklassiske stilen.

Trondheimsolistenes arbeid med Mozart har allerede resultert i en plateutgivelse, som trolig gikk under radaren for mange da den kom ut i fjor. Det skal bli spennende å se hva de kommer med neste gang.

Skal vi dømme ut fra helgas to konserter, er det definitivt noe å se fram til.