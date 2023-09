I kveld skal vi få høre åtte operaamatører vakle og vingle seg frem mot et brukbart resultat.

Etter at den teknisk sterke vokalisten Melis måtte takke for seg forrige lørdag, er det nok Mari Bella og Odd René Andersen jeg har mest tro på i kveld.

Mia Gundersen har lang erfaring med flere ulike vokalsjangere, og kan definitivt være en outsider til beste prestasjon, men i kveld handler det først og fremst om pusteteknikk, kraft og ikke minst formidling.

Kveldens framføringer i rekkefølge:

Odd René Andersen: «La donna è mobile»

fra «Rigoletto» av Giuseppe Verdi (1851)

KLASSIKER: Odd René Andersen går løs på «La Donna è mobile» fra Verdis «Rigoletto». Bilde fra generalprøve. Foto: NRK

Odd René har gjort et smart valg her – La Donna É Mobile er kjent for de aller fleste, og det gjør det enklere for han å vise for seere og dommere at han treffer det han skal treffe.

Som vanlig er det lite å utsette på Odd Renés toneforståelse, men man kan jo naturligvis høre soulrock-vokalisten i de høyere partiene. Innlevelse og historiefortelling derimot, er det så som så med.

Opera skal jo ofte være så teatralsk som mulig, og her kan Odd René med fordel dra på enda litt mer. Han er jo så løssluppen i egen sjanger, så det bor definitivt noe teatralsk i ham!

Odd René gjør det selvfølgelig upåklagelig vokalmessig, men det var heller aldri den store utfordringen. Man skulle bare ønske seg litt mer outrert rolletolkning.

Tone Damli: «Les tringles des sistres tintaient»

fra «Carmen» av Georges Bizet (1875)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Elle Maija Klefstad Bær: «Duetto buffo di due gatti» (Duett for to katter)

basert på «Otello» av Gioachino Rossini (1816)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Mia Gundersen: «Habanera»

fra «Carmen» av Georges Bizet (1875)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Adrian Sellevoll: «En fuglefanger er jeg, ja»

fra «Tryllefløyten» av Wolfgang Amadeus Mozart (1791)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Mari Bella: «Una voce poco fa»

fra «Barbereren i Sevilla» av Gioachino Rossini (1816)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Aleksander With: «'O sole mio»

av Eduardo di Capua og Alfredo Mazzucchi (1898)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Damien: «Estuans interius»

fra «Carmina Burana» av Carl Orff (1937)

Foto: Jonathan Kise / NRK