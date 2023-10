Anmeldelsen oppdateres fortløpende under sending.

I kveld er det countryutgaven av Stjernekamp som står for tur, så her regner jeg med å se en hel del ville vesten-troper, fra cowboyhatter, snekkerbukser i dongeri og strå i kjeften.

Countrykvelden irriterer meg hvert år, fordi den nesten alltid får Marty Robbins, Townes van Zandt, Loretta Lynn, Patsy Cline og Merle Haggard til å vri seg endeløst rundt i grava som en hissig sentrifuge fra 80-tallet.

Denne sesongen er det derimot ikke like ille stelt – den eneste som har begått kardinalsynden «countrymusikk fra American Idol» er Mari Bella med sitt valg av Gabby Barrett.

SPISSER SEG TIL: De seks gjenværende deltakerne i Stjernekamp får bryne seg på både country og en gruppeoppgave i kveldens episode. Foto: NRK

Mari har heldigvis vist seg å være en lidenskapelig og vågal vokalist, så er det noen som kan redde Gabby er det vel henne.

I kveld ligger også sesongens første gruppeoppgave på lur.

Tone, Mari og Adrian skal på mystisk vis hoppe fra cowboyhatt til paljetter med «Hot Stuff» av Donna Summer, mens Aleksander, Damien og Odd René skal forsere høstens største potensielle bananskall, «Y.M.C.A.» av Village People.

Dette kan bli enten veldig morsomt eller veldig flaut!

Les også: Slik stemmer du i Stjernekamp

Kveldens fremføringer i rekkefølge:

Tone Damli: «My Church»

Av Maren Morris (2016)

HAR GLEDA SEG: Det er ingen hemmelighet at Tone Damli er glad i countrysjangeren. Hun er først ut i kveld med sin tolkning av Maren Morris' «My Church». Foto: NRK

Vi er i gang!

Country handler jo om sårbarhet og følelser, og går for å være blant de aller mest ærlige sjangrene. Tone Damli er jo en mester i inderlighet og sårbarhet, så det meste ligger til rette for den jordnære sogningen.

Låta er litt vel polert og grammyfisert country for min del, men at den passer godt til Tones stemme er det ingen tvil om. Hun har en nydelig «twang» og tar kontroll på countryvokalen fra frasparket.

Dette er definitivt Tones sjanger, og man kan jo lure på hvorfor hun ikke gjør mer av dette utenfor Stjernekamp. Dette er første gang jeg føler at Tone virkelig fanger en sjanger i høstens sesong, og da jeg skrev “fanger en sjanger” for første gang nå fikk jeg overtenning og vil kalle Tone en sjangerfanger i kveld.

Dette er megasterkt av Tone, og det eneste man kan trekke for er den litt statiske fremtoningen, men du verden som hun kliner til her.

Nydelig!

Adrian Sellevoll: «Whiskey Lullaby»

Av Brad Paisley med Alison Krauss (2004)

URBAN COWBOY: Adrian Sellevoll tar sikte på å smelte noen hjerter i kveld med sin tidsriktige country-stil. Foto: NRK

Jeg har sagt mye om Adrian Sellevoll i høst, men motet står det i alle fall ikke på.

«Whiskey Lullaby» er en ikonisk countrylåt, og Adrian Sellevoll er ikke en countryartist. Det skulle man imidlertid ikke tro når man ser på ham. Adrian har fått på seg en ordentlig Brad Paisley-hatt som ikke tar nok vekk oppmerksomhet fra måten han snubler inn i de første strofene.

Vokalen er definitivt ikke god nok til å bære en slik låt, men man kan jo egentlig ikke vente annet fra en kar som ikke bygger karrieren sin på sterke vokalprestasjoner.

Stjernekamp er likevel en konkurranse i mangfoldighet og register, så man må kunne ønske seg bedre enn dette. Det låter helt OK når han tidvis treffer en tone, men det beste man kan si om dette er at innlevelsen og formidlingen i alle fall er troverdig.

Synd, men som forventet fra country-Adrian.

Damien: «Folsom Prison Blues»

Av Johnny Cash (1955)

DYP STEMME: Damien bruker den lavere siden av sitt stemmeregister når han tolker «Folsom Prison Blues» av Johnny Cash. Foto: NRK

Så er det tid for den mest opplagte låta i kveld, Folsom Prison Blues. Populærcountryens edelsten er nok en av de mest spilte både på karaokebarer og på de brede massenes fester med cowboy-tema. Da krever det sin artist å gjøre noe nytt med den!

Johnny Kontanter betyr visstnok en hel del for Damien, og det kan man se i antrekket. Når det kommer til scenefremføring av en Johnny Cash-låt er det virkelig vrient å få det til å se fett ut uten en gitar langt oppå brystkassa.

Det sliter åpenbart Damien med også, for her har vi like mye mobilitet som en lyktestolpe. Men å gjøre låta til sin egen har han fått til! Den er riktignok litt uryddig, der den åpner med et nedjustert uttrykk før den glir over i et boogieinspirert arrangement. Det er i alle fall noe eget!

Vokalen er det definitivt ingenting å utsette på, så her er Damien helt trygg.

Godt jobba!

Odd René Andersen: «Tennessee Whiskey»

Av Chris Stapleton (2015), originalversjon David Allan Coe (1981)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Mari Bella: «I Hope»

Av Gabby Barrett (2019)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Aleksander With: «And It's Still Alright»

Av Nathaniel Rateliff (2020)

Foto: Jonathan Kise / NRK

Gruppeoppgave

Tone, Mari, Adrian: «Hot Stuff»

Av Donna Summer (1979)

Aleksander, Damien, Odd René: «Y.M.C.A.»