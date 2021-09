Du verden for et nivå det var på Stjernekamps beryktede operakveld!

Halvparten av alle deltakerne fikk full pott og absolutt ingen gjorde seg bort.

Dette understreker nok en gang mitt inntrykk av nivået på høstens Stjernekamp-sesong: Det er enormt høyt!

Personlig er jeg fremdeles mest begeistret for Anna-Lisa Kumoji og Bjørn Tomren, men det var noe helt spesielt ved å se Heidi Ruud Ellingsen endelig treffe blink etter noen magre runder hittil.

Neste uke er det klart for country, og da skal jeg antagelig hisse meg opp over hva som kalles country igjen, for andre året på rad. Bli med å lage en tradisjon neste lørdag!

LES: Fikk færrest stemmer og forlater Stjernekamp

1. Marius Roth Christensen: «La donna è mobile»

Fra «Rigoletto»

Av Giuseppe Verdi

Marius Roth Christensen: «La donna è mobile» Du trenger javascript for å se video.

Da er vi i gang og det er den eneste ekte operasangeren i klassen som skal sette standarden.

Tenoren Marius Roth Christensen har valgt seg en sviske som er populær i det store gondolførermiljøet i Venezia og reklamebyråer med Visit Italia i kundeporteføljen.

Sikkert lurt å velge seg en arie mange kjenner i stedet for å «oversnobbe» med noe smalt og ultrakredibelt. Ulastelig antrukket tar Marius scenen med stor selvtillit, og det skulle da bare mangle.

Her er det ingenting å utsette på det tekniske og rollen som kvinnebedårer er Marius da svært så naturlig i.

Dette gikk som ventet helt knirkefritt, da har de andre deltakerne fått noe å bryne seg på. Lykke til!

2. Kevin Mbugua: «Che gelida manina»

Fra «La Bohème»

Av Giacomo Puccini

Kevin Mbugua: «Che gelida manina» Du trenger javascript for å se video.

Kevin Mbugua skal prøve å formidle poeten Rodolfos møte med nabojenta Mimi i denne tenorarien fra første akt av «La Bohème».

Starter rent og pent og han klarer å holde tonene riktig stort sett gjennom det hele. Får likevel ikke helt kontakt med magen, og mangler litt kraft.

De høyeste tonene blir en ganske kraftig skivebom, men bevares, dette var da slett ikke verst! En fin rolletolkning, og god tilstedeværelse.

Som Mbugua selv sier, dette lignet på opera!

3. Anna-Lisa Kumoji: «O mio babbino caro»

Fra «Gianni Schicchi»

Av Giacomo Puccini

Anna-Lisa Kumoji: «O mio babbino caro» Du trenger javascript for å se video.

Anna-Lisa Kumoji har valgt seg denne sopranarien fra «Gianni Schicchi». Kveldens andre av i totalt tre Puccini-arier er Laurettas bønnesang til faren om å la henne få bli sammen med Rinuccio.

Min favoritt Kumoji har valgt seg en nokså utfordrende vei gjennom denne operakvelden, men får brukt den enorme vokalkontrollen sin til det fulleste her.

Har svært få problemer med de høye tonene, og har en aldeles nydelig og troverdig tolkning av Laurettas smerte. Anna-Lisa leverer til gull igjen!

4. Jorun Stiansen: «Il segreto per esser felici»

Fra «Lucrezia Borgia»

Av Gaetano Donizetti

Jorun Stiansen: «Il segreto per esser felici» Du trenger javascript for å se video.

Jorun Stiansen har valgt seg en antikk drikkevise fra «Lucrezia Borgia». Det er en alt-arie, og det er nok et klokt valg for Joruns temmelig lave vokal.

Hun gruet seg nok veldig til dette, Stiansen, men det var det da liten grunn til.

Har gjort et meget klokt arievalg her, og gjør seg på ingen måte bort. Glemmer tekst på et tidspunkt, men redder seg raskt inn.

Hun koser seg, gir alt, og selv om det av og til blir litt heseblesende klarer hun fint å fange den iboende komikken i denne arien. Skål, Jorun!

5. Carina Dahl: «I Dreamt I Dwelt in Marble Halls»

Fra «The Bohemian Girl»

Av Michael William Balfe

Carina Dahl: «I Dreamt I Dwelt in Marble Halls» Du trenger javascript for å se video.

Carina Dahl har fått øvd svært lite denne uka, og karrer seg tappert opp på scenen til denne arien som Sissel Kyrkjebø og Enya har gjort tidligere.

Kveldens eneste engelskspråklige arie byr naturlig nok på utfordringer for Dahl som tidvis sliter med å nå opp.

Likevel er dette langt fra noen fiasko, forutsetningene tatt i betraktning.

Hun skal ha ros for å gjennomføre såpass bra, selv om det vel er ganske langt unna operanivå. Dette gikk mye bedre enn man kunne fryktet!

6. Alexandra Rotan: «Nattens dronning»

Fra «Tryllefløyten»

Av Wolfgang Amadeus Mozart

Alexandra Rotan: «Nattens dronning» Du trenger javascript for å se video.

Alexandra Rotan har valgt seg en av de mest krevende ariene i kveld. I Stjernekamp-sammenheng ble den udødeliggjort da Benedicte Adrian i 2017 bet over for mye og røk ut.

Rotan er heldigvis en av de teknisk beste vokalistene i konkurransen og tar fatt på den nifse nattens dronning med stor innlevelse.

Det fryktinngytende tyske språket skader jo heller ikke, og når det ikoniske og vanskeligste partiet kommer viser Rotan hvorfor hun er en av favorittene til seier i høst.

Fantastisk vibrato, massevis av kraft, og godt skuespill. Fortryllende!

7. Bjørn Tomren: «O, wie will ich triumphieren»

Fra «Die Entführung aus dem Serail» (Bortførelsen fra Seraillet)

Av Wolfgang Amadeus Mozart

Bjørn Tomren: «O, wie will ich triumphieren» Du trenger javascript for å se video.

Så skal det skje! Denne setningen har jeg gledet meg til å skrive: Polkabjørn skal gi oss operahistoriens laveste tone.

Mozart skrev denne arien spesielt til legendariske Ludwig Fischer og i dag er det Stjernekamp-legenden Bjørn Tomren som skal gi oss vår første bassarie. Den skal være mørk, mystisk og morbid slik livet etter en haremflukt ofte er (hvem har ikke vært der?).

Sliter litt med pustkontrollen, Tomren, men den dype tonen sitter som et skudd. Mellompartiene er kanskje ikke de mest interessante, men denne fremføringen er enda en demonstrasjon av hvorfor denne karen er en åpenbaring for Stjernekamp.

Tidvis direkte merkelig, av og til helt elendig, men alltid 100% underholdende og uforutsigbart.

8. Heidi Ruud Ellingsen: «Chi il bel sogno di Doretta»

Fra «La Rondine»

Av Giacomo Puccini

Heidi Ruud Ellingsen: «Chi il bel sogno di Doretta» Du trenger javascript for å se video.

Musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen er nest mest på hjemmebane når det kommer til opera. Vokalteknisk er hun både stødig og trygg her, mens formidlingen er upåklagelig.

Hun forvalter ariens kjærlighet på en forbilledlig måte og har en helt enorm kontroll på de mest utfordrende tonene.

Direkte vakkert! Og en helt utrolig maktdemonstrasjon fra Ellingsen som har slitt med å markere seg hittil i konkurransen.

Hun får æren av å sette punktum for en kveld med et vanvittig høyt nivå. Dette var nok deilig for Ellingsen, som endelig får vist seg fra sin aller beste side. Nydelig!

Vel blåst! Det er jeg som er Espen. Jeg er frilanser som skriver om musikk og humor for NRK. Dersom du vil lese mer kan jeg anbefale min anmeldelse av Lars Berrums nyeste standup-show eller hva jeg syns om de nye ABBA-låtene.

Mer om Stjernekamp: