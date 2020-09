Fra Alex Rosèns James Bond-tolkning av Tennessee Ernie Ford til Myras «Hurt»-revolusjon. Lørdag kveld var det veldig få av artistene i Stjernekamp som havnet midt på treet. Det er kanskje å forvente når sjangerne begynner å tilspisse seg.

Ekstra skryt til både Vegard og Myra som klarte overgangen fra sine vante stier med veldig glinsende glans.

Samtidig som Knut Marius, Odd Einar og Ingeborg fortsetter å vise seg som de teknisk beste vokalistene i konkurransen.

Den opprinnelige definisjonen av country har som ventet blitt vridd og vendt litt på i utvalget av lørdagen låter. Legender som Emmylou Harris, Loretta Lynn, Townes van Zandt og Merle Haggard ville antagelig ikke vært helt enig i at alle låtene her passer inn i sjangeren slik den var ment.

Det er nok en annen diskusjon, men etter min mening har country-sjangeren utviklet seg i en ganske grusom musikalsk retning de siste 20 årene.

Dette er låtene artistene fremførte:

1. Ingeborg Walther:

Here for the Party - Gretchen Wilson, 2004

Vi er i gang!

Min favoritt Ingeborg har valgt seg en klassisk harrytamp-låt som godt illustrerer det frie, musikalske fallet countrymusikken befinner seg i.

Når det er sagt er Walther i sitt vokalist-ess også her. Godt hun har klart å moderere de sjangertypiske vokalknekkene, og heller lagt fokuset på å maksimalisere energinivået.

Brister litt på slutten i et slags Ghostbusters-aktig skrik, og den låvefesten på scenen der ser ganske irriterende ut, men jeg er spent på å se hvilken sjanger Ingeborg Walther ikke behersker!

Ingeborg Walther – «Here for the party»

2. Alex Rosén:

Sixteen Tons - Tennessee Ernie Ford, 1955 (originalversjon Merle Travis, 1947)

Brumlebassen vår har nok en gang valgt seg en låt dyp som havet sjøl.

Konkurransens «comic relief» stiller i fullt spion-fra-den-kalde-krigen-kostyme og legger stemmen helt nede i grusen.

Såpass dypt synger han at han av og til forsvinner fra miksen, og får vel ikke vist frem sine musikalske ambisjoner her heller. Til det er låten for ensformig, og Alex for opptatt av å underholde med staffasje.

Han stresser med å holde rytmen, og for en komiker er dette ganske svakt. For en musiker er det katastrofe.

Alex Rosén – «Sixteen tons»

3. Sandra Lyng:

Jolene - Dolly Parton, 1973

Kveldens kanskje mest klassiske låt starter med et altfor inderlig anslag, men det er tross alt det Sandra har fått beskjed om å gjøre.

Dette blir dessverre like tannløst som en kanadisk hockeyspiller.

Sandra er en artist som formidler følelsene sine gjennom musikken, men hun evner ikke å formidle Dolly Partons følelser uten å overspille, og dessuten har hun en tilstedeværelse på scenen som tilsier at låten skulle gått noen takter roligere.

Dette ble litt for Ungdommens Kulturmønstring for meg, selv om Sandras vokal fremdeles er ren og god.

Sandra Lyng – «Jolene»

4. Knut Marius Djupvik:

I Still Believe in You - Vince Gill, 1992

Med fare for å gjenta meg selv: Hva har denne låten med country å gjøre?

Det holder ikke å skyve en steelgitar inn i en sukret pop-ballade. Denne låten skal være plankekjøring for konkurransens antagelig mest komplette vokalist.

Utrolig nok virker Knut Marius litt ustødig innledningsvis, før han gradvis tar kontrollen på de høyere tonene der han nok trives best.

Makter å ta en temmelig intetsigende låt til et temmelig imponerende nivå med sin ekstreme vokalkontroll. Kan egentlig ikke tro at Knut Marius klarte å få meg til å like dette makkverket av en låt. Beviser nok en gang at han er en seriøs utfordrer til finalerundene!

Knut Marius Djupvik – «I Still Believe in You»

5. Emil Solli-Tangen:

Modern Day Bonnie and Clyde - Travis Tritt, 2002

Tøft låtvalg fra operasangeren. Hadde vel ventet meg en treig ballade, men den gang ei!

Kaster alt av innlært sangteknikk på båten og viser at stemmen hans faktisk kler moderne country ganske godt.

Fra dype fraseringer til høye og rufsete refreng gjør Emil en av sine mest imponerende fremføringer hittil. Likevel er det noe ubestemmelig pregløst over dette, omtrent som gulost på kneippbrød. Fortsatt mer å gå på, Emil!

Emil Solli-Tangen – «Modern day Bonnie and Clyde»

6. Hege Øversveen:

You're Still The One - Shania Twain, 1998

Hege på hjemmebane, og det trengs.

Hun var blant de tre usikre forrige uke, og har denne gangen valgt seg en kjærlighetsballade som kanskje inspirerte henne (og en haug med andre unge på slutten av 90-tallet) til å oppsøke countrymusikken.

Denne meget polerte Billboard-countrylåten har nok Hege spilt et par ganger før, og det synes. Helt tydelig at det er her Hege Øversveens stemme hører hjemme.

Samtidig er ikke dette en låt som virkelig viser hva hun kan som vokalist, selv om det repeterende mønsteret i sangen gir rom for å prøve igjen og igjen. Og igjen.

Skjønner at låten betyr mye for Hege, men burde kanskje valgt noe litt mer spennende og utfordrende når hun først var på hjemmebane. Et litt for trygt valg!

Hege Øversveen – «You're still the one»

7. Vegard Bjørsmo:

If It Hadn't Been for Love - The Steel Drivers, 2008

Vegard har valgt seg en bluesaktig inngang til countrykvelden.

Han viser en veldig kul råskap i stemmen, i mangel av et mindre utslitt ord. Og får også god hjelp av gode korister til å løfte frem de viktige harmoniene.

For en artist som vanligvis hører hjemme i en så radikalt annerledes sjanger er dette intet annet enn en maktdemonstrasjon.

Her bor det virkelig et bredt register! Han klarer å balansere tenningsnivået perfekt slik at det aldri sklir helt ut med knekker og vokalsprang. Veldig bra jobba, Vegard!

Vegard Bjørsmo – «If it hadn't been for love»

8. Odd Einar:

Tennessee Whiskey - Chris Stapleton, 2015 (originalversjon av David Allan Coe, 1981)

Odd Einars stemme har et godt utgangspunkt for å lande midt på country-rullebanen, men til tross for en knallstødig stemmekontroll og ypperlig falsett sklir det litt ut i vante soul-feller.

Det er en glitrende fremføring, men jeg lengter mer etter en sjelfull variant av akkord-tvillingen «I Shall Be Released» når man hører Odd Einars tolkning.

Likevel et herlig tilskudd til den etterhvert svært så imponerende Stjernekamp-katalogen til Odd Einar.

Odd Einar – «Tennessee whiskey»

9. Myra:

Hurt - Johnny Cash, 2002 (originalversjon Nine Inch Nails, 1984)

Nå skal vi endelig få se Myra synge!

Denne beinharde og brutale låten åpnet dessverre med i overkant mye pust i verset. På refrenget snudde imidlertid alt.

Myra besitter en unik og sløy energi som virkelig kommer til sin rett her.

Dette var en av de kuleste versjonene av «Hurt» jeg har hørt, spesielt i refrenget. Milde makrell for en kraft som har gjemt seg bak rappingen!

Det er langt fra teknisk perfekt, men en genuint unik tolkning som viste Myra på sitt beste. Helt nydelig!

Myra – «Hurt»

Espen Borge er frilanser som anmelder musikk på oppdrag for NRK.