NB! Denne anmeldelsen inneholder ikke konkrete spoilere om historien i spillet.

Etter stor suksess med det hardbarkede «Star Wars Jedi: Fallen Order» i 2019, vender Respawn tilbake med en oppfølger som innfrir så det holder.

«Star Wars Jedi: Survivor» er større og bedre på alle måter som betyr noe, og leverer en spillopplevelse som står skulder ved skulder med de beste i klassen.

Cal Kestis vender tilbake i rollen som en av galaksens siste jediriddere.

DETTE ER DEG: Cal Kestis har blitt voksen siden det forrige spillet «Star Wars Jedi: Fallen Order». Bestevenn og den ultimate problemløser BD-1 (på skuldra) er selvfølgelig med. Foto: Electronic Arts

Republikken er død og det fascistiske imperiet styrer med trykkende jernhånd.

Vi er i etterdønningene av Ordre 66, et sted mellom episode 3 og 4 i filmserien. Elitestyrker jakter på og utrydder jediriddere, en etter en.

Alltid noe nytt

Cal slites mellom et ansvar han føler for å ta opp kampen mot imperiet og et ønske om en trygg tilværelse for seg og sine.

Det kan vel tenkes det blir mest av det første denne gangen.

Opplevelsen vokser gjennom hele spillet. Nye ferdigheter, nye planeter, nye områder å utforske, nye kjøpmenn, nye sideoppdrag, nye rollefigurer og nye konsepter og idéer du må lære å forholde deg til.

Noen oppgaver krever bruk av dyr du temmer, andre krever lange sekvenser med løping langs vegger og hurtig bruk av gripekrok.

Noen ganger kan jedikreftene til Cal gjøre endringer i miljøet, og mange ganger handler det om å kombinere alt dette og mye mer.

Listen over referansepunkter er lang:

Dette er på mange måter en av spillets største styrker. Det blir en slags jedi-fornøyelsespark som aldri slutter å overraske.

SCARFACE: Denne fyren, Pau'an, vil gjerne ha tak i Cal. Men det er ikke for å invitere på boller og saft. Han er nemlig en av det onde imperiets mektige senatorer. MENTOR: Cere Junda er en av karakterene som er med videre fra «Fallen Order». Hun er en tidligere jedi som ga seg på grunn av sterke traumer, men har lært Cal mye. NY BRO: Bode er en av de nye karakterene spillet introduserer, og han blir fort en alliert av Cal. NYE FIENDER: Rayvis (høyre) jobber på for å utrydde jediene, og er en av de store fiendene i «Star Wars Jedi: Survivor». Under rustningen lurer det tentakler.

Har én svakhet

Spesielt effektivt og storslagent blir det når du får tilgang til nye egenskaper som i praksis endrer og forbedrer spillopplevelsen ganske drastisk. Det er flere av disse vendepunktene i spillet.

Men den ekstreme spennvidden er også spillets ene svakhet.

Det er så mye å forholde seg til her, så mye å sette seg inn i og så mange spillmekanikker og designkonsepter at jeg blir litt svimmel.

Du blir tvunget til å slippe taket på den dramatiske og spennende historien og behandle spillet som et løssluppent actioneventyr du utforsker i ditt eget tempo. Og det er gøy det, altså, akkurat som i andre store, åpne rollespill.

Men det gir et litt ufokusert helhetsinntrykk.

Bart som belønning

Mye av utforskingen er dessuten ganske antiklimatisk.

Det er en spesiell følelse å gruble, kjempe og navigere seg gjennom store, heftige områder og så bli belønnet for innsatsen med en ny bart.

HOT ELLER NOT?: Nei, det er ikke Ron Swanson som har blitt med i Star Wars, det er bare Cal som har vokst seg (en ganske heftig) bart. Faksimile: Electronic Arts

Hvis du er litt mett på «Star Wars», er det også mulig dette dypdykket i Jedi-mytologien ikke vil være en innertier.

Jeg må innrømme at jeg er litt mett selv.

Den mer jordnære tilnærmingen den fantastiske TV-serien «Andor» har til Star Wars-universet treffer meg bedre, for eksempel.

Men kvalitetene i «Star Wars Jedi: Survivor» er likevel svært overbevisende og tiltrekkende.

Nydelig utforsking, fantastisk vakre miljøer, massevis av engasjerende og varierte oppgaver, en spennende historie og utrolig tilfredsstillende kamper kombineres til en diger, helstøpt og veldig underholdende Star Wars-opplevelse.

PS: «Star Wars Jedi: Survivor» er testet på PS5. Det lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X og S fredag 28. april.

NRK anmelder Foto: Electronic Arts Ekspandér faktaboks Tittel: «Star Wars Jedi: Survivor» Utvikler: Respawn Utgiver: EA Games Plattform: PlayStation 5 / PC / Xbox Aldersgrense: PEGI 16+ Utgivelsesdato: 28. april 2023

