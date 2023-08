Storslagen feiring av kammermusikkens gigant

Allerede i fjor sommer hvisket en fugl meg i øret at Johannes Brahms skulle være tema for 2023-utgaven av Rosendal kammermusikkfestival.

Det skulle bare mangle, for Brahms er på mange måter giganten innenfor kammermusikken.

Mer enn noen annen komponist skapte Brahms sitt eget dypt personlige univers innenfor musikken komponert for de små besetningene.

Og mens Wagner og hans disipler snakket om «fremtidsmusikk», vendte Brahms heller blikket bakover mot Beethoven, Bach og Schütz.

Det skal likevel sies at Brahms ikke akkurat er easy listening.

NATURSKJØNT: Norges eneste baroni var plassert i dagens Kvinnherad kommune og ble opprettet i 1678. Selve bygget er fra 1665 og er i dag museum med konserter og utstillinger. Foto: Liv Øvland

Jeg må innrømme at tanken på en hel festival med bare Brahms fremsto for meg litt som å være fortapt i en tåkeheim.

Bekymringen viste seg betydelig overdrevet.

Årets utgave av Rosendal kammermusikkfestival ble tvert imot en svært saliggjørende opplevelse.

Sjelden vare

Kombinasjonen høy kunstnerisk kvalitet, ledig stemning og naturskjønne omgivelser gjør Rosendal kammermusikkfestival til sjelden vare, selv innenfor det festivalspekkede klassiskfeltet.

Festivalens form er nå godt etablert: 10-11 konserter, noen foredrag og et par kunstutstillinger i løpet av snaue fire dager.

I programmeringen av årets festival har Andsnes fulgt et prinsipp like enkelt som genialt: ett verk av hver besetningstype fra Brahms kammerproduksjon.

De resulterende 15 verkene utgjør et fint tverrsnitt av Brahms' verkliste, fra strykesekstetten som den 27-årige Brahms komponerte i 1860, til klarinettsonaten fra tre år før hans død i 1897.

BURLESK: György Ligeti ville ha fylt 100 år i år, og fant en naturlig plass under årets utgave av Rosendal kammermusikkfestival. Ligeti regnes som en av de viktigste komponister etter 2. verdenskrig, og har nådd et bredt publikum gjennom Stanley Kubricks bruk av musikken hans i flere av sine filmer. Foto: Gyorgy-ligeti.com

Nok en genistrek er å rydde plass til hele fem verk av ungarske György Ligeti. Hans til tider nokså burleske modernisme utgjorde en forfriskende kontrast til Brahms' mer innadvendte og alvorstyngede romantikk.

En helt (u)vanlig fredag i Rosendal

Første konsert på festivalens andre dag (fredag) finner sted klokka 11.00 i Kvinnherad kirke.

Først ut er den unge cellisten Julia Hagen, som spiller Brahms' første cellosonate i e-moll, Op. 38 sammen med en svensk veteran: pianist Roland Pöntinen. .

Hagen spiller pasjonert, intenst og pågående, med en stor tone. Pöntinen spiller litt mer tilbakeholdt, og holder dermed uttrykket i balanse.

Likevel treffer det meg ikke helt.

SOLFYLT: Publikum, inkludert NRKs kritiker, på vei inn i Kvinnherad kirke fredag formiddag. Foto: Liv Øvland PASJONERT: Cellist Julia Hagen sammen med pianist Roland Pöntinen. Foto: Liv Øvland DRAMATISK: James Ehnes (fiolin), Sheku Kanneh-Mason (cello) og Yeol-Eum Son (klaver) fremfører Brahms' Klavertrio nr. 2 i C-dur, Op. 87. Foto: Liv Øvland MUSIKKHISTORIER: Konserten ble innledet av et foredrag av professor Erling Guldbrandsen. Han tegnet opp et stort kulturhistorisk landskap, hvor Brahms' særpreg trer tydeligere fram. Foto: Liv Øvland

Kanskje er det verket mer enn musikerne. Jeg får aldri helt dreis på denne sonaten, selv om jeg synes noen partier er utrolig vakre.

Deretter følger Brahms' Klavertrio nr. 2 i C-dur, Op. 87.

Jeg er spent på fremførelsen fordi to av musikerne, fiolinist James Ehnes og pianist Yeol-Eum Son, spilte forbausende pregløst på festivalens åpningskonsert kvelden før.

Nå har de imidlertid selskap av nok en ung cellokomet: britiske Sheku Kanneh-Mason. For en forandring! Det ble en fremføring med drama, nerve og stort uttrykksspenn.

Strålende klarinett og ustemt flygel

Neste konsert er klokka 1400 i Riddersalen ved Rosendal baroni.

Nok et stort Brahms-verk avslutter denne konserten: Den sene Trioen i a-moll for klarinett, cello og klaver Op. 114, fremført av Sharon Kam på klarinett, Julia Hagen på cello og Bertrand Chamayou på klaver.

KONSERTSAL: De fleste konsertene under Rosendal kammermusikksal finner sted i Riddersalen i Rosendal baroni, som befinner seg i en tidligere låvebygning et par hundre meter nedenfor hovedbygningen. Foto: Liv Øvland HIGH TECH: Etterklangen i Riddersalen lages kunstig via et stort antall mikrofoner og høyttalere plassert rundt i hele rommet. Slik kan en ombygd låve plutselig låte som Wigmore Hall - i hvert fall nesten. Foto: Liv Øvland UPÅFALLENDE: Inngangen til Riddersalen. Foto: Liv Øvland KLAVERKUNST: Franske Bertrand Chamayou var involvert i mange høydepunkter Rosendal kammermusikkfestival. Her under fremføringen av Ligetis «Musica Ricercata» for solo klaver. Foto: Liv Øvland

Fremførelsen av klarinettrioen er strålende, men høydepunktet for meg kommer tidligere i konserten: Chamayous tolkning av György Ligetis «Musica Ricercata» for solo klaver.

Chamayous fremførelse er så voldsom at flygelet må stemmes på nytt før neste verk.

Mest imponerende er likevel klarheten i spillet, den presise artikulasjonen og evnen til å lade hver eneste tone med retning og energi.

Ung og livlig

Allerede 17.30 er det ny konsert i Riddersalen.

Den begynner med at Leif Ove Andsnes informerer publikum om at trompetist Håkan Hardenberger har blitt syk og må avlyse.

Derfor blir det endringer i programmet.

LIVLIG: Dover Quartet fremfører Brahms’ Strykesekstett nr. 1 sammen med Tabea Zimmermann (i midten) og Sheku Kanneh-Mason (ytterst til høyre) Foto: Liv Øvland

Endringen består blant annet i at Andsnes selv setter seg ned og spiller en klaversonate av Leôs Janácek. Det er en fremførelse som mesterlig ivaretar det abrupte og eksplosive i denne svært dystre sonaten, uten noen gang å miste blikket for helheten.

Så er det tilbake til Brahms igjen, denne gangen i form av et av de virkelige mesterverkene til den unge komponisten: Sekstetten i B-dur Op. 18.

Den fremføres livlig og med smittende entusiasme av amerikanske Dover Quartet, forsterket av Sheku Kanneh-Mason og bratsjist Tabea Zimmermann.

Perfeksjonert melankoli

Dagen avsluttes klokka 21:30 i Kvinnherad kirke. På programmet står to verk som viser den aldrende Brahms på sitt aller mest melankolske.

Leif Ove Andsnes setter seg ned for å fremføre festivalens eneste Brahms-verk for solo klaver: De 7 Fantasiene, Op. 116. De første to låter stivt og ufokusert, men Andsnes henter seg etter hvert inn.

LYDHØRT: Klarinettist Sharon Kam sammen med Dover Quartet. Foto: Liv Øvland

Aller sist ut denne lange fredagen er Brahms' trolig mest berømte kammerverk: Klarinettkvintetten i h-moll, Op. 115, fremført av Sharon Kam og Dover Quartet.

Kam dyrker et emosjonelt uttrykk, men det blir aldri for mye av det gode. Dover Quartet følger opp raffinert og lydhørt.

Middelmådig klezmer

Slik går altså dagene under Rosendal kammermusikkfestival.

Konsertene lørdag og søndag holder jevnt over høyt nivå til tross for ytterligere programendringer (baryton Matthias Goerne måtte også avlyse på grunn av sykdom).

RØLPETE: Ensemblet Zum Roten Igel imponerte ikke NRKs anmelder. Foto: Liv Øvland

Unntaket er ensemblet Zum Roten Igel lørdag kveld, som blander Brahms' musikk med den klezmermusikken som Brahms hørte i kneipene, og som han lot seg inspirere av.

Ideen er god, men ensemblet henfalt dessverre til rølpete hurraspilling.

Horn på topp

I motsatt ende av skalaen finner du den franske hornisten David Guerrier.

György Ligetis «Trio for fiolin, horn og klaver» (1982) bærer en skjelmsk tilegnelse til Johannes Brahms, som komponerte et verk for samme besetning i 1865.

FREMRAGENDE: Franske David Guerriers traktering av hornstemmene i verk av Brahms og Ligeti sto frem som høydepunkter Foto: Liv Øvland SÆRKLASSE: Pianist Bertrand Chamayou og fiolinist Guro Kleven Hagen i Ligetis Trio for fiolin, horn og klaver. Foto: Liv Øvland INTENST: Tett samspill mellom James Ehnes (fiolin), Bertrand Chamayou (klaver) og David Guerrier (horn) i Brahms' Trio for fiolin, horn og klaver, Op. 40. Foto: Liv Øvland

Begge disse horntrioene kunne oppleves i løpet av festivalen, i fremragende fremførelser av Guerrier i samspill med Chamayou og fiolinistene Guro Kleven Hagen og James Ehnes.

Det er slike øyeblikk som gjør en liten bygd i Hardanger til åsted for noen av de mest unike opplevelser man kan ha av klassisk musikk nå for tiden.