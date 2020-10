Anmeldelsen oppdateres fortløpende ...

Forrige lørdag bød på en av de største utfordringene så langt for artistene. Først hiphop, så gruppeoppgave med eurodance.

Det ble heldigvis mindre pute-TV enn forventet, men det var absolutt ikke fritt for en klein onkel her og der.

I hiphop-sjangeren var det Knut Marius som imponerte mest, og han seiler opp som en favoritt til finalerundene. I gruppeoppgaven var det ikke lett å si hvem som «vant», for det var noe av det rareste jeg har sett på TV i 2020.

Nå er det duket for både storband og musikal, med selveste KORK som medsammensvoren. Umiddelbart er det nok storband-delen som fanger oppmerksomheten mest, med et par ganske raffe låtvalg.

Frank Sinatra var naturligvis å vente, og vi får anta at deltakerne krangla så busta føyk om Ol’ Blue Eyes da låtvalgene skulle spikres. Seirende ut gikk Emil Solli-Tangen, så vi får håpe at sjarmen skinner gjennom i kveld.

På musikal-siden skal Knut Marius Djupvik forsøke å toppe Tommy Körberg med «Anthem» fra Chess, mens den andre forhåndsfavoritten, Ingeborg Walther, har gått tryggere til verks med «On My Own» fra Les Misérables og «Wonderwall» av Paul Anka.

Nå spisser det seg til, og mine to skilling står fremdeles på nevnte Knut Marius og Ingeborg inn mot finalerundene.

På med smokingen og ballkjolen, her er det klart for pompøs-bonanza!

Storband:

1. Emil Solli-Tangen:

The Lady Is a Tramp – Frank Sinatra

Her er det høy sigarføring fra start og ikke spesielt mye rom for Emils eget preg på sangen. Men det skal jo dunste whisky og poker, all den tid han er av «den gamle skolen», som fatter'n sier.

Han starter passe henslengt og stilig, komplett med elegante fingerknips og det hele, men fenger ikke helt likevel.

Han fremstår litt stressa, og blir kanskje litt for opptatt av å være kul her, godeste Emil. Sangteknisk er det jo som vanlig ikke mye å utsette, men på dette stadiet i konkurransen er vi nødt til å kreve enda mer.

2.

Ingeborg Walther:

Wonderwall – Paul Anka

Ingeborg har valgt Paul Ankas sirlige og knipsende cover av Oasis’ mildt sagt ihjelspilte hit fra 1995.

Her handler det om å ta rommet, og det gjør Ingeborg på det mest innlysende viset, med veloverveid hodekasting og stort smil.

I første halvdel av sangen er hun temmelig fastlåst midt på gulvet, men slipper seg løs på refrenget. Toppet med litt velplassert scatting blir ikke dette helt spik, spenna gærent. Hun får i alle fall vist frem vokalteknikken godt her, Ingeborg.

3. Vegard Bjørsmo:

Can't Take My Eyes Off You – Frankie Valli

Denne låten er for storbandmusikk det brunost er for Norge. Selve ur-låten innen sjangeren, og det kan tolkes både trygt og utrygt å ta fatt på den.

Vegard har en ganske upolert og rå vokal, så han kan fort tippe over i de høyeste tonene. Her starter han imidlertid med en fløyelsmyk og dyp selvfølgelighet som akkompagneres av et par lekne dansetrinn.

Og selv om han ikke har bestemt seg helt for britisk versus amerikansk aksent er den sjarmerende selvtilliten som alltid på plass.

Rent sangteknisk er Vegard dessverre litt ujevn i overgangene her, men nåde den som våger å ikke bli mo i knærne av denne karen, altså!

4. Sandra Lyng:

(You Make me Feel Like) a Natural Woman – Aretha Franklin

Sandra gjør seg ingen tjenester ved å velge en av tidenes beste låter og vokalprestasjoner. Her er fallhøyden gedigen!

Sandra er stort sett ren og klar, og selv om hun aldri er i nærheten av å være kraftfull nok til å yte Aretha Franklin rettferdighet var dette overraskende vel blåst.

Det er naturligvis omtrent umulig å hoppe etter Aretha, men Sandra gir det et makeløst forsøk, og det står det respekt av. Klart, ekte og modig. Bra!

5. Knut Marius Djupvik:

For Once In My Life – Sammy Davis Jr.

Knut Marius har valgt seg Sammy Davis Jr sin versjon av en legendarisk Stevie Wonder-låt. Og var det på ett tidspunkt showman-skipet endelig skulle legge til land var det vel her. Knut Marius er virkelig på hjemmebane her.

Jeg kan se han koser seg omtrent glugg i hjel, og det understreker at han er blant konkurransens mest naturlig begavede vokalister.

Veldig tydelig at han er inspirert av kveldens mentor, Odd René Andersen, og står absolutt ikke tilbake for en av Norges beste vokalister.

Selv om avslutningen er en tanke for klein for min smak er dette nok et blinkskudd fra Knut Marius. Herlig!

Musikal:

1. Emil Solli-Tangen:

Send in the Clowns fra «A Little Night Music»

Vi er over i musikal! Emil kjører double whammy med Frank Sinatra i kveld. En låt som åpenbart betyr mye for godgutten fra Porsgrunn.

Akkurat det har han ingen problemer med å formidle. Her viser han for alvor at han har mer å fare med enn glitrende sangteknikk og klassisk skolering.

Låten er kanskje ikke den mest iørefallende på kloden, men musikal-utfordringen har Emil tatt på strak arm.

Denne historien formidler han rett og slett på en utsøkt måte. Tror nok svært få av oss hadde stusset over en Emil Solli-Tangen i fri utfoldelse på Folketeateret i Oslo. Aldeles ypperlig!

2. Ingeborg Walther:

On My Own fra «Les Misérables»

Mange er nok uenig med meg i at dette er en provoserende kjedelig låt, men det får gå. Jeg er bortimot rasende over at Ingeborg med sin unike vokal har valgt denne nitriste sovepillen, men hun har så absolutt tatt oppgaven på alvor.

Hun lever seg inn i rollen som den ulykkelig forelska gatejenta, og teknisk er det bortimot upåklagelig.

Ingeborg stiller seg ved siden av Emil i rekken av Stjernekamp-artister man gjerne vil se i en vaskeekte musikal i nær fremtid.

Virker nesten usannsynlig at hun ikke har gjort dette før, for både skuespill og sang står til soleklar toppkarakter, og det er imponerende – det er en svært utfordrende kombinasjon.

Helt topp!

3. Vegard Bjørsmo:

Waving Through a Window fra «Dear Evan Hansen»

Konkurransens yngste deltaker velger en låt fra kveldens yngste musikal.

Låtvalget er et velplassert nikk til verdensdagen for psykisk helse, og det får en god applaus fra meg.

Vegard sliter litt med diksjonen innledningsvis, og har kanskje ikke truffet helt på låtvalget rent stemmeteknisk. Her er det litt for mange heftige sprang for Vegards ganske upolerte røst.

Jeg er ikke så fan av denne fikseringen på vibrato på omtrent hver eneste tone, og dessuten blir han dessverre oftere småsur enn ren her, Vegard. Han vil gjerne, men treffer ikke der det gjelder, dessverre.

4. Sandra Lyng:

Beauty and the Beast fra «Beauty and the Beast»

Her har Sandra valgt noe av det aller mest «Starbucks»-aktige fra musikalverdenen, nemlig tittellåta fra «Beauty and the Beast».

Dette er tannløst, kjedelig og forutsigbart. Sandra klarer faktisk å gjøre KORK til «SNORK» også. Jeg føler med dem. Det må da finnes musikal-låter som kan vise noe mer enn dette.

Sandra er klar og ren når hun synger, og viser sin innlevelse i sangen, men det er ikke spesielt vanskelig å leve seg inn i en så kjedelig fremførelse.

5. Knut Marius Djupvik:

Anthem fra «Chess»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Espen Borge er frilanser som anmelder musikk på oppdrag for NRK.