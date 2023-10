Anmeldelsen oppdateres fortløpende under sending.

Ny lørdag, ny Stjernekamp!

Det begynner å dra seg til i høstens mest spennende sangkonkurranse, og denne sendingen kan vi faktisk kalle en kvartfinale. Den skal utkjempes i den snurrige kombinasjonen storband og latinopop, ikke akkurat Helan og Halvan det.

Med kun fire artister gjenværende i konkurransen kan vi vel håpe på et høyt nivå. I kveld skal Mari Bella, Odd René Andersen, Tone Damli og Aleksander With svinge på både hofter og fedorahatter, naturligvis i hver sin sjanger.

Jeg holder fortsatt fast ved at Odd René er storfavoritt til å vinne det hele, mens Aleksander With kan overraske dersom han klarer å holde på det - for meg - overraskende høye nivået han har holdt hele høsten. Mari Bella henger i en tynn tråd i kveld, rett og slett fordi jeg tror Tone har en såpass høy stjerne blant stemmegiverne, og fordi hun til kveldens sending har valgt å forkle en av tidenes største popsuksesser i storbandkostyme: «Can’t Buy Me Love» av The Beatles.

I kveld står vi også overfor et potensielt legendarisk Stjernekamp-høydepunkt – Odd René skal nemlig tolke «Despacito» av Luis Fonsi og Daddy Yankee. Et svært modig låtvalg, selv om det aner meg at Odd René uansett ikke har begge beina planta i latinopopsjangeren. Aleksander har valgt trygt i storband med Paul Simon-klassikeren «Still Crazy After All These Years», og Camila Cabello-låta «Liar» i latinopop – ufarlig nok til at det bør sikre trønderen en plass videre inn i semifinalen neste uke.

I kveld blir det altså spennende å se hvor enkelt det blir for deltakerne å veksle mellom to vidt forskjellige sjangre. De taklet det godt under hiphop og vise-sendingen forrige lørdag, så jeg krysser fingrene for at det ikke går skeis denne helga heller. Selv om det også er litt moro, da.

Vi sees under sending!

Kveldens framføringer i rekkefølge:

Storband:

1: Aleksander With: « Still Crazy After All These Years »

Paul Simon, (1975)

Aleksander With: Still Crazy After All These Years – Paul Simon, 1975 Du trenger javascript for å se video.

Aleksander har gått for en stemme som ligner til forveksling på hans egen. Det kan være et godt valg, men man skal jo alltid passe seg for å ikke bare dundre ut en imitasjoncover, men det kan han løse ved å dra inn litt Ray Charles. Ray Charles x Aleksander With x Paul Simon, liksom. Når Aleksander drar i gang blir det raskt klart at han har skaffet seg en upåklagelig kjemi med orkesteret og spiller godt på instrumentene. Han fikser også crooner-looken der man ofte står og byr på en aldri så liten serenade til publikum.

Vi begynner å bli bortskjemte med vidunderlige Aleksander-opptredner nå, så ikke overraskende er han nok en gang rett på merket her. Har klart å luke bort de største Paul Simon-imitasjonene også, gitt! For min del kan han godt kutte den unødvendige kameraflørtingen, men dette var veldig godt gjennomført! Ikke helt fyrverkeri, men definitivt nok et finfin Aleksander-nummer.

2: Mari Bella: « Don't Rain On My Parade »

Barbra Streisand (1964)

Mari Bella: Don't Rain On My Parade – Barbra Streisand, 1964 Du trenger javascript for å se video.

Mari Bella kommer rett fra en nervepirrende utstemmingsseanse forrige lørdag, og er nok i høyspenn i kveld også. Hun har valgt seg Barbara Streisands “Don’t Rain on My Parade”, og den skal man være meeeget rytmisk og karismatisk habil for å kunne briljere med. Ofte har Mari Bella kunnet sveve på sin knallsterke vokal, men utfordringen er ganske annerledes denne helga.

Men Mari Bella tør å slippe vokalen inn i dette musikalaktige tonespråket, og klarer også å spille på teksten i scenespråket. Hun får som vanlig god drahjelp av vokalferdighetene, men hvem kan vel egentlig trekke for det? Her syns jeg nemlig Mari Bella er tilbake i toppform, og viser en god forståelse for sjangerens vokalteknikk og våger å være kledelig uflidd i fremførelsen. Grandiost, mektig og storslagent!

3: Tone Damli: « Can't Buy Me Love »

The Beatles (1964)

Tone Damli: «Can't Buy Me Love» Du trenger javascript for å se video.

Vår alles kjære Tone har valgt å tolke The Beatles i storbandkvelden! Snarere Ella Fitzgeralds versjon, men denne låta skal oversettes ganske bra for å komme inn i sjangeren. Nå skal Tone vibe med storbandet, ja! Får en ganske rusten start her, det er tydelig at det å synge uperfekt er et ganske fremmed konsept for henne. I versene har hun som ventet full kontroll, byr på noen kontrollerte og velkomne vokalriff, men i refrenget er det mer smertefullt og anstrengt enn ønskelig.

Hadde denne låta vært en samling av vers fritt for refreng hadde nok dette vært en perfekt tolkning, for det er kun her Tone våger å utfordre seg selv og ta rennafart i det perfekte. Det kommer seg kraftig mot slutten, så om hun bare hadde kommet tidligere inn i det sporet, så kan man kunne kalt dette en svært vellykket opptreden.

4: Odd René Andersen: « Hallelujah I Love Her So »

Ray Charles (1956)

Latinopop:

1: Aleksander With: « Liar »

Camila Cabello (2019)

2: Mari Bella: « SloMo »

Chanel (2022)

3: Tone Damli: « Havanna »

Camila Cabello ft. Young Thug (2017)

4: Odd René Andersen: « Despacito »

Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (2017)