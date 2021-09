Anmeldelsen oppdateres fortløpende ...

Så var det bare 9 igjen.

Forrige lørdag måtte Norges mest folkelige artist, Chand Torsvik, pakke skinnvesten etter at han fikk færrest stemmer fra publikum.

I kveld spenner de norske låtvalgene fra bluesrockerne i Hellbillies, via legendariske Wenche Myhre, til det moderne alibiet Chris Holsten.

Det vitner om en allsidig og dynamisk Stjernekamp-kveld med gode muligheter for å puste nytt liv i gamle klassikere.

En nytt mulig favorittstempel går til den purunge overraskelsen Fredrik Domaas, som har to sterke lørdagskvelder bak seg. Han er i ferd med å synge seg inn i min favorittliste, og en sterk prestasjon i kveld kan sørge for at han for alvor må leve med høye forventninger resten av sesongen.

For resten av deltakerne er det nok litt ekstra nervøs stemning, når man nå gyver løs på den ærefulle oppgaven å tolke sine artistkollegaers stolteste verk.

Dette blir spennende, så skru på glanekassa og gjør deg klar for Stjernekamps norsk på norsk-kveld!

1. Jorun Stiansen: «Vi lever»

Artist: Wenche Myhre (1983)

Av: Jan Eggum, Michel Sardou

Jorun setter øynene i kamera så det begynner å vakle og skrur inderligheten på maks her. Det er nok den riktige tilnærmingen til denne legendariske motivasjonsmarsjen.

Hun ofrer enderim for dialekt, og godt er det – da blir det jo tross alt en ny dimensjon til det hele. Utover i låta blir det litt uklart for Jorunn om hun skal omfavne den fandenivoldske holdningen i låta eller om hun skal beholde inderligheten og sårheten.

Da faller man litt mellom to stoler, men det er i alle fall rent og pent sunget.

Jorun Stiansen – «Vi lever» Du trenger javascript for å se video.

2. Alexandra Rotan: «Ikke som de andre»

Artist: Sondre Justad (2018)

Av: Sondre Justad

En av konkurransens sterkeste vokalister har valgt seg en låt som åpenbart betyr mye for henne. Rotan fanger følelsen i låta godt her, men makter ikke helt å sette sitt preg på den.

Det løfter seg heldigvis en del i refrenget og broen, men jeg syns noe av det kule med Rotan er hennes imponerende register – og det får hun ikke vist frem spesielt godt med denne nokså monotone låta.

Likevel er det jo klokkerent gjennomført, så kanskje er det mine krav til Rotan som er urimelige?

Alexandra Rotan – «Ikke som de andre» Du trenger javascript for å se video.

3. Heidi Ruud Ellingsen: «Har en drøm»

Artist: Trygve Hoff (1987)

Av: Trygve Hoff, Svein Gundersen

Ellingsen velger nokså kledelig å hylle sin egen landsdel. Låta er jo utvilsomt storslått og vakker, men Ellingsens snakkete fremføring som antagelig skal understreke inderligheten jobber ganske kraftig mot henne her.

Det er vanskelig å komme ordentlig i gang når man holder på sånn, og låtas nydelige melodi får ikke nok spillerom. Lengre fraseringer kan være OK det, men her blir det veldig stakkato og vanskelig å få fatt i.

Plusspoeng for god vokalteknikk og rene, pene toner – men fremføringen ligger det altså mye ugjort i.

Heidi Ruud Ellingsen – «Har en drøm» Du trenger javascript for å se video.

4. Kevin Mbugua: «Smilet i ditt eget speil»

Arist: Chris Holsten (2021)

Av: Alexander Fallo, Benjamin Elis Gioertz, Chris Holsten, Lars Rosness, Synne Vorkinn

Dette var noe annet fra Mbugua! Vi har sett den kule danseren, nå får vi se den sårbare visesangeren. Tidvis litt surt i verset, men på refrenget tar Mbugua kontrollen over låta og gjør den til sin egen.

Han tør å ta sjanser, tør å dra på og vise frem vokalen sin her. Mbugua har et veldig behagelig utgangspunkt i stemmen sin, og ligger i et leie som aldri blir slitsomt.

Han er også god på å fremføre følelsesladet tekst uten å gjøre det klamt. Kveldens beste fremføring så langt!

Kevin Mbugua – «Smilet i ditt eget speil» Du trenger javascript for å se video.

5. Anna-Lisa Kumoji: «Jeg glemmer deg aldri»

Artist: Emma Steinbakken (2021) - originalversjon Hellbillies «Eg gløymer deg aldri», 2001

Av: Aslag Haugen, Lars Håvard Haugen, Arne Moslåtten

Min favoritt-Kumoji har valgt seg en låt som har enorm personlig betydning for henne, og det er jo aldri en ulempe.

Låta er fantastisk i Hellbillies’ originalutgave, men har fått nytt liv med Emma Steinbakkens glitrende versjon fra serien «Rådebank».

Kanskje blir det Kumojis versjon som blir neste landeplage?

Dette er i alle fall gjennomført med innlevelse, teknisk perfeksjon og stor dynamikk. Her viser Anna-Lisa Kumoji hvordan man kan leke med takten og leveringen uten å miste innlevelsen. Nydelig, rørende og mektig gjennomført.

Anna-Lisa Kumoji – «Jeg glemmer deg aldri» Du trenger javascript for å se video.

6. Marius Roth Christensen: «Reis meg opp»

Arist: Kjetil Fjalsett (2007)

Av: Rolf Løvland (skrev også den engelske versjonen «You Raise Me Up» for Secret Garden i 2001)

Christensens vanvittige stemme skal nok en runde i ringen. Han er en fyr det er helt umulig å mislike, og det eneste som kan felle ham i denne konkurransen er nok låtvalgene.

Her har han valgt seg en rimelig ihjelspilt sviske udødeliggjort på engelsk av Josh Groban. Det fører til at særpreget er bortimot totalt fraværende.

Melodien er helt utrolig mye brukt, og jeg syns den attpåtil er ganske kjedelig. Når det er sagt er det jo en gudegave av en stemme Marius besitter. Da lar ikke gåsehuden vente på seg, uansett hvor døll låta er.

Men det skal bli meget spennende å se hva Christensen gjør når fremtidige sjangerkvelder tvinger ham opp i et hjørne!

Marius Roth Christensen – «Reis meg opp» Du trenger javascript for å se video.

7. Fredrik Domaas: «Den finast eg veit»

Artist/gruppe: Hellbillies (1999)

Av: Aslag Haugen, Arne Moslåtten

Når man skal dykke ned i Hellbillies-katalogen må det da være mulig å ta med seg oksygentanken og komme seg lenger ned enn én meter.

Dette er den absolutt mest velbrukte Hellbillies-låta, men på langt nær den beste – heller ikke for Fredrik Domaas’ stemme. Et kjedelig og forutsigbart publikumsfrieri til tross, Domaas’ har kontroll på fraseringer og vibrato.

Av og til kan det bli for mye av det gode, men det er ikke til å komme fra at stemmen hans er veldig, veldig fin. Den ligger på et sånt sløyt og slepent 90-talls RnB-sted, og det er forfriskende. Men vær så snill: litt færre overdrevne fraseringer neste gang, Fredrik!

Fredrik Domaas – «Den finaste eg veit» Du trenger javascript for å se video.

8. Carina Dahl: «Den fineste Chevy'n»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Artist/gruppe: Halva Priset feat. Maria Mena (2021)

Av: Petter Bjørklund Kristiansen, Maria Mena, Emil Haglund

9. Bjørn Tomren: «Eg er framand»

Foto: Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK

Norsk folketone

Av: Ludvig Hope Rossenius, trad.

Espen Borge er frilanser som anmelder musikk på oppdrag for NRK.

