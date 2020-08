Anmeldelsen oppdateres...

I forrige runde med Stjernekamp vant Bilal Saab med låten «Castle on the Hill» av den britiske sangeren Ed Sheeran.

– Jeg tror ikke det er en nerve igjen i kroppen, alt er bare ødelagt. Jeg er strålende fornøyd og så sykt takknemlig at jeg har ikke ord, sa Bilal Saab til NRK rett etter at finalen var over.

Nå står ti nye artister klare til å kapre publikum. I denne sesongpremieren velger hver artist sin sjanger. Dette gir dem mulighet til å vise frem sine ferdigheter med en personlig vri.

Alle deltok sammen i åpningsnummeret – en pastell- og neontung versjon av The Weeknds «Blinding Lights» som elegant mikses med A-has udødelige «Take on Me». Alex Rosén startet sterkt med full overtenning fra første stund. Dette lover godt for høsten!

1. Knut Marius Djupvik:

With a Little Help from My Friends - Joe Cocker (The Beatles)

Knut Marius dro på med 150% Cocker-trykk på denne briljante soulversjonen av The Beatles-klassikeren.

Her blir det såre stemmebånd i morgen, Knut Marius!

Godt hjulpet av glitrende korister viser Tomrefjordingen hvordan man åpner en direktesendt TV-sending. Selv om crescendoet antagelig var litt i det meste laget treffer Knut Marius klokkerent på hver note og presenterer seg med brask og bram.

Knut Marius Djupvik – «With a little help from my friends» Du trenger javascript for å se video.

2. Anita Hegerland:

Moonlight Shadow - Mike Oldfield

Den levende legenden Anita Hegerland gjør en låt hun har gjort minst 10.000 ganger før, så man skulle tro den satt enda litt bedre enn dette.

Aksenten har tiltatt i styrke siden 80-tallet, og scenetilstedeværelsen er temmelig gammelmodig med både flagrende gevanter og inviterende gestikulering.

Hegerland kommer nok til å prestere noen hakk bedre enn dette i sendingene som kommer, men det var i alle fall tydelig at hun koste seg.

Anita Hegerland – «Moonlight shadow» Du trenger javascript for å se video.

3. Emil Solli-Tangen:

To Where You Are - Josh Groban

Så skal tempoet ned noen hundre hakk. Iført det vi får anta er en italiensk smoking demonstrerer Emil Solli-Tangen en praktfull stemmekontroll.

Låta er definitivt ikke verdens mest interessante, og den er nok ikke spesielt godt egnet som introduksjonslåt for en såpass god stemme som Emil sin.

Dypt og kontrollert, men dessverre litt for kjedelig.

Emil Solli-Tangen – «To where you are» Du trenger javascript for å se video.

4. Myra:

Super Bass - Nicki Minaj

Bergensrapperen Myra demonstrerer sin autoritære utstråling i rap-partiene på Nicki Minajs superhit, men i motsetning til makeløs selvtillit og dødskul stemmebruk i versene er refrenget i den litt popete rap-låta ikke like kledelig.

Det blir spennende å se om coaching kan gjøre henne til en mer stabil sanger fremover denne høsten.

Myra – «Super Bass» Du trenger javascript for å se video.

5. Alex Rosén:

You Can Count on Me - Sammy Davis jr.

Kjør da, Alex! Her skal vi se en vaskeekte køddegutt ta fatt på Stjernekamp-høsten.

Det starter som jeg fryktet: med mer selvtillit enn talent.

Dette er dessverre mer humor enn musikk foreløpig, og det knytter seg litt spenning til om Alex har noe mer på lager enn den dype Kjell Elvis-aktige stemmen vi fikk høre her.

Musikalsk kan det i alle fall bare bli bedre!

Alex Rosén – «You Can Count on Me» Du trenger javascript for å se video.

6. Hege Øversveen:

Don't Put Dirt On My Grave Just Yet - Nashville Cast ft. Hayden Panettiere

Årets countryalibi Hege Øversveen presenterer sin egen sjanger med en låt fra TV-serien «Nashville».

Om dette er country er en annen diskusjon, men det er i alle fall et godt bilde på hvordan countrymusikken har utviklet seg de siste 20 årene, og akkurat den sjangeren er det ingen tvil om at Øversveen har kontroll på.

Massevis av energi, kraft og sjangerkorrekt twang.

Meget lovende fra en av de mindre kjente deltakerne!

Hege Øversveen – «Don't Put Dirt On My Grave Just Yet» Du trenger javascript for å se video.

7. Vegard Bjørsmo:

Elle – Isák (Mari Boine)

Konkurransens yngste deltaker er samiske Vegard Bjørsmo, som presenterer seg med en cover av en cover av Mari Boines «Elle». Nok en gang et litt uheldig låtvalg. Låta viser ikke spesielt mye av Bjørsmos register, aldri så nydelig den er.

Likevel er det mulig å plukke opp lovende tendenser i stemmen, og en miks av tradisjonsrik kunstform i form av joik og Bjørsmos moderne popete egenskaper holder til å vekke interessen for fremtidige runder.

Vegard Bjørsmo – «Elle» Du trenger javascript for å se video.

8. Sandra Lyng:

Svag - Victor Leksell

Sandra Lyng har etterhvert gjort seg fortjent til veteran-stempel, og her viser hun hvorfor.

Hennes Mosjøen-oversatte tolkning av Victor Leksells landeplage «Svag» understreker Sandra Lyngs vokaltekniske utvikling de siste årene.

Savner en del mer trykk i refrenget, og tror stemmen hennes tåler å dra på enda mer enn hun tror selv. På grensen til overemosjonell i avslutningsblikket, men det får vi tåle når det er lørdag.

Sandra Lyng – «Svag» Du trenger javascript for å se video.

9. Odd Einar:

Hard To Handle - Otis Redding

Kveldens mest gladkristne utstråling byr på en særdeles fokusert utgave av Otis Reddings klassiker fra 1967.

Etterhvert tør Odd Einar å slippe seg løs litt mer, så lenge det ikke er midt i refrengets vriene tungegymnastikk.

Steinblikk til tross: Odd Einars stemmekontroll er fantastisk, og det høres ut som om denne karen kan briljere i de fleste sjangere. Den fødte Stjernekamp-artist!

Odd Einar – «Hard To Handle» Du trenger javascript for å se video.

10. Ingeborg Walther:

Golden Ticket - Highasakite

Ingeborg Walther. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

