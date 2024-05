NRK anmelder Ekspander/minimer faktaboks Konsert 26. mai: Sted: Bullahuset, Valestrand

Bullahuset, Valestrand Medvirkende: Ragnhild Hemsing (hardingfele, fiolin), Mathias Eick (trompet), Mats Eilertsen (kontrabass

Ragnhild Hemsing (hardingfele, fiolin), Mathias Eick (trompet), Mats Eilertsen (kontrabass Program: Musikk av Ragnhild Hemsing, Johann Sebastian Bach, Heinrich Biber, Mats Eilertsen, Edvard Grieg, Ole Bull, folkemusikk og salmemelodier fra Valdres. Konsert 27. mai: Sted: Håkonshallen, Bergen

Håkonshallen, Bergen Medvirkende: Ragnhild Hemsing (hardingfele, fiolin), Mathias Eick (trompet), Terje Isungset (perkusjon), Ola Aastad Bråten (langeleik), Knut Aastad Bråten (langeleik), Marthe Husum (bratsj), Frida Fredrikke Waaler Wærvågen (cello), Nikolai Mathews (kontrabass

Ragnhild Hemsing (hardingfele, fiolin), Mathias Eick (trompet), Terje Isungset (perkusjon), Ola Aastad Bråten (langeleik), Knut Aastad Bråten (langeleik), Marthe Husum (bratsj), Frida Fredrikke Waaler Wærvågen (cello), Nikolai Mathews (kontrabass Program: Musikk av Ragnhild Hemsing, salme- og folkemelodier fra Valdres (arr. Tormod Tvete Vik) Konsert 28. mai: Sted: Griegs villa, Troldhaugen

Griegs villa, Troldhaugen Medvirkende: Ragnhild Hemsing (fiolin, hardingfele), Tor Espen Aspaas (klaver)

Ragnhild Hemsing (fiolin, hardingfele), Tor Espen Aspaas (klaver) Program: Verk av Edvard Grieg, Ludwig van Beethoven og Johan Halvorsen, slåtter fra Valdres

Spol tilbake til Valdres i 1848, da Anders Nielsen Pelesteinbakken sang en folkevise for folkemusikk­samleren Ludvig Mathias Lindeman.

Hvem som opprinnelig lagde melodien, er vel trolig tapt i historiens mørke, men tilsvarende melodier kan spores tilbake til den tyske barokken på 1600-tallet.

Med litt fantasi kan vi forestille oss en direkte linje av musikalsk overlevering fra Bachs dager frem til dagens norske dalstrøk.

Pelesteinbakken var nemlig Ragnhild Hemsings tipp-tipp-tipp-oldefar.

Vi skal riktignok være forsiktige i disse dager med å mytologisere opphav. Hoved­saken er at dette er en musikk­historisk arv som Ragnhild Hemsing forvalter med sjelden dedikasjon og på et høyt kunstnerisk nivå.

ÆREFULLT OPPDRAG: Fiolinist Ragnhild Hemsing er årets festspillmusiker. Her i Bullahuset i Valestrand 26. mai. Foto: Thor Brødreskift

Med Valdres-musikken som prisme trekker Hemsing en linje fra barokkens fiolinmusikk gjennom den norske nasjonal­romantikken og frem til dagens sjanger­overskridende musikk­landskap.

Hele dette spennet foldet seg ut over tre ulike konserter på tre påfølgende kvelder – en imponerende bragd i seg selv – under årets Festspill i Bergen, hvor Hemsing i år har æren av å være festival­musiker.

Konsertene viste Hemsing i ulike konstellasjoner, alltid i uanstrengt veksling mellom hardingfele og fiolin, folkemusikk og klassisk repertoar.

Storslått i Håkonshallen

Den mest storslåtte konserten fant sted i Håkonshallen tirsdag kveld, hvor publikum fikk oppleve en konsert­versjon av fjorårets kritikerroste album «Vetra».

Her utpensler Hemsing tradisjons­musikken fra Valdres i cinematisk bredde, i samspill med sju norske musikere med bakgrunn fra jazz, klassisk og folke­musikk.

STEMNINGSFULLT: Ragnhild Hemsings «Vetra» bretter ut tradisjonsmusikken fra Valdres i stort format. Foto: Thor Brødreskift / FIB

Og jo da, dette var utvilsomt en vakker og stemningsfull konsert, med finstemt slåtte­spill og eminente bidrag fra garvede jazz­folk som Mathias Eick (trompet) og Terje Isungset (perkusjon og munnharpe).

Samtidig er det noe med det gjennom­arrangerte formatet som gjør at Valdresfela aldri liksom slippes helt løs.

Mest til sin rett kommer Hemsing i samspill med de eminente langeleik­spillerne Ole og Knut Aastad Bråten.

«Vetra» er Hemsings fjerde utgivelse på det tyske plateselskapet Berlin Classics, og har vakt internasjonal oppmerksomhet.

OM ALBUMET: Promovideo for utgivelsen «Vetra» (2023).

For denne kritikeren blir dette til tider et litt for postkort­aktig bilde av norske vinter­landskap («Vetra» er «vintre» på Aurdalsdialekt), med dvelende stemninger, droner i bassen, raslende perkusjon og fløyels­myke trompet­linjer.

Gøyere på landet

Mer løssluppen var derimot konserten kvelden før i Valestrand i Osterøy kommune, hvor Hemsing hadde med seg trompetist Mathias Eick og kontra­bassist Mats Eilertsen.

Her kunne publikum i den intime stuen i Bullahuset (Ole Bulls villa fra 1869) oppleve tre musikere med lave skuldre som serverte strålende spill i humør­fylt innpakning.

Programmet viste det fulle spennet i Hemsings repertoar, fra barokk­fiolin og Bach via Ole Bull og Edvard Grieg til nykomponert musikk.

Slåttematerialet var både gammelt og nykomponert av Hemsing selv, og ble løftet til nye høyder både av Eicks lyriske trompetlinjer og Eilertsens kreative og virtuose basspill.

HØYDEPUNKT: Mathias Eick, Ragnhild Hemsing og Mats Eilertsen. SVEIP FOR FLERE BILDER. Foto: Thor Brodreskift / FIB STRÅLENDE: Ole Bulls villa fra 1869 ga en intim ramme for Mathias Eicks trompet. Foto: Thor Brødreskift / FIB VIRTUOS: Bassist Mats Eilertsen løftet slåttemusikken fra Valdres til nye høyder sammen med Ragnhild Hemsing og Mathias Eick. Foto: Thor Brødreskift / FIB PRAKTINSTRUMENT: Ragnhild Hemsing spiller på en hardingfele tidligere eid av Ole Bull, utlånt fra Dextra Musica. Foto: Thor Brødreskift / FIB

Et av mange høyde­punkter var bolken hvor en jazzbass-møter-Bartók-aktig komposisjon av Eilertsen gikk med den største selvfølge over i en fiolin­sonate av 1600-tallskomponisten Heinrich Biber.

Som en rød tråd gikk utvalgte satser fra Johann Sebastian Bachs Goldberg-variasjoner, arrangert for trompet, fiolin og bass av Eick. At disse tidvis ble en anelse stive i fremføringen, hadde ingenting å si i denne sammenhengen.

Tvert imot er det befriende å oppleve tre fremragende musikere tillate seg å la ting bli til litt i spranget, foran et levende publikum.

Ujevnt i Griegs stue

Tredje og siste etappe i denne fortettede konsert­bolken fant sted i Griegs villa på Troldhaugen, med Ragnhild Hemsing i samspill med sin faste pianist Tor Espen Aspaas.

Denne konserten var tilsynelatende en mer konvensjonell klassisk konsert, med standard­verk av Beethoven og Grieg på plakaten. Men også her benyttet Hemsing sin superkraft: bruken av hardingfele for å kaste nytt lys over sentrale deler av norsk musikkhistorie.

NYTT LYS: Ragnhild Hemsing og Tor Espen Aspaas spiller Johan Halvorsens «Veslemøys sang» arrangert for hardingfele og klaver. Foto: Thor Brødreskift / FIB

Dette kunne publikum oppleve allerede i åpningen, hvor «Myllargutens bruremarsj» først ble fremført på gripende vis i «originalversjon» på hardingfele, deretter i Griegs klaverversjon fra Slåtter, Op. 72, vakkert og poetisk fortolket av Aspaas.

Konsertens to hovedverk, fremført på «vanlig» klassisk fiolin, etterlot på sin side et litt mer blandet inntrykk.

Fremføringen av Ludwig van Beethovens Sonate i D-dur, Op. 10 nr. 1 hadde mye for seg, men jeg savnet et element av vidd og eleganse i uttrykket. Hemsings styrker som «vanlig» klassisk fiolinist kom bedre frem i konsertens avsluttende verk, Edvard Griegs Sonate nr. 2 i G-dur for fiolin og klaver.

Særlig hadde Hemsing et godt grep om den stormende førstesatsen, tett og fint fulgt opp av Tor Espen Aspaas. Mer lyriske avsnitt hadde derimot noe insisterende og utålmodig over seg, og fremsto litt som transportetapper mellom partier med mer kraft og patos.

Valdres til verden

Ragnhild Hemsing er åpenbart noe mer enn bare en musiker som behersker både hardingfele og klassisk fiolin på høyt nivå.

Hennes rolle som kurator, komponist, fortolker, tradisjons­bærer og fornyer skaper nye rom hvor uvante forbindelser og uhørte uttrykk oppstår.

Slik viderefører Hemsing kanskje den viktigste arven etter sin tipp-tipp-tipp-oldefar: å bringe verden til Valdres, og Valdres til verden.