Russell Peters (52) har de siste 16 årene vært en av verdens mest suksessrike komikere, og attpåtil en av de best betalte.

Verdensturneer, Netflix-spesialer og Peabody-vinner – Peters har et sterkt navn.

Personlig var jeg begeistret for hans to første på Netflix, «Outsourced» (2006) og «Red, White and Brown» (2008), og så vokste jeg opp og glemte ham.

Jeg likte måten han taktfullt lekte med ulike stereotypier uten å ty til billige poenger, men når jeg en sjelden gang har tenkt på ham i ettertid, har jeg stort sett husket de mange parodiene av ulike aksenter – og avfeid ham som en «one trick-pony».

Derfor var det meget overraskende at gjensynet med ham i Spektrum var såpass gledelig.

Enormt publikumstekke

Indisk-ættede Peters har kanskje ikke utviklet seg så mye, rent uttrykksmessig.

Mye handler fremdeles om å parodiere ulike etnisiteters aksenter, men jeg hadde glemt hvilken sterk improvisatør han er, og hvor god han er med publikum.

De første 20 minuttene av forestillingen «Act Your Age» fremstår nesten utelukkende spontane. Vitsene som oppstår gjennom improvisert, komprissløs dialog med publikum, er i hovedsak knallsterke.

Som i et korttriks leder han publikum til å sette opp poengene sine og velger seg møysommelig ut ofre med ulike etniske bakgrunner.

Stilen krever takt og tone, og resultatet understreker at Peters er en av verdens beste på samhandling med publikum.

Rutine, timing og mimikk

Peters fortjener også honnør for sin unike timing, og han viser et helt eget talent for lynraskt å oppfatte potensialet i en publikummers navn, bakgrunn eller keitete uttalelser.

Med så mange år på baken er det ikke egentlig ikke overraskende at rutinen slår heldig ut, men med tanke på hvor mange opptredener denne karen gjennomfører i løpet av et år, er det steike imponerende.

En stakkar i publikum kom i skade for å innrømme at han heter Rune. Dermed fikk Peters en gratis «callback» resten av kvelden gjennom parodisk uttale av det erkenorske navnet.

En Mr. Bean-aktig mimikk bidrar også til et særegent uttrykk. Dette gir mange gratis lattere, selv når en vits ikke lander slik den skulle.

Man bør naturligvis ikke basere hele humoren sin på festlig kroppsspråk (sorry, Jim Carrey), men som hjelpemiddel bruker Peters det ypperlig.

RUTINERT: Kanadiske Russell Peters er en mann med mange ansikter, som vet å bruke det til sin fordel. Bildet er tatt da han opptrådte i Berlin under «Act Your Age»-turneen tidligere i oktober. Foto: Frank Hoensch / Getty Images

Velskrevne tirader

Selv om Peters er god til å finne humor hos publikum, har han selvsagt med seg forhåndsskrevet materiale også.

Dette er en mann som har slått seg opp som aksent-parodiker mens ordet «krenking» hadde en helt annen ladning, og dermed er det naturlig å frykte nok en raljerende tirade mot woke-kulturen.

Han har også bikket 50, og en vanlig fallgruve er å dunke inn innlysende poenger om mobiltelefoner og ekskoner.

Peters snubler inn i både krenkelseshysteri og gryende alderdom, men på en langt mer elegant måte enn andre komikere i samme segment.

Han gyver løs på generasjon Z, men på en velskrevet og gjennomtenkt måte som først og fremst peker innover.

Menn på Peters’ alder irriterer seg over generasjonsgap, men han poengterer at det er hans generasjon som har gjort dem sånn. Peters’ generasjon startet politisk korrekthet, fordi deres foreldre var så utrolig fæle. Generasjon Z har bare tatt det et steg videre.

Slike veloverveide poenger er helt nødvendige for at en 52 år gammel mann skal kjefte på tenåringer.

Ikke fritt for billige poenger

Helt fritt for platte poenger er det likevel ikke.

Vi får høre utslitte og utdaterte generaliseringer om at «millennials tekster mye», og at ekskoner er grusomme monstre.

Etter hvert som de forhåndsskrevne bitene drar ut og blir mer og mer forutsigbare, merker man at man begynner å savne samhandlingen med publikum.

Og vips: Som et atomur henvender Peters seg til salen igjen, plukker ut et nytt og intetanende offer og dæljer løs.

Med ett har han fått vind i seilene igjen, og de eldgamle observasjonene om ungdommer er glemt. Peters er rett og slett en mester på å lese rommet.

Ebber ut i ingenting

Dessverre er avslutningspartiet altfor langt, dørgende kjedelig og nærmest poengløst.

En for meg totalt uinteressant og altfor nennsomt forklart gjennomgang av pornoens historie føles fullstendig feilparkert i en ellers svært god scenetekst.

Her er det breddfullt av eldgamle og oppbrukte referanser til hvordan menn inntok porno mellom 1970 og 2000.

Uten å avsløre for mye kan jeg si at vitser om onani kan skrives mye mer innovativt og friskere enn dette.

Dette er en ergerlig avslutning på et sett som ellers byr på en komiker som motbeviser alle bange anelser om at han har utgått på dato, og som håndterer følsomme og nifse humortemaer med stor kløkt og takt.

Russell Peters' humor anno 2022 er faktisk en godt bevart antikvitet som attpåtil har fått seg en liten runde med sølvpussekluten – så får man heller konsentrere seg mest om publikumsarbeidet.

NRK anmelder Ekspandér faktaboks Tittel: «Act Your Age»

«Act Your Age» Sjanger: Stand-up

Stand-up Av og med: Russell Peters

Russell Peters Hvor: Oslo Spektrum

Oslo Spektrum Dato: 17. oktober 2022